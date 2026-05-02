«Жедсон – лишний в «Спартаке» Карседо, он не знает, куда его поставить. Его сдвигают влево, но это не его позиция. Или надо играть без Барко?» Шикунов о хавбеке

Бывший вице-президент «Спартака» Александр Шикунов считает лишним в моковской команде полузащитника Жедсона Фернандеша при тренере Хуане Карлосе Карседо.

– Вам понятен функционал Жедсона?

– Он игрок очень высокого уровня. Даже не сомневаюсь в этом. Здесь вопрос в том, как его использовать на поле. Карседо не может найти ему место на поле.

Есть Барко, Литвинов, Умяров. Жедсона сдвигают влево, но это все-таки не его позиция. Вот вышел вместо него Дмитриев – сразу же обострил, вывел Угальде на удар.

Даже не знаю, что теперь делать с Жедсоном. Он лишний в этой команде! Или Карседо надо играть без Барко, сажать аргентинца на лавку (улыбается)?

– А ведь за португальца заплатили почти 21 миллион евро. Провальный трансфер?

– Провальным я бы это приобретение не назвал. Во-первых, Жедсона купили при предыдущем тренере – при Станковиче.

У Карседо несколько другой футбол, он не знает, куда поставить этого полузащитника. Повторюсь, сегодня Жедсон – в «Спартаке» лишний. Не спорю, деньги за него выложили приличные.

– Их уже не отбить?

– Посмотрим. У Жедсона есть очень сильные качества. Уровень мастерства весьма высокий. По идее, не проблема его за эти же деньги его продать. Тем более пишут о серьезном интересе к нему со стороны «Бешикташа». В «Спартаке» ему пока места нет, – сказал Шикунов.

Жедсон интересен «Бешикташу» и «Трабзонспору». «Спартак» хочет больше 30 млн евро за хавбека (Fanatik)

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Спорт-Экспресс»
«Класс португальца виден в каждом касании, просто его используют не на той позиции».
Какая его позиция , где вы его видите ?
Позиция левого полузащитника, Маркиньоса, Дмитриева.
Всю профессиональную карьеру ему не могли найти место, сложно ожидать, что сейчас вдруг что-то изменится.
Да продайте Вы его, ну зачем эти мучения? Если так получилось, что у нас лимит и в центре будут играть паспорта, то зачем мучать парня? За него можно ещё какие-нибудь деньги получить. Купите нападающего нормального, который пусть 10 но каждый сезон будет делать, сейчас это более серьезная проблема чем позиция Жедсона.
Ну купить игрока за 25 млн евро и не ставить в основу такое себе конечно.
Жедсон и Барко - это два медведя в одной берлоге. Неужели не видно, что центр они между собой не поделят никогда? Вот Карседо и гоняет Жедсона по позициям.
я б вместо барко его ставил,барко бесполезен,нарезает круги в центре поля
Вопрос сугубо к тем, кто принимал решение покупать этого игрока. Мне кажется, что если ты собираешся установить трансферный рекорд клуба за все время, то должен очень хорошо понимать зачем ты это делаешь. Как мы видим на примере Жедсона, люди в принципе не понимали, как его будут использовать и как он впишется в команду. В итоге человек за 25 миллионов каждый матч играет на новой позиции.
Вывод я могу сделать только один - Ахегао это проходимец, который ни черта не понимает в работе которая ему поручена или имеет свой интерес в сделках.
Как исправить ситуацию:
один вариант, если сохранится текущая схема с 2 опорниками, то необходимо продать либо Барко, либо Жедсона.
второй вариант, возвращать треугольник с одним опорником, но тогда ЦЗ должны быть не 2 африканских гуся, которые привозят по очереди через матч.
Как по мне вариант с 2 опорниками более жизнеспособный, в этой схеме хоть как то защищаются, хотя конечно 1 в 1 у Спартака просто беда с навыками, обходят как фишки, не замечая.
А я так и считаю - нужно играть без Барко.
Он хороший футболист. Но его слишком много в игре. И для такой вовлечённости он, всё-таки, недостаточно классный и недостаточно адекватный игровым ситуациям футболист. Слишком часто он "на своей волне". И берется "решать" в эпизодах, в которых элементарно не может из-за недостатка класса. Он считает, что умеет играть в футбол намного лучше, чем на самом деле умеет. Хотя, при этом, он, конечно, сильнее среднего игрока РПЛ. Но и Мартинс сильнее. И Жедсон, и Маркиньос с Солари. Но эти редко губят атаки своими "идеями" с пасами, адресаты которых, не достаточно гениальны, чтобы понять, как открываться.
У Спартака из-за этого очень много сил тратится в атаке.
давно пора Барко на лавку..., из-за него катают вату с нулевым КПД по одному удару в ворота за тайм
С Крыльями вообще игру запорол. Мартинса нужно было ставить. Впереди одни ,,малыши,,,Ливай на скамье,Мартинс.... Не понятно. Нужно было их в первом тайме в старте выпускать,думаю результат был бы другим
