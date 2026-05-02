У Комличенко травма колена, сообщил агент форварда «Локо»: «Мениск цел, крестообразная связка тоже цела»

Форвард «Локо» Комличенко получил травму колена.

Александр Клюев, агент нападающего «Локомотива » Николая Комличенко , уточнил характер травмы игрока после матча 28-го тура Мир РПЛ против «Динамо » (1:1).

30-летний россиянин вышел на замену во втором тайме, но из-за повреждения не смог доиграть встречу.

«Николай сделал после игры МРТ: мениск цел, крестообразная связка тоже цела.

У Комличенко повреждение боковой связки колена. Более точную информацию по срокам восстановления футболиста могут сказать только клубные врачи», – сообщил Клюев.

В сезоне-2025/26 Комличенко провел 26 матчей в РПЛ , забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи.