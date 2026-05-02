«ПСЖ» без Сафонова не смог обыграть «Лорьян» – 2:2. Тосин сравнял счет на 78-й

«ПСЖ» и «Лорьян» сыграли вничью в матче 32-го тура Лиги 1.

Игра проходила на стадионе «Парк-де-Пренс».

Вратарь парижан Матвей Сафонов пропустил игру.

Лига 1 Франция. 32 тур
2 мая 15:00, Парк-де-Пренс
ПСЖ
2 - 2
1.93xG0.77
Лорьян
90’
Йонгва
80’
Кацерис   Йонгва
78’
  Тосин
Д. Дуэ   Мунгенге
75’
73’
Авом   Макенго
72’
Дьенг   Тосин
72’
Пажи   Дермэйн
  Заир-Эмери
62’
Мбайе   Жоау Невеш
62’
Фабиан Руис   Заир-Эмери
61’
Люка Эрнандес
47’
2тайм
Перерыв
12’
  Пажи
  Мбайе
6’
ПСЖ
Марин, Люка Эрнандес, Пачо, Бералдо, Меюлю, Дро Фернандес, Фабиан Руис, Ли Кан Ин, Барколя, Д. Дуэ, Мбайе
Запасные: Кулибали, Маркиньос, Лорендон, Дембеле, Кордье, Кварацхелия
Лорьян:
Мвого, Файе, Тальби, Аджей, Пажи, Авом, Куасси, Кадью, Абержель, Кацерис, Дьенг
Запасные: Камара, Туре, Бамба, Сумано, Игор Силва
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Спортс’‘
Кроме Пачо вся основа отдыхает, и Матвей в правильной компании.
определились на концовку сезона...
Да, согласен.
Этот Марин даже Шевалье не вытеснит, не то, что Сафонова.
так плохо сыграл?
Ему 19 лет, он на не ближайшую перспективу
Даже учитывая такой состав ПСЖ, всё-равно странно смотрится счёт 2:2, при разнице в ударах 24:5
3 штанги у псж
А где Шевалье?Что с ним?Ведь это третий кипер стоит,ведь так?
Травма
Травму получил
И Бавария 3:3. Синхронно сыграли
