Новиков покинет пост тренера «Нефтехимика»: «Клуб станет фактически «Рубином-2». У меня другие амбиции. Хочется двигаться вперед, получить новый вызов»
Кирилл Новиков сообщил, что покинет пост главного тренера «Нефтехимика» после завершения сезона в Лиге PARI.
– Мы действительно договорились, что я покину «Нефтехимик» после окончания сезона.
– Решение связано со слухами об объединении с «Рубином»?
– Да, процесс уже запущен. Выстраивается модель, при которой клуб из Нижнекамска станет фактически «Рубином-2». У меня другие амбиции.
Работу во второй команде я прошел семь-восемь лет назад, хочется двигаться вперед, получить новый вызов.
Я благодарен руководителям «Нефтехимика» за приглашение в клуб, за доверие.
Мы развивали футболистов, они дорастали до РПЛ плюс каждый сезон выполняли все поставленные руководством клуба задачи.
Мне было очень приятно работать в Нижнекамске пять с половиной лет, но этот этап подходит к концу. Пришло время расстаться, – сказал Кирилл Новиков.
