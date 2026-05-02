  Арбелоа хочет выиграть завтра не ради того, чтобы не делать чемпионский коридор для «Барсы» в класико: «Главная мотивация – три очка, это нужно команде, этого требует эмблема «Реала»
Арбелоа хочет выиграть завтра не ради того, чтобы не делать чемпионский коридор для «Барсы» в класико: «Главная мотивация – три очка, это нужно команде, этого требует эмблема «Реала»

Арбелоа хочет выиграть у «Эспаньола» не из-за чемпионского коридора для «Барсы».

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа ответил на вопрос о чемпионском коридоре для «Барселоны» в класико в случае титула каталонцев по итогам 34-го тура Ла Лиги.

«Барса» на 11 очков опережает «Мадрид». Сегодня сине-гранатовые в гостях сыграют с «Осасуной», а «сливочные» – завтра с «Эспаньолом». Если каталонцы победят, а мадридцы потеряют очки, то 10 мая «Барселона» примет «Реал» уже в статусе чемпиона.

«Нет, это не моя главная мотивация. Моя главная мотивация – завоевать три очка, потому что это то, что нужно команде, потому что этого требует эмблема клуба, и это то, что нам нужно после результатов, которых нам не удавалось добиться в последних матчах.

Вот моя главная мотивация. Нет большей мотивации, чем победа завтра над «Эспаньолом», – сказал Арбелоа.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Реала»
45 комментариев
Не понимаю в чём проблема сделать этот коридор. Нужно признавать, когда соперник лучше тебя. И в этом нет ничего зазорного, бывают разные времена и разная форма команд, составы. Но уважение всегда должно быть
Комментарий скрыт
Вроде бы дело было в том, что Барселона отказалась делать коридор Реалу, который выиграл клубный ЧМ, то есть турнир, в котором Барса не участвовала.
Как же похорошели главные цели реала на сезон) надеюсь это будет продолжаться из года в год)
Что-то когда в начале февраля Мадрид был на первом месте видимо этого не требовалось и пошла череда поражений с андердогами и аутсайдерами и ладно бы они выдали матч жизни против Мадрида - нет. Это подопечные Арбелоа играли безвольно.
Андердоги в собачих боях, причем здесь футбол вообще? Может ты ММА пересмотрел?
Причем тут собачьи бои? Если в слове есть «дог», это не значит, что нужно переводить дословно с английского. Андердог - это на сленге аутсайдер, команда или спортсмен с низкими шансами на победу
Самый лучший чемпионский коридор сделали МС Ливерпулю, уважили соперника, а потом выиграли 5-0:)) Так надо делать чемпионские коридоры, а не скулить как Мадридское позорище:))
Дык и в 2008-м так было)) Полосатые встали в коридор, чтобы быть потоптанными чемпионом 4-1))
Я помню как лысый физрук зиза зассал выставить коридор для Барсы
Не было такого
Комментарий удален пользователем
Плевать на коридор. Но оформить чемпионство в эль классико это бесценно. ))
Думаю что маргариновые специально сольют Эспаньолу чтобы как раз в эль Класико не проефать с разгромом и не стать причиной чемпионства Барсы, а так типа уже не мотивированы вышли мол бла-бла
Кусок говна
не то слово
Оч странно. Ни слова о гении Винисиуса и Мбаппе. Арбелоа понял, что отставка неизбежна?
А кого то до сих пор интересует мнение Арбелоу? Чел показал, что он пока и близко не тренер команды уровня Реала и вообще его возможности как тренера под большим вопросом.
Хоть одно основное выиграть?
