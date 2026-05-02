  • Смертин занял 25-е место на чемпионате России по суточному бегу. Экс-хавбек «Локо» и «Челси» за 24 часа пробежал 208 км, темп – 6:55 мин/км
Бывший футболист «Локомотива», «Бордо», «Челси» и «Динамо» Алексей Смертин занял 25-е место среди 61 участника на чемпионате России по суточному бегу.

Экс-капитан сборной России, которому 1 мая исполнился 51 год, за 24 часа преодолел 208 километров. С учетом пауз Алексей сутки поддерживал темп 6:55 мин/км.

Забег проходил на стадионе «Первомайский» в Москве по 400-метровому кругу.

Победу одержал сверхмарафонец Александр Моеда из Якутии. Он установил новый рекорд России в суточном беге: за 24 часа преодолел 285 километров.

До сегодняшнего дня рекорд держался 20 лет и составлял 282 километра. Чтобы перебить результат 2006 года, Моеда сутки поддерживал темп 5:03 мин/км с учетом пауз, но фактически он бежал быстрее.

Как Смертин тренировал голову, чтобы дойти до суточного забега?

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал «Бежим за пивом»
Я думал он первое займет...а там еще 24 монстра впереди!
Комментарий скрыт
Так лет ему сколько) уверен те кто впереди него моложе лет на 10-20.никто в здравом уме не будет так насиловать свой организм на 6 десятке
по 400 кругу? как можно не свихнуться. неужели другой маршрут был невозвомжен?
Если не ошибаюсь они каждые 4 часа меняют направление движения
Так легче следить за участниками, а то сделают как Вася Рогов.
Я помню он и в Челси входил в число 25 лучших на поле
1 мая начался забег
1 мая день рождения Смертина
И все это на стадионе Первомайский
😁😁
Ему еще и 105 номер дали)
И ему 051 год))
Больше удивляет то, что есть ещё 24 человека, которые более помешанные чем Смертин😀
Комментарий скрыт
Ну ничего, следующий забег Смертина - марафон на поверхности Луны без специального снаряжения и дополнительного кислорода 😀
Как у него колени выдерживают в 51 год. Учитывая что лет с 6 он в спорте с беговой нагрузкой
Генетика.
Да это всего касается: седины, зубов, суставов. Как ни старайся, с природой не поспоришь.
Колени у него выдерживают как раз из-за того что он в спорте с беговой нагрузкой с 6 лет.

Уже есть масса опубликованных исследований, в частности по артриту и артрозу, где даже у спортсменов профессионалов риски гораздо ниже, чем у тех кто вообще спортом не занимается.

Ну скажем пробежать это из Москвы в Тверь - прикольно, но 200 км по кругу на стадике - какая то шиза
Считай от Барнаула почти до Новосиба добежал.
😮 Смертин пробежал 208 км за сутки в своё 51-летие. Что за машина!

🏃‍♂️ В день рождения экс-капитан сборной России принял участие в суточном марафоне, представлял родной Барнаул. Ровно 24 часа Смертин бегал по 400-метровой дорожке: получилось 520 кругов и 208 км

Экс-футболист занял 25-е место из 61 участника, а чемпионом России стал Александр Моедо из Якутска: у него 713 кругов и 285,2 км! То есть держался 24 часа в темпе 5:03 мин/км 🤯

Сверхлюди.
Там не надо держаться 24часа, да и темп понятие относительное. Главное, сколько 400сот метровых кругов "нарежешь" за это время.
Конечно даётся сутки.Можешь сходить пообедать,поспасть.
Красавец.
Алексей Смертин: «Возможно, это девиация, но дождь меня даже мотивирует выйти на пробежку»
1 мая, 01:18
Алексей Смертин: «Во время игры ты не хочешь в туалет – ни по-маленькому, ни по-большому. Матч увлекает настолько, что забываешь об этом. А в беге естественные процессы никуда не деваются»
30 апреля, 15:36
Как Смертин тренировал голову, чтобы дойти до суточного забега?
30 апреля, 14:30Трибуна
Смертин о боли: «Если ножовкой ногу не пилят и иголки под ногти не засовывают, то можно перетерпеть. Тело стихает, когда ему дают понять, что ты не остановишься»
30 апреля, 12:47
Смертин о беге: «Я расширил диапазон допустимого душевного комфорта. Меня не смущают капризы погоды, каждый день езжу на электричке, как селедка в банке. Скоро ничто не сможет выбить из строя»
30 апреля, 11:58
