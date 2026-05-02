9

Бернарду интересен «Галатасараю». Хавбек «Сити» хочет 50 млн евро за 3 года

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва может продолжить карьеру в «Галатасарае».

Турецкий клуб, за который выступают другие экс-футболисты «горожан» Лерой Сане и Илкай Гюндоган, проявляют интерес к 31-летнему хавбеку сборной Португалии и уже ведут работу над трансфером.

По данным Fotomaç, Бернарду требует трехлетний контракт на 50 миллионов евро.

Силва уже объявил, что покинет «Сити» в конце сезона после 9 лет в клубе. Его подробная статистика – здесь.

Бернарду уходит из «Сити». Пеп жутко зол на него

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Fotomaç
logoБернарду Силва
logoвозможные трансферы
logoденьги
logoМанчестер Сити
logoЛерой Сане
logoГалатасарай
logoИлкай Гюндоган
logoвысшая лига Турция
logoпремьер-лига Англия
logoСборная Португалии по футболу
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Сане и Гюндоган судя по новости проявляют интерес к Бернарду Сильве, а не Галатасарай
Да что эти турки творят? Откуда деньги?
Ответ N_1_K_I
Да что эти турки творят? Откуда деньги?
От аккаунтов ps store, которые мы создаём и пользуемся уже 4 года.
В заголовке 50
В тексте 59
Ответ Дядя ТУРА
В заголовке 50 В тексте 59
Правильно - 50. Опечатку устранили.
Ответ Игорь Новиков
Правильно - 50. Опечатку устранили.
Очепятку
да ему в расцвете сыл сити столько не дали. ещё чего он хочет🤣🤣
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Пеп о Бернарду: «Если вы продолжите говорить о нем, я заплачу, его уход из «Сити» будет очень эмоциональным. Он не самый быстрый, не самый сильный, но футбол начинается с головы»
19 апреля, 20:07
Бернарду уходит из «Сити». Пеп жутко зол на него
16 апреля, 22:30
Бернарду об уходе из «Ман Сити»: «100 очков в АПЛ, требл, 4 титула подряд – неплохо! Я пришел игроком, а ухожу болельщиком на всю жизнь»
16 апреля, 12:29
Бернарду объявил, что покинет «Ман Сити» в конце сезона
16 апреля, 12:14
Рекомендуем
Главные новости
Симеоне о падении Гризманна в штрафной «Арсенала»: «Мы все понимали, что Пубиль фолил, судья принял правильное решение. Не хочу искать оправдания»
вчера, 22:33
Вспоминаем самые яркие моменты «Локомотива» за всю историю существования
вчера, 22:30Тесты и игры
Глава КДК про техническое поражение «Уфы»: «Угроза БПЛА не опровергает решение. Почему клуб организовал маршрут так, что из-за задержки одного рейса участие в матче стало невозможным?»
вчера, 22:20
Джулиано Симеоне о падении в штрафной «Арсенала»: «Из-за Габриэла я потерял равновесие и не смог пробить как следует, все произошло очень быстро. Судья даже не использовал ВАР»
вчера, 22:18
Симеоне толкнул директора «Арсенала» Берту, который на 95-й жестами призывал судью закончить матч ЛЧ. Андреа 12 лет работал в «Атлетико»
вчера, 21:54Фото
Лаос о судействе Зиберта: «Недостойно главного турнира в мире»
вчера, 21:54
Артета о выходе «Арсенала» в финал ЛЧ: «Горжусь и радуюсь, ждать этого пришлось долго. В игре с «Атлетико» мы продемонстрировали зрелость»
вчера, 21:44
Гризманн не выиграл ни ЛЧ, ни Ла Лигу за 17 лет в Испании. Форвард «Атлетико» переходит в «Орландо Сити» летом
вчера, 21:41
Диего Симеоне: «Атлетико» в ЛЧ прошел намного дальше, чем ожидал, хорошая кампания. Мы заслуживали дополнительного времени с «Арсеналом», было много моментов. Они хорошо бились»
вчера, 21:39
«Арсенал» выиграл 41 матч за сезон – это повторение рекорда клуба
вчера, 21:29
Ко всем новостям
Последние новости
Анри о шансах Франции на ЧМ-2026: «У нас 4 финала на 7 последних чемпионатах – я оптимистично настроен. Но надо уважать Аргентину, номер 10 там носит Месси»
вчера, 22:59
«Баварии» интересен Торнике Кварацхелия. 16-летний брат Хвичи встретится с руководством мюнхенцев (LaGazzetta.ge)
вчера, 22:48
Игорь Семшов: «Галактионов из этого состава «Локо» выжимает максимум, 3-е место будет большим достижением. Уход Баринова не мог не сказаться»
вчера, 22:45
39-летний Халк подписал с «Флуминенсе» контракт до конца 2027 года
вчера, 22:31Фото
Райя с 8.2 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Арсенал» – «Атлетико». У Сака 7.9, худший – Дьокереш с 5.7
вчера, 22:13
Артета о выходе в финал ЛЧ: «Невероятный вечер, мы творили историю вместе. Не могу еще сильнее гордиться каждым, кто связан с «Арсеналом»
вчера, 22:04
«Арсенал» в финале ЛЧ – а каким получился прошлый заход? Погружаемся в 2006-й
вчера, 21:58ВидеоСпортс"
Сака о выходе «Арсенала» в финал ЛЧ: «Прекрасная история. Надеюсь, что она хорошо закончится в Будапеште. Мы очень рады»
вчера, 21:50
У «Арсенала» 30 сухих матчей в этом сезоне – такого не было с сезона-1993/94
вчера, 21:29
Вратарь «Арсенала» Райя провел 9 сухих матчей в сезоне ЛЧ и повторил достижение Канисареса, Наваса и Менди
вчера, 21:25
Рекомендуем