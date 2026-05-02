«Ливерпуль» может подписать защитника «Брайтона» ван Хекке. Стороны контактируют друг с другом (Voetbal)

Жан-Поль ван Хекке может перейти в «Ливерпуль» из «Брайтона».

25-летний центральный защитник «Брайтона» Жан-Поль ван Хекке находится в сфере интересов «Ливерпуля».

По информации Voetbal, нидерландский футболист является одним из ключевых кандидатов на усиление состава мерсисайдцев.

Отмечается, что стороны поддерживают контакт друг с другом.

Контракт футболиста и «Брайтона» рассчитан до июня 2027 года. В этом сезоне ван Хекке провел 32 матча в АПЛ, забив 3 гола и сделав 3 передачи.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Voetbal
28 комментариев
голандское кумовство прямая угроза стабильности для клуба
Ответ Stewart Крепкий
Что еще за кумоство? Другой кандидат Сенеси например знаком одновременно и со Слотом и с Хьюзом, но вот аргентинец. Тут видимо другой ещё и двойное кумовство 🤣
Ван Хекке один из лучших цз в лиге из числа нетоповых клубов, у него год по контракту остался, значит можно взять по адекватной стоимости.. Гравенберх, Ввд Гакпо оксзались в клубе еще до нидерсладского лысого кума. В итоге в клубе ток фримпонг, который пришел на замену тренту и провел крышесносный сезон в байере, подходит под нидерландское кумоство за 2 сезона.
Буду рад, если переидет в Ливерпуль. В Брайтоне он один из лучших.
Я думаю это прямая замена постаревшему Ван Дейк.
Тренера бы в ливерпуь нормального
Ответ Юлия Закаблукова
Все у нас с тренером нормально. А вот с защитой не совсем
Ответ Юлия Закаблукова
Тренер Ливерпуля чемпион Эредевизии и АПЛ
Звучит будто бы как более разумная альтернатива Ван Де Вену
Вместо Робинсона можно и Де Кейпера прикупить у Брайтона.
Ответ hiper26
Сперва надо купить Робинсона, чтобы потом вместо него прикупить Де Кейпера.
Ответ sportsoldfan
Тьфу, Робертсона. Спасибо что поправил)
ван Хекке вырос в этом сезоне
