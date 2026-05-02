Губернатор Федорищев о лимите в РПЛ: «Всегда поддерживаем спортивное руководство страны и их решения. Им виднее»

Вячеслав Федорищев о лимите в РПЛ: поддерживаем спортивное руководство страны.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев высказался о сокращении лимита на легионеров в РПЛ.

Министерство спорта России опубликовало проект ужесточения лимита на легионеров в Мир РПЛ . В сезоне-2026/27 команды смогут включить в свою заявку не более 12 легионеров, а одновременно выпускать на поле – не более 7.

«Мы всегда поддерживаем спортивное руководство страны и те решения, которые оно принимает. Спортивному руководству страны виднее.

Наша задача, как команды, побеждать, быть сильными, быть собранными.

У «Крыльев» вполне достаточно своих игроков, если мы говорим о количестве и качестве. Мы очень рады, что к нам присоединились хорошие футболисты в зимнюю паузу, очень довольны ребятами.

Мы уверены в том, что таким составом можно идти дальше и становиться сильнее», – сказал Федорищев.