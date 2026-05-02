Дмитриев о судействе и пенальти: «У Дивеева я даже не видел касание руки. А Умярова толкнули, и получилось естественное движение»

Дмитриев о пенальти: у Дивеева я даже не видел касание руки, а Умярова толкнули.

Полузащитник «Спартака» Игорь Дмитриев рассказал, что ему не понравилось в работе судьи Сергея Карасева матче 28-го тура Мир РПЛ с «Крыльями Советов» (1:2), а также оценил арбитров последних игр.

– Есть вопросы к Карасеву по матчу с «Крыльями»?

– Мне кажется, нет. Единственное, что было очень много очень больших пауз. Нам надо было обязательно продолжать игру, когда можно было. Понятно, что свои моменты мы все равно не забили.

– Весной много спорных эпизодов, связанных с судейством. В прошлом туре пенальти на Умярове, Дивееве. Какое мнение о судействе?

– С пенальти на Дивееве я даже не видел касание руки, если честно. А на Умярове – получилось так, что его толкнули. Это не так, что он руку выставил. Был момент, когда была борьба, и так получилось, это естественное движение, – сказал Дмитриев.

Кахигао о Карасеве: «У «Спартака» забрали чистый гол и не дали пенальти. Каждый раз этот арбитр назначает пенальти против нас и не проверяет спорные ситуации с ВАР. Не верю в совпадения»