  • Деменко о легионерах «Зенита»: «Слишком слабые на фоне Халка, некоторые вообще будто делают одолжение, что играют за клуб. Луиса Энрике даже сравнивать не надо»
Бывший футболист «Зенита» Максим Деменко раскритиковал легионеров клуба, сравнив их с бразильцем Халком. 

«У Халка сумасшедшая статистика в Бразилии. Если бы он сейчас был в России, то был бы грозным оружием для любой команды. Это один из лучших легионеров в истории РПЛ.

При всем уважении к Луису Энрике, но его даже сравнивать не надо. Когда Халк пришел в «Зенит», то он сразу стал лидером, команда показывала лучшие результаты. Он был звездой. С нынешними легионерами даже не сравнить, они слишком слабые на фоне Халка.  

Футболисты высокого уровня должны показывать себя во всех командах. Халк намного сильнее Луиса Энрике по показателям и игре. Луис Энрике должен брать на себя ответственность, но мы пока этого не видим. Некоторые иностранцы «Зенита» сейчас вообще будто делают одолжение, что они играют за клуб.

Было бы интересно еще посмотреть на Халка в РПЛ. Ни одна команда бы не отказалась от него, учитывая форму, которую он показывает», – заявил Деменко.

39-летний Халк расторг контракт с «Атлетико Минейро». Экс-форвард «Зенита» выступал за клуб с 2021-го и завоевал 7 титулов

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Советский спорт»
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Забавно, как со временем меняются воспоминания. Я вот четко помню, что Халк, хоть и приходил в "Зенит" уже в статусе звезды, поначалу играл совсем не так ярко, как ожидалось. 18 игр чемпионата, 7 голов - не самый выдающийся показатель за сезон без стартового отрезка (поскольку пришел в сентябре).

Вот Витсель действительно встроился в команду сразу же, а Халк стал тем Халком, которого все помнят и любят, уже во втором его сезоне в клубе.
Ответ Фантом
Всё так. Халк достаточно долго запрягал, тут Макс не прав и про сразу лидера и про сразу результат.
Ответ Фантом
Это называется - эффект Манделы
так в чем дело-позвонить Халку и предложить хороший контракт
Халк и приходил к нам из Порту уже звездой. Но "эксперт’ об этом с успехом забыл.
Ответ Сергей Поляков
видите ли, юноша, судя по заплаченным деньгам, леги в зените обязаны быть звездами не хуже Халка
Ответ Роман Хомяк_1116974188
Просто сравни, что мог купить в магазине на 5 тысяч тогда и сейчас. Тогда и делай выводы.
