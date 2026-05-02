Смертин занял 25-е место на чемпионате России по суточному бегу. Экс-хавбек «Локо» и «Челси» за 24 часа пробежал 208 км, темп – 6:55 мин/км
Бывший футболист «Локомотива», «Бордо», «Челси» и «Динамо» Алексей Смертин занял 25-е место среди 61 участника на чемпионате России по суточному бегу.
Экс-капитан сборной России, которому 1 мая исполнился 51 год, за 24 часа преодолел 208 километров. С учетом пауз Алексей сутки поддерживал темп 6:55 мин/км.
Забег проходил на стадионе «Первомайский» в Москве по 400-метровому кругу.
Победу одержал сверхмарафонец Александр Моеда из Якутии. Он установил новый рекорд России в суточном беге: за 24 часа преодолел 285 километров.
До сегодняшнего дня рекорд держался 20 лет и составлял 282 километра. Чтобы перебить результат 2006 года, Моеда сутки поддерживал темп 5:03 мин/км с учетом пауз, но фактически он бежал быстрее.
Как Смертин тренировал голову, чтобы дойти до суточного забега?
Да это всего касается: седины, зубов, суставов. Как ни старайся, с природой не поспоришь.
Уже есть масса опубликованных исследований, в частности по артриту и артрозу, где даже у спортсменов профессионалов риски гораздо ниже, чем у тех кто вообще спортом не занимается.
🏃♂️ В день рождения экс-капитан сборной России принял участие в суточном марафоне, представлял родной Барнаул. Ровно 24 часа Смертин бегал по 400-метровой дорожке: получилось 520 кругов и 208 км
Экс-футболист занял 25-е место из 61 участника, а чемпионом России стал Александр Моедо из Якутска: у него 713 кругов и 285,2 км! То есть держался 24 часа в темпе 5:03 мин/км 🤯
