  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Евсеев – тренер-новатор, созидательный. Качество игры значительно меняется, схемы могут меняться в зависимости от соперника». Глава Дагестана о «Динамо» Махачкала
13

«Евсеев – тренер-новатор, созидательный. Качество игры значительно меняется, схемы могут меняться в зависимости от соперника». Глава Дагестана о «Динамо» Махачкала

Глава Дагестана: Евсеев – тренер-новатор, созидательный.

Глава Дагестана и председатель попечительского совета «Динамо» Махачкала Сергей Меликов оценил работу главного тренера команды Вадима Евсеева.

На данный момент команда занимает 14-е место в таблице Мир РПЛ, имея в активе 24 балла в 27 матчах.

«С приходом Вадима Валентиновича мы видим, что качество игры значительно меняется, в том числе игровые схемы, которые могут меняться в зависимости от того, с каким соперником мы играем, какая у нас скамейка запасных, сколько травмированных игроков.

То есть тренер сегодня у нас – это тренер-новатор, тренер созидательный.

Это футбол, это спорт. Есть соперники, которые по классу игры на самом деле превосходят «Динамо», и это нужно признать.

Но есть команда, в которой присутствует дух, в которой присутствует – и в каждом матче мы это видим – желание бороться за победу до конца», – сказал Сергей Меликов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РИА Новости»
logoВадим Евсеев
Сергей Меликов
logoпремьер-лига Россия
logoПолитика
РИА Новости
logoДинамо Махачкала
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Так Евсеев узнал, что он, оказывается, новатор
Ответ Кирилл Смирнов
Так Евсеев узнал, что он, оказывается, новатор
Совхоз ,, Новатор ‘’
Ответ Кирилл Смирнов
Так Евсеев узнал, что он, оказывается, новатор
А разве идея о том, что футбол не про голы - не новаторская?))
Меликов 2 недели назад звал бороться того, кто сказал что он вскоре не будет губернаторов. А вчера уже назвали его преемника... Не успел забороть))
Сейчас, в оставшихся 3-х турах, команде Динамо Мх. надо проявить волю, грызть грызть газон, выйти из опасной зоны и не вылететь в пердив. Надеюсь после 30 тура вся команда соберется и скажет в камеру, для всех недоброжелателей и кто ждал вылета команды в первый дивизион, знаменитую фразу своего тренера))
Честно, Евсеев - нормальный тренер для клубов второй восьмёрки. Но и Биджиев работал в Махачкале хорошо. Я не вижу принципиальной разницы в игре Динамо.
Новатор экскаватор
это очень тонкий дагестанский юмор....единственный тренер в России который дает послематчевое интервью одним предложением ...в котором все слова только бл--ь....разве не новатор....
Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит от кукушку. Какой Евсеев и осиальные с ним товаотщи по его типу , Шалимов, Юран и прочие, видно по результатам их работы. Ни один не взял ни единого трофея, никто и близкл не подбирался к шансу взять чемпионство, так что все эти сказки по уровень российских тренеров рассказываются тольео теми, кто с них зарабатывает
Меликов трепло, Евсеев не тренер
Меликов лучше прямыми обязанностями занялся бы, а не по футболу интервью раздавал, куча проблем в Дагестане, а он оценивает тренера футбольного клуба, клоун усатый
Ответ PUYOL5
Меликов лучше прямыми обязанностями занялся бы, а не по футболу интервью раздавал, куча проблем в Дагестане, а он оценивает тренера футбольного клуба, клоун усатый
Разве это не входить в его обязанности?
Очень хотелось бы желание бороться до конца приносил пользу а не вреда. Ведь мы катимся на глазах вниз и на это очень больео смотреть🥲
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Симеоне о падении Гризманна в штрафной «Арсенала»: «Мы все понимали, что Пубиль фолил, судья принял правильное решение. Не хочу искать оправдания»
вчера, 22:33
Вспоминаем самые яркие моменты «Локомотива» за всю историю существования
вчера, 22:30Тесты и игры
Глава КДК про техническое поражение «Уфы»: «Угроза БПЛА не опровергает решение. Почему клуб организовал маршрут так, что из-за задержки одного рейса участие в матче стало невозможным?»
вчера, 22:20
Джулиано Симеоне о падении в штрафной «Арсенала»: «Из-за Габриэла я потерял равновесие и не смог пробить как следует, все произошло очень быстро. Судья даже не использовал ВАР»
вчера, 22:18
Симеоне толкнул директора «Арсенала» Берту, который на 95-й жестами призывал судью закончить матч ЛЧ. Андреа 12 лет работал в «Атлетико»
вчера, 21:54Фото
Лаос о судействе Зиберта: «Недостойно главного турнира в мире»
вчера, 21:54
Артета о выходе «Арсенала» в финал ЛЧ: «Горжусь и радуюсь, ждать этого пришлось долго. В игре с «Атлетико» мы продемонстрировали зрелость»
вчера, 21:44
Гризманн не выиграл ни ЛЧ, ни Ла Лигу за 17 лет в Испании. Форвард «Атлетико» переходит в «Орландо Сити» летом
вчера, 21:41
Диего Симеоне: «Атлетико» в ЛЧ прошел намного дальше, чем ожидал, хорошая кампания. Мы заслуживали дополнительного времени с «Арсеналом», было много моментов. Они хорошо бились»
вчера, 21:39
«Арсенал» выиграл 41 матч за сезон – это повторение рекорда клуба
вчера, 21:29
Ко всем новостям
Последние новости
Анри о шансах Франции на ЧМ-2026: «У нас 4 финала на 7 последних чемпионатах – я оптимистично настроен. Но надо уважать Аргентину, номер 10 там носит Месси»
вчера, 22:59
«Баварии» интересен Торнике Кварацхелия. 16-летний брат Хвичи встретится с руководством мюнхенцев (LaGazzetta.ge)
вчера, 22:48
Игорь Семшов: «Галактионов из этого состава «Локо» выжимает максимум, 3-е место будет большим достижением. Уход Баринова не мог не сказаться»
вчера, 22:45
39-летний Халк подписал с «Флуминенсе» контракт до конца 2027 года
вчера, 22:31Фото
Райя с 8.2 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Арсенал» – «Атлетико». У Сака 7.9, худший – Дьокереш с 5.7
вчера, 22:13
Артета о выходе в финал ЛЧ: «Невероятный вечер, мы творили историю вместе. Не могу еще сильнее гордиться каждым, кто связан с «Арсеналом»
вчера, 22:04
«Арсенал» в финале ЛЧ – а каким получился прошлый заход? Погружаемся в 2006-й
вчера, 21:58ВидеоСпортс"
Сака о выходе «Арсенала» в финал ЛЧ: «Прекрасная история. Надеюсь, что она хорошо закончится в Будапеште. Мы очень рады»
вчера, 21:50
У «Арсенала» 30 сухих матчей в этом сезоне – такого не было с сезона-1993/94
вчера, 21:29
Вратарь «Арсенала» Райя провел 9 сухих матчей в сезоне ЛЧ и повторил достижение Канисареса, Наваса и Менди
вчера, 21:25
Рекомендуем