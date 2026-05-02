  • «Барса» берет титулы с 7-8 воспитанниками – мы нормализуем то, что не является нормой. «ПСЖ» и «Бавария» тратили много денег на трансферы». Роура об ЛЧ
«Барса» берет титулы с 7-8 воспитанниками – мы нормализуем то, что не является нормой. «ПСЖ» и «Бавария» тратили много денег на трансферы». Роура об ЛЧ

Бывший тренер и директор по молодежному футболу «Барселоны» Жорди Роура высказался о политике клуба и успешных выступлениях команды с большим количеством воспитанников в составе.

– Вы видели матч «ПСЖ» – «Бавария» (5:4)? Некоторые критикуют «Барсу» за то, что она не на таком высоком физическом уровне.

– Матч с участием двух выдающихся команд был зрелищным не только в плане физики, но и техники. Они играли на победу, никто не отсиживался в обороне. Это было грандиозно.

Но у «Барсы» есть свои качества и свой стиль игры: прессинг, комбинации… Другой стиль, другой способ игры, который также приносит титулы.

– Но соответствует ли «Барселона» этому стандарту?

– «Барселона» не была плоха, она играла с огромной интенсивностью, а это также требует физической мощи. Когда команда не поддерживала эту интенсивность, она страдала.

Было бы здорово, если бы все были хорошими, быстрыми, физически сильными и технически одаренными, но иногда всего вместе не бывает. Кроме того, «ПСЖ» и «Бавария» тратили много денег на трансферы. Не знаю, может ли это делать «Барселона».

Мы нормализуем то, что не является нормой…

– Это что же?

– «Барселона» выигрывает титулы с семью-восемью воспитанниками собственной академии в составе, которые ничего не стоили клубу. Конечно, мы можем играть лучше, но нужно смотреть, как выступает команда.

– Но победы в Лиге чемпионов не хватает.

– Правда. Это незавершенное дело, но это не так просто. Я слышал, как люди говорили, что путь к финалу был легким, но «Бавария» и «ПСЖ» – две лучшие команды в мире, – заявил Роура.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Mundo Deportivo
У Барсы тоже есть огромные траты) но что там лучшая в мире школа футбола) думаю не будет отрицать даже болельщик Реала)
У вас молоко убежало!
чЮть-чЮть
Само собой. Ни одна другая команда, претендующая на победу в ЛЧ, не будет в качестве усиления состава рассматривать кого-то вроде Рэшфорда. Флик проделывает фантастическую работу с этим составом.
Когда Барса тратила по 100-150 млн на Дембеле, Коутиньо, Гризмана ни кто вроде не жаловался.

Даже сейчас Бавария не может себе позволить такое. Щас она бедная и жалуется?))) Двуличие и двойные стандарты Каталонии.

UPD: когда в 2013 Барса за сумашедшие 100 млн купила Неймара вроде как в Париже и в Мюнхене не жаловались. У Баварии самый дорогой трансфер в 2024 году 29 летний Хари Кейн. За ту самую астрономическую сумму которую купили молодого Неймара. Это щас 100 млн норма. Такие игроки как тогдашний Неймар щас 200 млн стоят.
Так они и не продавали за 222 млн, чтоб жаловаться могли
Неймара за 57 купили
Ну на Баварию то тявкать вообще грешно. По сути единственный топ, который не тратит больше, чем зарабатывает.
У Барсы десятки воспитанников, с которыми берутся титулы… Один вопрос, откуда столько долгов!?!?!?
Неграмотный менеджмент в трансферах и ЗП с 2017-2020 и гиперинфляция после 222 млн за Неймара, клубы знали что у них есть деньги, и задирали ценник. На тройку Гризман, Дембеле, Коутиньо потратили 403 млн, а с учётом ЗП по 500 лямов. А потом аккурат ковид жахнул, доходы упали, со всеми вытекающими
В сравнении с той же Барсой - Бавария вообще не тратит
Бавария за последние 3 сезона: потратили 425.3 млн и продали на 362.47 - трансферное сальдо составляет -62.83 млн.
Барселона за последние 5 сезонов: потратили 349.9 млн и продали на 364.56 млн - трансферное сальдо составляет +14.66 млн.

Если это «В сравнении с той же Барсой - Бавария вообще не тратит», то я даже не знаю что сказать )
Иными словами: Бавария потратила лишних 70 млн на условного Диаса в сравнении с Барселоной.
Да и кто ж виноват, что Барса до этого раскидывалась деньгами раз в 5 больше той же Баварии 🤦🏽‍♂️ и жила в долг, как и вся ЛА Лига в Испании.
Теперь банкротятся команды и это только начало.
В чем аргумент ниже комментаторов, что у Барсы в чемпионате только поломанный Реал, если этот же поломанный Реал доставляет массу проблем сильнейшей команде мира Баварии, и только удаление решило исход всей встречи, или забыли что они до этого Сити без проблем скипнули? А Атлетико вторую сильнейшую команду мира давит на своем поле, что те еле ноги уносят, радуясь ничье.

Или Бавария там с каким-то супер Байером имеет дело, а ПСЖ которому лига матчи переносят, лишь бы их местные мосеньки хорошо отдохнули перед ЛЧ, так этот же ПСЖ еле-еле от Ланса отрывается.

Факт есть факт - Барса берет титулы со своими академиками в составе. В чем спор вообще.

А Реал европейским клубам не по зубам даже в поломанном виде, а на ходу так вообще Реал всем шею и крутил.

Барсе приводить в пример трансферы Бартомеу давно не актуально, это было 7-9 лет назад.
Наезд на Баварию в плане финансовой политики клуба-ты в своём уме?Бавария-это образец, на который должны ровняться все топы Европы.Немцы невероятно дотошны в этих вопросах…И вообще как можно сравнивать сумасшедших бизнесменов из Барселоны и прагматичных грамотных из Мюнхена?
Ну не всем повезло иметь ручной чемпионат под рукой. Когда Бавария единственный топ клуб в стране, логично что ей проще скупать внутренние таланты
А у Барсы не ручной чемпионат? Как доходы от телеправ распределяют? Равными долями между всеми клубами? Про то что Барса главе судейского корпуса платит это тоже норма и так делают все остальные участники турнира, да?
То что под Барсу меняют правила чемпионата, даже в обход мнения Тебаса это опять же говорит, что Барса нифига не на равных правах с другими клубами в Примере.
Типичное заблуждение, что Барселона бедная. Кроме трансферов есть еще такая вещь как зарплаты, и вот по данным Capology - Барселона вполне себе на уровне ПСЖ и Баварии. Даже Арсенал себе не позволяет 350 тратить на зарплаты.

350 млн ведомость против 372 у Баварии и 300 у ПСЖ. Так что популист Роура должен спрашивать в первую очередь руководство клуба, как они довели клуб до такого состояния. Формально Барса топ по финансам, расходная часть там будь здоров
А кто, собственно, "заблуждается, что Барселона бедная"? Просто последние годы тратит заметно меньше многих на многомиллионные внешние "блестяшки".
Ну что есть то есть, ни одна команда мира не показывает топовый футбол, с таким количеством молодых воспитанников в составе.
