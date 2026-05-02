«Барса» берет титулы с 7-8 воспитанниками – мы нормализуем то, что не является нормой. «ПСЖ» и «Бавария» тратили много денег на трансферы». Роура об ЛЧ
Бывший тренер и директор по молодежному футболу «Барселоны» Жорди Роура высказался о политике клуба и успешных выступлениях команды с большим количеством воспитанников в составе.
– Вы видели матч «ПСЖ» – «Бавария» (5:4)? Некоторые критикуют «Барсу» за то, что она не на таком высоком физическом уровне.
– Матч с участием двух выдающихся команд был зрелищным не только в плане физики, но и техники. Они играли на победу, никто не отсиживался в обороне. Это было грандиозно.
Но у «Барсы» есть свои качества и свой стиль игры: прессинг, комбинации… Другой стиль, другой способ игры, который также приносит титулы.
– Но соответствует ли «Барселона» этому стандарту?
– «Барселона» не была плоха, она играла с огромной интенсивностью, а это также требует физической мощи. Когда команда не поддерживала эту интенсивность, она страдала.
Было бы здорово, если бы все были хорошими, быстрыми, физически сильными и технически одаренными, но иногда всего вместе не бывает. Кроме того, «ПСЖ» и «Бавария» тратили много денег на трансферы. Не знаю, может ли это делать «Барселона».
Мы нормализуем то, что не является нормой…
– Это что же?
– «Барселона» выигрывает титулы с семью-восемью воспитанниками собственной академии в составе, которые ничего не стоили клубу. Конечно, мы можем играть лучше, но нужно смотреть, как выступает команда.
– Но победы в Лиге чемпионов не хватает.
– Правда. Это незавершенное дело, но это не так просто. Я слышал, как люди говорили, что путь к финалу был легким, но «Бавария» и «ПСЖ» – две лучшие команды в мире, – заявил Роура.
Даже сейчас Бавария не может себе позволить такое. Щас она бедная и жалуется?))) Двуличие и двойные стандарты Каталонии.
UPD: когда в 2013 Барса за сумашедшие 100 млн купила Неймара вроде как в Париже и в Мюнхене не жаловались. У Баварии самый дорогой трансфер в 2024 году 29 летний Хари Кейн. За ту самую астрономическую сумму которую купили молодого Неймара. Это щас 100 млн норма. Такие игроки как тогдашний Неймар щас 200 млн стоят.
У Барсы десятки воспитанников, с которыми берутся титулы… Один вопрос, откуда столько долгов!?!?!?
Барселона за последние 5 сезонов: потратили 349.9 млн и продали на 364.56 млн - трансферное сальдо составляет +14.66 млн.
Если это «В сравнении с той же Барсой - Бавария вообще не тратит», то я даже не знаю что сказать )
Да и кто ж виноват, что Барса до этого раскидывалась деньгами раз в 5 больше той же Баварии 🤦🏽♂️ и жила в долг, как и вся ЛА Лига в Испании.
Теперь банкротятся команды и это только начало.
Или Бавария там с каким-то супер Байером имеет дело, а ПСЖ которому лига матчи переносят, лишь бы их местные мосеньки хорошо отдохнули перед ЛЧ, так этот же ПСЖ еле-еле от Ланса отрывается.
Факт есть факт - Барса берет титулы со своими академиками в составе. В чем спор вообще.
А Реал европейским клубам не по зубам даже в поломанном виде, а на ходу так вообще Реал всем шею и крутил.
Барсе приводить в пример трансферы Бартомеу давно не актуально, это было 7-9 лет назад.
То что под Барсу меняют правила чемпионата, даже в обход мнения Тебаса это опять же говорит, что Барса нифига не на равных правах с другими клубами в Примере.
350 млн ведомость против 372 у Баварии и 300 у ПСЖ. Так что популист Роура должен спрашивать в первую очередь руководство клуба, как они довели клуб до такого состояния. Формально Барса топ по финансам, расходная часть там будь здоров