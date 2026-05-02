Мостовой о «Краснодаре»: «Была стратегия, что должны играть воспитанники, но ничего не выиграли. Когда стало выходить 8 иностранцев на поле – победили в РПЛ»
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
На данный момент «Краснодар» опережает «Зенит» на один балл после 27 туров.
«В борьбе за первое место в чемпионате России я на данный момент отдаю небольшое предпочтение «Краснодару».
Потому что «Зенит» находится на одно очко позади них. И им надо ждать осечки «Краснодара», а где они потеряют очки, мне сейчас трудно представить. И «Краснодар» до конца будет биться за золото.
В «Краснодаре» раньше была такая стратегия, что в команде должны играть свои воспитанники. Они много лет играли своими воспитанниками. Честь им и хвала, это здорово, но они ничего не выиграли.
А когда на поле стало выходить восемь иностранцев и пять еще сидели на лавке, они в первый раз победили в чемпионате России. И сейчас они с тем же составом могут выиграть чемпионат и во второй раз.
Поэтому я считаю, что не важно, какой у футболиста паспорт, он должен быть сильнее конкурента», – сказал Мостовой.
У Краснодара работает прекрасная академия, поэтому Галицкий высказал пожелание увидеть однажды 11 воспитанников в старте.
Но при этом иностранцев всегда закупали — в этом смысле нет никакой разницы между тем, что сейчас, и тем, что было в прошлые годы.