«Ливерпуль» может подписать защитника «Брайтона» ван Хекке. Стороны контактируют друг с другом (Voetbal)

Жан-Поль ван Хекке может перейти в «Ливерпуль» из «Брайтона».

25-летний центральный защитник «Брайтона» Жан-Поль ван Хекке находится в сфере интересов «Ливерпуля ».

По информации Voetbal, нидерландский футболист является одним из ключевых кандидатов на усиление состава мерсисайдцев.

Отмечается, что стороны поддерживают контакт друг с другом.

Контракт футболиста и «Брайтона » рассчитан до июня 2027 года. В этом сезоне ван Хекке провел 32 матча в АПЛ , забив 3 гола и сделав 3 передачи.