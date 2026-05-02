Ивелин Попов о Москве: «Ездили к врачу на метро, когда жена была беременна, потому что в пробках пришлось бы простоять шесть часов. Медицина в РФ на отличном уровне»

Попов: ездили к врачу на метро с беременной женой, чтобы в пробках не стоять.

Бывший полузащитник «Спартака » Ивелин Попов высказался о московских пробках и столичном метро.

– Бывали ли вы в московском метро?

– Один раз, когда играл в «Спартаке», попали в большую пробку, а нужно было добраться до гостиницы.

Еще помню, когда жена была беременна дочкой, ездили к врачу [на метро], потому что в пробках пришлось бы простоять шесть часов!

– Как вам российская медицина?

– В больницах к нам всегда относились хорошо. Медицина у вас на отличном уровне. Меня даже как-то просили привозить в Болгарию лекарства из России, – рассказал Попов.

Болгарский футболист в России также выступал за «Кубань», «Рубин», «Ростов» и «Сочи».