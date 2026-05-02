«Барса» берет титулы с 7-8 воспитанниками – мы нормализуем то, что не является нормой. «ПСЖ» и «Бавария» тратили много денег на трансферы». Роура об ЛЧ

Роура: «Барса» берет титулы с воспитанниками, а «ПСЖ» и «Бавария» тратят много.

Бывший тренер и директор по молодежному футболу «Барселоны» Жорди Роура высказался о политике клуба и успешных выступлениях команды с большим количеством воспитанников в составе.

– Вы видели матч «ПСЖ» – «Бавария» (5:4)? Некоторые критикуют «Барсу» за то, что она не на таком высоком физическом уровне.

– Матч с участием двух выдающихся команд был зрелищным не только в плане физики, но и техники. Они играли на победу, никто не отсиживался в обороне. Это было грандиозно.

Но у «Барсы» есть свои качества и свой стиль игры: прессинг, комбинации… Другой стиль, другой способ игры, который также приносит титулы.

– Но соответствует ли «Барселона» этому стандарту?

– «Барселона» не была плоха, она играла с огромной интенсивностью, а это также требует физической мощи. Когда команда не поддерживала эту интенсивность, она страдала.

Было бы здорово, если бы все были хорошими, быстрыми, физически сильными и технически одаренными, но иногда всего вместе не бывает. Кроме того, «ПСЖ » и «Бавария» тратили много денег на трансферы. Не знаю, может ли это делать «Барселона».

Мы нормализуем то, что не является нормой…

– Это что же?

– «Барселона » выигрывает титулы с семью-восемью воспитанниками собственной академии в составе, которые ничего не стоили клубу. Конечно, мы можем играть лучше, но нужно смотреть, как выступает команда.

– Но победы в Лиге чемпионов не хватает.

– Правда. Это незавершенное дело, но это не так просто. Я слышал, как люди говорили, что путь к финалу был легким, но «Бавария» и «ПСЖ» – две лучшие команды в мире, – заявил Роура.