Виктор Файзулин: «Зенит» сейчас выглядит сильнее «Краснодара»
Бывший полузащитник «Зенита» Виктор Файзулин высказался о борьбе петербуржцев с «Краснодаром» за титул в Мир РПЛ-202526.
В таблице чемпионата России команда Сергея Семака идет второй и отстает от «Краснодара» на одно очко. Сегодня «Зенит» в гостях сыграет с ЦСКА, «быки» – завтра с «Акроном».
«Тяжело предположить, как закончится матч ЦСКА – «Зенит». Если мы говорим о чемпионской гонке, то сейчас петербуржцы выглядят сильнее «Краснодара», – сказал Файзулин.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
А 51-летний Алексей Смертин выглядит сильнее 40-летнего Виктора Файзулина...