Смертин занял 25-е место на чемпионате России по суточному бегу. Экс-хавбек «Локо» и «Челси» за 24 часа пробежал 208 км, темп – 6:55 мин/км

Смертин занял 25-е место на чемпионате России по суточному бегу.

Бывший футболист «Локомотива », «Бордо », «Челси » и «Динамо » Алексей Смертин занял 25-е место среди 61 участника на чемпионате России по суточному бегу.

Экс-капитан сборной России, которому 1 мая исполнился 51 год, за 24 часа преодолел 208 километров. С учетом пауз Алексей сутки поддерживал темп 6:55 мин/км.

Забег проходил на стадионе «Первомайский» в Москве по 400-метровому кругу.

Победу одержал сверхмарафонец Александр Моеда из Якутии. Он установил новый рекорд России в суточном беге: за 24 часа преодолел 285 километров.

До сегодняшнего дня рекорд держался 20 лет и составлял 282 километра. Чтобы перебить результат 2006 года, Моеда сутки поддерживал темп 5:03 мин/км с учетом пауз, но фактически он бежал быстрее.

