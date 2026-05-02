Новиков покинет пост тренера «Нефтехимика»: «Клуб станет фактически «Рубином-2». У меня другие амбиции. Хочется двигаться вперед, получить новый вызов»

Кирилл Новиков покинет пост главного тренера «Нефтехимика».

Кирилл Новиков сообщил, что покинет пост главного тренера «Нефтехимика» после завершения сезона в Лиге PARI.

– Мы действительно договорились, что я покину «Нефтехимик» после окончания сезона.

– Решение связано со слухами об объединении с «Рубином»?

– Да, процесс уже запущен. Выстраивается модель, при которой клуб из Нижнекамска станет фактически «Рубином-2». У меня другие амбиции.

Работу во второй команде я прошел семь-восемь лет назад, хочется двигаться вперед, получить новый вызов.

Я благодарен руководителям «Нефтехимика » за приглашение в клуб, за доверие.

Мы развивали футболистов, они дорастали до РПЛ плюс каждый сезон выполняли все поставленные руководством клуба задачи.

Мне было очень приятно работать в Нижнекамске пять с половиной лет, но этот этап подходит к концу. Пришло время расстаться, – сказал Кирилл Новиков.

