  У Комличенко травма колена, сообщил агент форварда «Локо»: «Мениск цел, крестообразная связка тоже цела»
У Комличенко травма колена, сообщил агент форварда «Локо»: «Мениск цел, крестообразная связка тоже цела»

Форвард «Локо» Комличенко получил травму колена.

Александр Клюев, агент нападающего «Локомотива» Николая Комличенко, уточнил характер травмы игрока после матча 28-го тура Мир РПЛ против «Динамо» (1:1).

30-летний россиянин вышел на замену во втором тайме, но из-за повреждения не смог доиграть встречу.

«Николай сделал после игры МРТ: мениск цел, крестообразная связка тоже цела.

У Комличенко повреждение боковой связки колена. Более точную информацию по срокам восстановления футболиста могут сказать только клубные врачи», – сообщил Клюев.

В сезоне-2025/26 Комличенко провел 26 матчей в РПЛ, забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи. Его подробная статистика – здесь.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Спорт-Экспресс»
Николаю здоровья
от него толку,как от комара-мяса! Медленный, не дриблинга не скорости,вечно падает на пустом месте.. единственное только рост!
В том эпизоде был оффсайд и если бы свистнул боковой сразу, то травмы бы не было. Наглядный пример, когда тянут с свистком.
Ответ Ломачер
В том эпизоде был оффсайд и если бы свистнул боковой сразу, то травмы бы не было. Наглядный пример, когда тянут с свистком.
Не согласен.
Там офсайд небольшой был. Такие моменты надо доигрывать до конца.
А вот когда не свистят 2-метровые офсайды, и игроки бегут дальше, имея шанс получить травму, то тут уже цирк начинается.
Кресты означал бы конец карьеры, по сути. Слава богу обошлось, здоровья! Не знаю почему и по каким критериям, но мне в него верится, еще принесет пользу
На нем пахать надо ))) А он почему то на поле выходит , только не на то )))
Связки целы, мениск цел, шарнир под замену
Пусть меня извинит,но ему пора заканчивать.После того как он пробил пенальти Зениту.Он сказал,что он никого не убил,так что переживать не стоит.А то что команду подвел ,это не главное.
Николаю здоровья, но пора заканчивать
Сам нарвался, летел как неуправляемый танк на вратаря. Мог бы по джентльменски пожалеть воротника, если себя не жалеешь
