Виктор Файзулин: «Зенит» сейчас выглядит сильнее «Краснодара...

Бывший полузащитник «Зенита » Виктор Файзулин высказался о борьбе петербуржцев с «Краснодаром » за титул в Мир РПЛ-202526.

В таблице чемпионата России команда Сергея Семака идет второй и отстает от «Краснодара» на одно очко. Сегодня «Зенит» в гостях сыграет с ЦСКА, «быки» – завтра с «Акроном».

«Тяжело предположить, как закончится матч ЦСКА – «Зенит». Если мы говорим о чемпионской гонке, то сейчас петербуржцы выглядят сильнее «Краснодара», – сказал Файзулин.