Арбелоа о конфликте с Себальосом: «Я не вступаю в публичные дебаты. Я в «Реале» более 20 лет, все проблемы остаются в раздевалке – это первое, чему я научился»

Тренер «Реала» Арбелоа о конфликте с Себальосом: я не вступаю в публичные дебаты.

Главный тренер «Реала » Альваро Арбелоа отреагировал на слухи о конфликте с полузащитником Дани Себальосом .

Ранее сообщалось , что Себальос, сыгравший всего 15 матчей в этой Ла Лиге (в среднем – 31 минута на поле), попросил Арбелоа прекратить контактировать с ним. Клуб считает, что игрок намеренно создал конфликт.

«Я не вступаю в публичные дебаты по поводу ситуаций с моими игроками.

Я в этой раздевалке уже более 20 лет, и первое, чему я научился, это то, что все проблемы остаются в раздевалке.

Я придерживаюсь этой политики уже 20 лет и остаюсь верен ей», – сказал Арбелоа на пресс-конференции перед завтрашним матчем 34-го тура Ла Лиги с «Эспаньолом».