У Комличенко травма колена, сообщил агент форварда «Локо»: «Мениск цел, крестообразная связка тоже цела»
Форвард «Локо» Комличенко получил травму колена.
Александр Клюев, агент нападающего «Локомотива» Николая Комличенко, уточнил характер травмы игрока после матча 28-го тура Мир РПЛ против «Динамо» (1:1).
30-летний россиянин вышел на замену во втором тайме, но из-за повреждения не смог доиграть встречу.
«Николай сделал после игры МРТ: мениск цел, крестообразная связка тоже цела.
У Комличенко повреждение боковой связки колена. Более точную информацию по срокам восстановления футболиста могут сказать только клубные врачи», – сообщил Клюев.
В сезоне-2025/26 Комличенко провел 26 матчей в РПЛ, забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Спорт-Экспресс»
Там офсайд небольшой был. Такие моменты надо доигрывать до конца.
А вот когда не свистят 2-метровые офсайды, и игроки бегут дальше, имея шанс получить травму, то тут уже цирк начинается.