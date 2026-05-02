Карвахаль не сыграет с «Барселоной». Защитник «Реала» выбыл на две недели из-за трещины мизинца правой стопы

Защитник «Реала» Карвахаль не сыграет с «Барсой» из-за травмы мизинца.

Правый защитник «Реала » Даниэль Карвахаль пропустит матч с «Барселоной», который пройдет 10 мая.

Мадридский клуб сообщил, что у 34-летнего испанца диагностирована трещина дистальной фаланги пятого пальца (мизинца) правой стопы.

По данным Marca, Дани пропустит две недели и может сыграть в заключительном матче сезона против «Атлетика».

На счету Карвахаля 14 матчей в Ла Лиге в этом сезоне. Его подробная статистика – здесь .