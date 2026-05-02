Деменко о легионерах «Зенита»: «Слишком слабые на фоне Халка, некоторые вообще будто делают одолжение, что играют за клуб. Луиса Энрике даже сравнивать не надо»

Деменко: легионеры «Зенита» слишком слабые на фоне Халка.

Бывший футболист «Зенита» Максим Деменко раскритиковал легионеров клуба, сравнив их с бразильцем Халком.

«У Халка сумасшедшая статистика в Бразилии. Если бы он сейчас был в России, то был бы грозным оружием для любой команды. Это один из лучших легионеров в истории РПЛ .

При всем уважении к Луису Энрике, но его даже сравнивать не надо. Когда Халк пришел в «Зенит», то он сразу стал лидером, команда показывала лучшие результаты. Он был звездой. С нынешними легионерами даже не сравнить, они слишком слабые на фоне Халка.

Футболисты высокого уровня должны показывать себя во всех командах. Халк намного сильнее Луиса Энрике по показателям и игре. Луис Энрике должен брать на себя ответственность, но мы пока этого не видим. Некоторые иностранцы «Зенита» сейчас вообще будто делают одолжение, что они играют за клуб.

Было бы интересно еще посмотреть на Халка в РПЛ. Ни одна команда бы не отказалась от него, учитывая форму, которую он показывает», – заявил Деменко.

39-летний Халк расторг контракт с «Атлетико Минейро». Экс-форвард «Зенита» выступал за клуб с 2021-го и завоевал 7 титулов