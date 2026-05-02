Карвахаль не сыграет с «Барселоной». Защитник «Реала» выбыл на две недели из-за трещины мизинца правой стопы
Правый защитник «Реала» Даниэль Карвахаль пропустит матч с «Барселоной», который пройдет 10 мая.
Мадридский клуб сообщил, что у 34-летнего испанца диагностирована трещина дистальной фаланги пятого пальца (мизинца) правой стопы.
По данным Marca, Дани пропустит две недели и может сыграть в заключительном матче сезона против «Атлетика».
На счету Карвахаля 14 матчей в Ла Лиге в этом сезоне.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Реала»
Помню ещё зимой как Карвахаль был недоволен, что врачи долго не отпускают, хотя он чувствует себя прекрасно. Уже тогда писал, что скорее всего, здоровье просто кончилось, а сам он признавать не хочет это. Так и получается