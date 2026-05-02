«Жедсон – лишний в «Спартаке» Карседо, он не знает, куда его поставить. Его сдвигают влево, но это не его позиция. Или надо играть без Барко?» Шикунов о хавбеке
Бывший вице-президент «Спартака» Александр Шикунов считает лишним в моковской команде полузащитника Жедсона Фернандеша при тренере Хуане Карлосе Карседо.
– Вам понятен функционал Жедсона?
– Он игрок очень высокого уровня. Даже не сомневаюсь в этом. Здесь вопрос в том, как его использовать на поле. Карседо не может найти ему место на поле.
Есть Барко, Литвинов, Умяров. Жедсона сдвигают влево, но это все-таки не его позиция. Вот вышел вместо него Дмитриев – сразу же обострил, вывел Угальде на удар.
Даже не знаю, что теперь делать с Жедсоном. Он лишний в этой команде! Или Карседо надо играть без Барко, сажать аргентинца на лавку (улыбается)?
– А ведь за португальца заплатили почти 21 миллион евро. Провальный трансфер?
– Провальным я бы это приобретение не назвал. Во-первых, Жедсона купили при предыдущем тренере – при Станковиче.
У Карседо несколько другой футбол, он не знает, куда поставить этого полузащитника. Повторюсь, сегодня Жедсон – в «Спартаке» лишний. Не спорю, деньги за него выложили приличные.
– Их уже не отбить?
– Посмотрим. У Жедсона есть очень сильные качества. Уровень мастерства весьма высокий. По идее, не проблема его за эти же деньги его продать. Тем более пишут о серьезном интересе к нему со стороны «Бешикташа». В «Спартаке» ему пока места нет, – сказал Шикунов.
Вывод я могу сделать только один - Ахегао это проходимец, который ни черта не понимает в работе которая ему поручена или имеет свой интерес в сделках.
Как исправить ситуацию:
один вариант, если сохранится текущая схема с 2 опорниками, то необходимо продать либо Барко, либо Жедсона.
второй вариант, возвращать треугольник с одним опорником, но тогда ЦЗ должны быть не 2 африканских гуся, которые привозят по очереди через матч.
Как по мне вариант с 2 опорниками более жизнеспособный, в этой схеме хоть как то защищаются, хотя конечно 1 в 1 у Спартака просто беда с навыками, обходят как фишки, не замечая.
Он хороший футболист. Но его слишком много в игре. И для такой вовлечённости он, всё-таки, недостаточно классный и недостаточно адекватный игровым ситуациям футболист. Слишком часто он "на своей волне". И берется "решать" в эпизодах, в которых элементарно не может из-за недостатка класса. Он считает, что умеет играть в футбол намного лучше, чем на самом деле умеет. Хотя, при этом, он, конечно, сильнее среднего игрока РПЛ. Но и Мартинс сильнее. И Жедсон, и Маркиньос с Солари. Но эти редко губят атаки своими "идеями" с пасами, адресаты которых, не достаточно гениальны, чтобы понять, как открываться.
У Спартака из-за этого очень много сил тратится в атаке.