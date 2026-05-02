«Евсеев – тренер-новатор, созидательный. Качество игры значительно меняется, схемы могут меняться в зависимости от соперника». Глава Дагестана о «Динамо» Махачкала

Глава Дагестана: Евсеев – тренер-новатор, созидательный.

Глава Дагестана и председатель попечительского совета «Динамо» Махачкала Сергей Меликов оценил работу главного тренера команды Вадима Евсеева .

На данный момент команда занимает 14-е место в таблице Мир РПЛ , имея в активе 24 балла в 27 матчах.

«С приходом Вадима Валентиновича мы видим, что качество игры значительно меняется, в том числе игровые схемы, которые могут меняться в зависимости от того, с каким соперником мы играем, какая у нас скамейка запасных, сколько травмированных игроков.

То есть тренер сегодня у нас – это тренер-новатор, тренер созидательный.

Это футбол, это спорт. Есть соперники, которые по классу игры на самом деле превосходят «Динамо », и это нужно признать.

Но есть команда, в которой присутствует дух, в которой присутствует – и в каждом матче мы это видим – желание бороться за победу до конца», – сказал Сергей Меликов.