Тренер «Дортмунда» Ковач: «Нам не хватает того, что есть у «Баварии» в избытке – невероятно сильный состав. 113 голов в 31 игре – невероятно. Даже богатые клубы АПЛ не могут этим похвастаться»

Нико Ковач высказался о критике стиля игры «Боруссии» Дортмунд.

Главный тренер дортмундской «Боруссии » Нико Ковач ответил на вопрос относительно критики стиля игры команды.

На данный момент команда идет второй в Бундеслиге, набрав 67 очков в 31 матче.

«Позвольте спросить: «Кто, кроме «Баварии», стабильно показывает привлекательный футбол в Бундеслиге?»

И важнее ли привлекательность, нежели успех?

Бундеслига – это не театр, где каждое представление одинаково. Многое непредсказуемо. Почти ни один клуб не предлагает своим болельщикам четыре гола и зрелищный атакующий футбол каждую неделю.

Думаю, что в этом сезоне мы, безусловно, показали очень хороший и привлекательный футбол. Чего нам, возможно, немного не хватает, так это того, что есть у «Баварии» в избытке.

У них невероятно сильный состав со множеством исключительных игроков. В этом сезоне им удалось особенно хорошо сочетать привлекательность с успехом. 113 голов в 31 игре – это невероятно.

Даже самые богатые клубы Англии сейчас не могут этим похвастаться. Это нужно признать без зависти», – сказал Нико Ковач в интервью FAZ.