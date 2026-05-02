  • Губернатор Федорищев о лимите в РПЛ: «Всегда поддерживаем спортивное руководство страны и их решения. Им виднее»
72

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев высказался о сокращении лимита на легионеров в РПЛ.

Министерство спорта России опубликовало проект ужесточения лимита на легионеров в Мир РПЛ. В сезоне-2026/27 команды смогут включить в свою заявку не более 12 легионеров, а одновременно выпускать на поле – не более 7.

«Мы всегда поддерживаем спортивное руководство страны и те решения, которые оно принимает. Спортивному руководству страны виднее.

Наша задача, как команды, побеждать, быть сильными, быть собранными.

У «Крыльев» вполне достаточно своих игроков, если мы говорим о количестве и качестве. Мы очень рады, что к нам присоединились хорошие футболисты в зимнюю паузу, очень довольны ребятами.

Мы уверены в том, что таким составом можно идти дальше и становиться сильнее», – сказал Федорищев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
72 комментария
А что, в стране есть губернаторы не поддерживающее решение руководства страны?🤣🤣🤣
Комментарий скрыт
Кто это??
Пусть Жираф был неправ,
Но виновен не Жираф,
А тот, кто крикнул из ветвей:
- Жираф большой - ему видней!
Ещё бы он сказал другое.
Что ещё мог популист, флюгер, лизоблюд и балабол сказать🤣
а есть иные ?
Чётко и бесприкословно лизнул!
*беспрекословно
+
Даже фамилия гоголевская, или что-то из Салтыкова-Щедрина
Комментарий удален модератором
Ну да, и Федор Михайлович был горазд на говорящие фамилии)
Вот ты работаешь слесарем и можешь накосячить. Раюотаешь водителем и можешь попасть в аварию, работаешь врачом и пациент может умереть, но если ты работаешь чиновником - ты безошибочен, тебе всегда виднее, ты всегда прав. Ты круче ИИ, ведь даже он может косякнуть.
"Если я когда и колебался, то только вместе с генеральной линией партии". Приспособленец.)))
Завтра примут решение, что "Крылья" вылетели в пердив - он так же скажет:"Им виднее"
Он скажет: "я так-же хотел"
*либо "так же", либо "также"
- Чё там опять придумали, да по ###, я за.
в едином порыве всецело поддерживаем и одобряем !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
