24

Арбелоа о конфликте с Себальосом: «Я не вступаю в публичные дебаты. Я в «Реале» более 20 лет, все проблемы остаются в раздевалке – это первое, чему я научился»

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа отреагировал на слухи о конфликте с полузащитником Дани Себальосом.

Ранее сообщалось, что Себальос, сыгравший всего 15 матчей в этой Ла Лиге (в среднем – 31 минута на поле), попросил Арбелоа прекратить контактировать с ним. Клуб считает, что игрок намеренно создал конфликт.

«Я не вступаю в публичные дебаты по поводу ситуаций с моими игроками.

Я в этой раздевалке уже более 20 лет, и первое, чему я научился, это то, что все проблемы остаются в раздевалке.

Я придерживаюсь этой политики уже 20 лет и остаюсь верен ей», – сказал Арбелоа на пресс-конференции перед завтрашним матчем 34-го тура Ла Лиги с «Эспаньолом».

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: As
Простые работяги в составе Реала видимо устали от того, как тщательно Арбелоа вылизывает пятую точку главным звёздам Реала, лишь бы усидеть на трёх стульях и сохранить себе тёплое место по итогам сезона
- Хаби Алонсо наложил вето на аренду Себальоса уже после "Here we go" от Фабрисио Романо (т.е. переговоры была на очень продвинутой стадии/документы были поданы в систему регистрации контрактов)
- Сам же его практически не использовал .

Почему Хаби Алонсо так поступил - точно неизвестно. Но скорее всего дело в плохой форме игрока.

При этом Себальос был травмирован немалую часть времени при Арбелоа( с 22 феврамя по 5 апреля) и вряд ли после травмы находится в в лучшей форме, чем при Хаби без травмы.

Но у вас всё-равно виноват Арбелоа.

PS: обида Себальоса понятна - ему Хаби Алонсо год карьеры немного подпортил.
Комментарий удален модератором
Спорно, может сам Арбелоа и придерживается таких принципов. Но в самом клубе конфликты были, и активно обсуждались в прессе, впрочем как и везде.
Лень про всех расписывать, но помню эти "недопонимания" игроков и клуба
Гути, Хамес, Касильяс, Рауль, Рамос,Ди Мария,Озил
Арбелао сам сливал прессе внутренние конфликты будучим игроком, можете прогуглит
В каких таких «недопониманиях» состояли Касильяс и Рамос с клубом? Зачем этот бред нести. У Икера был конфликт только с Моуриньо. Хотя тяжело это назвать конфликтом, ведь у Икера никаких претензий к Жозе не было. Молча подчинялся главному тренеру и достойно прошел несправедливое отношение к себе. Тренер - не равно клуб.
Но один бразилец в весьма наглой форме вынес проблемы раздевалки на публику. А Арбелоа этого бразильца в какое только место не целовал
Но проблему признал этими словами
Когда в раздевалке 25 мужчин на пике физических возможностей/гармнонов/карьеры и тренер может выпустить в старте лишь 11 из них - остальные 14 всегда будут причинами сложностей. И это касается любого футбольного клуба. Да и любой похожей по структуре организации.

И заменить Себальоса готовы ещё человек 25 из Кастильи.

Так что сложно это назвать проблемой - небольшая сложность для клуба, в котором Себальос, пожалуй, так и не стал своим. Да и для Себальоса, получающего от 10.4 до 13 млн(сбонусами) евро в год (Capology) - называть это проблемой тоже не стоит

PS: 200-250 тыс евро в неделю или 30+ тысяч в день за сидение на лавке - всем бы такие проблемы ;)
Все проблемы остаются в раздевалке? Ну ситуация с Моуром это подтверждает, да, действительно
Так Жозе как раз против утечек из раздевалки был. Арбелоа и Алонсо его поддерживали. Как показало время, Сара Карбонеро зло. И Касильяс с ней тоже в итоге расстался. Касильяс сливал всё Саре.
Если бы Икер всё сливал Саре - его бы через две недели после окончания карьеры игрока Фло Перес не забрал бы себе в советники, и сейчас он бы не был vice-chairman клуба/членом совета директоров.

>>Сара Карбонеро зло.
Не может женщина, родившая мужчине двух сыновей, быть злом. Может перестать интеросовать физиологически с возрастом или сердце Икера не вытягивает уже выполнение супруженски обязанностей - но это их личное дело. Но точно не зло!!!!
Из хаты ничего не выносится , что происходило в хате , остается в хате
прямо не опроверг конфликт - считай подтвердил
