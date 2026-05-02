Арбелоа хочет выиграть завтра не ради того, чтобы не делать чемпионский коридор для «Барсы» в класико: «Главная мотивация – три очка, это нужно команде, этого требует эмблема «Реала»

Арбелоа хочет выиграть у «Эспаньола» не из-за чемпионского коридора для «Барсы».

Главный тренер «Реала » Альваро Арбелоа ответил на вопрос о чемпионском коридоре для «Барселоны» в класико в случае титула каталонцев по итогам 34-го тура Ла Лиги .

«Барса» на 11 очков опережает «Мадрид». Сегодня сине-гранатовые в гостях сыграют с «Осасуной», а «сливочные» – завтра с «Эспаньолом». Если каталонцы победят, а мадридцы потеряют очки, то 10 мая «Барселона » примет «Реал» уже в статусе чемпиона.

«Нет, это не моя главная мотивация. Моя главная мотивация – завоевать три очка, потому что это то, что нужно команде, потому что этого требует эмблема клуба, и это то, что нам нужно после результатов, которых нам не удавалось добиться в последних матчах.

Вот моя главная мотивация. Нет большей мотивации, чем победа завтра над «Эспаньолом », – сказал Арбелоа.