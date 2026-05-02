Мостовой о «Краснодаре»: «Была стратегия, что должны играть воспитанники, но ничего не выиграли. Когда стало выходить 8 иностранцев на поле – победили в РПЛ»

Александр Мостовой отдал предпочтение «Краснодару» в чемпионской гонке РПЛ.

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

На данный момент «Краснодар» опережает «Зенит» на один балл после 27 туров.

«В борьбе за первое место в чемпионате России я на данный момент отдаю небольшое предпочтение «Краснодару».

Потому что «Зенит» находится на одно очко позади них. И им надо ждать осечки «Краснодара», а где они потеряют очки, мне сейчас трудно представить. И «Краснодар» до конца будет биться за золото.
 
В «Краснодаре» раньше была такая стратегия, что в команде должны играть свои воспитанники. Они много лет играли своими воспитанниками. Честь им и хвала, это здорово, но они ничего не выиграли.

А когда на поле стало выходить восемь иностранцев и пять еще сидели на лавке, они в первый раз победили в чемпионате России. И сейчас они с тем же составом могут выиграть чемпионат и во второй раз.

Поэтому я считаю, что не важно, какой у футболиста паспорт, он должен быть сильнее конкурента», – сказал Мостовой.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РИА Новости»
12 комментариев
Это была не стратегия, а желание, и стремление к этому. Стратегия - это другое, Саша. )
Не было никогда такой стратегии!
У Краснодара работает прекрасная академия, поэтому Галицкий высказал пожелание увидеть однажды 11 воспитанников в старте.
Но при этом иностранцев всегда закупали — в этом смысле нет никакой разницы между тем, что сейчас, и тем, что было в прошлые годы.
Пока что 11 воспитанников были только на прогулке в парке 😂
Даже ничего плохого про Мусаева не сказал
Мусаев, хоть и воспитанник Краснодара, но всё-таки не футбольный человек и РПЛ выигрывалась игроками без него, а тут речь про чемпионство так-то
Вот уж чушь полнейшая. Что раньше у Краснодара играли иностранцы, что сейчас. В то же время, воспитанников даже стало больше, чем раньше, и они играют на ведущих ролях, когда раньше было эпизодическое появление в составе. Поэтому, притянуто за уши.
