  • Тренер «Дортмунда» Ковач: «Нам не хватает того, что есть у «Баварии» в избытке – невероятно сильный состав. 113 голов в 31 игре – невероятно. Даже богатые клубы АПЛ не могут этим похвастаться»
26

Нико Ковач высказался о критике стиля игры «Боруссии» Дортмунд.

На данный момент команда идет второй в Бундеслиге, набрав 67 очков в 31 матче.

«Позвольте спросить: «Кто, кроме «Баварии», стабильно показывает привлекательный футбол в Бундеслиге?»

И важнее ли привлекательность, нежели успех?

Бундеслига – это не театр, где каждое представление одинаково. Многое непредсказуемо. Почти ни один клуб не предлагает своим болельщикам четыре гола и зрелищный атакующий футбол каждую неделю.

Думаю, что в этом сезоне мы, безусловно, показали очень хороший и привлекательный футбол. Чего нам, возможно, немного не хватает, так это того, что есть у «Баварии» в избытке.

У них невероятно сильный состав со множеством исключительных игроков. В этом сезоне им удалось особенно хорошо сочетать привлекательность с успехом. 113 голов в 31 игре – это невероятно.

Даже самые богатые клубы Англии сейчас не могут этим похвастаться. Это нужно признать без зависти», – сказал Нико Ковач в интервью FAZ.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Bayern & Germany
26 комментариев
Богатые клубы АПЛ не играют в чемпионате Германии
По этому сезону ощущение, что даже если бы играли, Бавария также легко чемпионат выйграла
Ну как. Посмотрите на игроков баварии. Кроме Кейна в АПЛ они были просто хорошими игроками, а тут рвут лигу в одну калитку. Компани это по сути Фарке которому повезло. Игра без плана Б. Он так в шипе всех разносил пока состав был сильнее конкурентов, а как только вышел в АПЛ его разносили все с неприличным счетом.
Главный враг Бундеслиги это правило "50+1". Как только кому-нибудь (РБ) удаётся обойти это откровенное вредительство, мы получаем клуб уровня топ-16 в Европе. Германия сильная экономика и мощный перспективный футбольный рынок, искусственно сдерживаемый этим убогим правилом
Ага)) даже с этим правилом они умудряются мимо лч пролететь))
Так если у руководства клуба такая политика: покупать таланты, развивать и продавать, кто ж в этом виноват
Вам не хватает тренера не такого скучного 🤣
Без Ковача эта кучка хлюпиков играла бы в Лиге конференций. На сайте какие-то профаны вечно льстят боруське и принижают Ковача
Условный Сити колотил бы в Германии по 7 через матч возможно. О чем он там ...
Ковач забыл как сам тренировал Баварию и в какой футбол играла команда?
Так себе сравнение))
Это тот гений который не мог разогнаться по автобану. Которого выгнали. После чего пришел Флик в Баварию.

«Нельзя ехать по автобану со скоростью 200 км/ч, когда способен лишь на 100»?
Что-то при Коваче Бавария столько не забивала)
Что сравнивать? Бавария в космосе
