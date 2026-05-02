  Дмитриев о судействе и пенальти: «У Дивеева я даже не видел касание руки. А Умярова толкнули, и получилось естественное движение»
Полузащитник «Спартака» Игорь Дмитриев рассказал, что ему не понравилось в работе судьи Сергея Карасева матче 28-го тура Мир РПЛ с «Крыльями Советов» (1:2), а также оценил арбитров последних игр.

– Есть вопросы к Карасеву по матчу с «Крыльями»?

– Мне кажется, нет. Единственное, что было очень много очень больших пауз. Нам надо было обязательно продолжать игру, когда можно было. Понятно, что свои моменты мы все равно не забили.

– Весной много спорных эпизодов, связанных с судейством. В прошлом туре пенальти на Умярове, Дивееве. Какое мнение о судействе?

– С пенальти на Дивееве я даже не видел касание руки, если честно. А на Умярове – получилось так, что его толкнули. Это не так, что он руку выставил. Был момент, когда была борьба, и так получилось, это естественное движение, – сказал Дмитриев.

Кахигао о Карасеве: «У «Спартака» забрали чистый гол и не дали пенальти. Каждый раз этот арбитр назначает пенальти против нас и не проверяет спорные ситуации с ВАР. Не верю в совпадения»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
Когда принято решение тянуть выскочек - их тянут любыми способами, гадят Зениту, гадят тем, кто этих выскочек может тормознуть...
Ответ shava72
Украинский ГУР беспредельничает, это дело рук будановских головорезов.
Бить в руки защитников, это уже было лет 20 назад. После такого, правила изменили и таких пенальти стало меньше, только за явную руку, когда и так всем понятно. В нынешние времена, опять стало за любое касание ногтей, пенальти. Так по кругу и будут ходить. Ну нет критериев умышленно это или нет.
Скоро появятся "специалисты", которые в штрафной соперника намеренно буду бить по рукам защитников! Пара пенальти за матч - считай победа, почти всегда! )
Скоро? ))
Первым это сделал аж в 1998 г на ЧМ Роберто Баджо, подкинув мяч в упор в руку чилийцу.
Тогда как раз ввели правило: рука-пенальти
