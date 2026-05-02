Бернарду интересен «Галатасараю». Хавбек «Сити» хочет 50 млн евро за 3 года
Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва может продолжить карьеру в «Галатасарае».
Турецкий клуб, за который выступают другие экс-футболисты «горожан» Лерой Сане и Илкай Гюндоган, проявляют интерес к 31-летнему хавбеку сборной Португалии и уже ведут работу над трансфером.
По данным Fotomaç, Бернарду требует трехлетний контракт на 50 миллионов евро.
Силва уже объявил, что покинет «Сити» в конце сезона после 9 лет в клубе. Его подробная статистика – здесь.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Fotomaç
