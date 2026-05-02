Бернарду интересен «Галатасараю». Хавбек «Сити» хочет 50 млн евро за 3 года

Полузащитник «Манчестер Сити » Бернарду Силва может продолжить карьеру в «Галатасарае ».

Турецкий клуб, за который выступают другие экс-футболисты «горожан» Лерой Сане и Илкай Гюндоган , проявляют интерес к 31-летнему хавбеку сборной Португалии и уже ведут работу над трансфером.

По данным Fotomaç, Бернарду требует трехлетний контракт на 50 миллионов евро.

Силва уже объявил , что покинет «Сити» в конце сезона после 9 лет в клубе. Его подробная статистика – здесь .

