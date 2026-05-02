  • Карвахаль не сыграет с «Барселоной». Защитник «Реала» выбыл на две недели из-за трещины мизинца правой стопы
Карвахаль не сыграет с «Барселоной». Защитник «Реала» выбыл на две недели из-за трещины мизинца правой стопы

Защитник «Реала» Карвахаль не сыграет с «Барсой» из-за травмы мизинца.

Правый защитник «Реала» Даниэль Карвахаль пропустит матч с «Барселоной», который пройдет 10 мая.

Мадридский клуб сообщил, что у 34-летнего испанца диагностирована трещина дистальной фаланги пятого пальца (мизинца) правой стопы.

По данным Marca, Дани пропустит две недели и может сыграть в заключительном матче сезона против «Атлетика».

На счету Карвахаля 14 матчей в Ла Лиге в этом сезоне. Его подробная статистика – здесь.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Реала»
Трещина жепы вини не беспокоит? А...нет же...конечно нет, ему ж зализывает раны Арбелова))
зализывает раны перес, и не только, арбелоа лишь пешка, если уберёт с состава вини, как и алонсо, то его бы уволили бы еще раньше
Думаю на этом конец славной и великой карьеры на топ уровне. Настоящая легенда Реала. Занял достойное место в истории клуба.
Как оказалось, был просто игроком, но не лидером
Ну почему же. Мне казалось напротив, он очень добротный, качественный и самоотверженный работяга, но не звезда, а как капитан и лидер по духу последние лет 5 вполне был.
Возраст берет свое. Уходить надо, пока не погнали самого ссаными тряпками
а он наоборот мутит воду
Зато на скамейке сезон сидит смеется, бабки капают...)))
И этот чел ещё обижался, что его все не выпускают? И находились люди, которые поддерживали Дани, а по итогу здоровье не позволяет уже просто тренироваться, а не то, что играть.
Помню ещё зимой как Карвахаль был недоволен, что врачи долго не отпускают, хотя он чувствует себя прекрасно. Уже тогда писал, что скорее всего, здоровье просто кончилось, а сам он признавать не хочет это. Так и получается
Трент в обороне не выдерживает никакой критики. Отряжать на весь сезон ему кого-то в пару - слишком большая цена за его передачи. Если бы Карвахаль набрал хорошую форму, по совокупности был бы более предпочтительным вариантом. А хоронить его я бы пока не стал
Жалко, после травмы не вылезает из лазарета
Какая рандомная травма, пора кажется обороты сбавить и в Италии свои силы попробовать
Последний игрок того состава который брал ЛЧ 3 раза подряд
Из за царапины на маникюре ногтя мизинца
По-хорошему нужно стандартизировать ЗМ, чтобы не было никаких споров: только победитель ЛЧ и Евро/ЧМ номинируется на ЗМ. Если такого нет: победитель хотя бы одного из турниров и финалист другого. Потому ЗМ-2024 должен был взять Карвахаль, а не Родри или Винисиус. А в 2018-м должен был выиграть Варан
Материалы по теме
Карвахаль показал жест «пешеход», когда Трент не побежал назад в матче с «Бетисом»
28 апреля, 10:20Видео
У Арбелоа возник конфликт с испанскими игроками «Реала» на фоне ситуации с Карвахалем и Себальосом. Футболисты жалуются на несправедливость со стороны тренера (The Athletic)
27 апреля, 13:50
Фигу о Карвахале: «Дани заслуживает всяческого уважения. К опытному игроку следует относиться иначе в плане общения. Простой разговор может предотвратить проблемы»
24 апреля, 05:59
Арбелоа о Карвахале: «Я доволен им, он готов поехать на ЧМ, быть важным для сборной. У нас хорошие отношения, но играть могут только 11 человек – я несправедлив ко многим в «Реале»
23 апреля, 09:20
Канисарес о Карвахале: «Легенда «Реала» – неуважительно, что он не получает игрового времени. Бедняга не заслуживает такого отношения со стороны Арбелоа!»
22 апреля, 16:16
