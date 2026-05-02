Арбелоа о конфликте с Себальосом: «Я не вступаю в публичные дебаты. Я в «Реале» более 20 лет, все проблемы остаются в раздевалке – это первое, чему я научился»
Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа отреагировал на слухи о конфликте с полузащитником Дани Себальосом.
Ранее сообщалось, что Себальос, сыгравший всего 15 матчей в этой Ла Лиге (в среднем – 31 минута на поле), попросил Арбелоа прекратить контактировать с ним. Клуб считает, что игрок намеренно создал конфликт.
«Я не вступаю в публичные дебаты по поводу ситуаций с моими игроками.
Я в этой раздевалке уже более 20 лет, и первое, чему я научился, это то, что все проблемы остаются в раздевалке.
Я придерживаюсь этой политики уже 20 лет и остаюсь верен ей», – сказал Арбелоа на пресс-конференции перед завтрашним матчем 34-го тура Ла Лиги с «Эспаньолом».
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: As
- Сам же его практически не использовал .
Почему Хаби Алонсо так поступил - точно неизвестно. Но скорее всего дело в плохой форме игрока.
При этом Себальос был травмирован немалую часть времени при Арбелоа( с 22 феврамя по 5 апреля) и вряд ли после травмы находится в в лучшей форме, чем при Хаби без травмы.
Но у вас всё-равно виноват Арбелоа.
PS: обида Себальоса понятна - ему Хаби Алонсо год карьеры немного подпортил.
Лень про всех расписывать, но помню эти "недопонимания" игроков и клуба
Гути, Хамес, Касильяс, Рауль, Рамос,Ди Мария,Озил
И заменить Себальоса готовы ещё человек 25 из Кастильи.
Так что сложно это назвать проблемой - небольшая сложность для клуба, в котором Себальос, пожалуй, так и не стал своим. Да и для Себальоса, получающего от 10.4 до 13 млн(сбонусами) евро в год (Capology) - называть это проблемой тоже не стоит
PS: 200-250 тыс евро в неделю или 30+ тысяч в день за сидение на лавке - всем бы такие проблемы ;)
>>Сара Карбонеро зло.
Не может женщина, родившая мужчине двух сыновей, быть злом. Может перестать интеросовать физиологически с возрастом или сердце Икера не вытягивает уже выполнение супруженски обязанностей - но это их личное дело. Но точно не зло!!!!