Ивелин Попов о Москве: «Ездили к врачу на метро, когда жена была беременна, потому что в пробках пришлось бы простоять шесть часов. Медицина в РФ на отличном уровне»
Попов: ездили к врачу на метро с беременной женой, чтобы в пробках не стоять.
Бывший полузащитник «Спартака» Ивелин Попов высказался о московских пробках и столичном метро.
– Бывали ли вы в московском метро?
– Один раз, когда играл в «Спартаке», попали в большую пробку, а нужно было добраться до гостиницы.
Еще помню, когда жена была беременна дочкой, ездили к врачу [на метро], потому что в пробках пришлось бы простоять шесть часов!
– Как вам российская медицина?
– В больницах к нам всегда относились хорошо. Медицина у вас на отличном уровне. Меня даже как-то просили привозить в Болгарию лекарства из России, – рассказал Попов.
Болгарский футболист в России также выступал за «Кубань», «Рубин», «Ростов» и «Сочи».
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Спорт-Экспресс»
24 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
А в этом году и в область до Октябрьского/Люберец выехал в 19-00, приехал в 23-00
В ЕС хвалят )