  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ивелин Попов о Москве: «Ездили к врачу на метро, когда жена была беременна, потому что в пробках пришлось бы простоять шесть часов. Медицина в РФ на отличном уровне»
24

Ивелин Попов о Москве: «Ездили к врачу на метро, когда жена была беременна, потому что в пробках пришлось бы простоять шесть часов. Медицина в РФ на отличном уровне»

Попов: ездили к врачу на метро с беременной женой, чтобы в пробках не стоять.

Бывший полузащитник «Спартака» Ивелин Попов высказался о московских пробках и столичном метро.

– Бывали ли вы в московском метро?

– Один раз, когда играл в «Спартаке», попали в большую пробку, а нужно было добраться до гостиницы.

Еще помню, когда жена была беременна дочкой, ездили к врачу [на метро], потому что в пробках пришлось бы простоять шесть часов!

– Как вам российская медицина?

– В больницах к нам всегда относились хорошо. Медицина у вас на отличном уровне. Меня даже как-то просили привозить в Болгарию лекарства из России, – рассказал Попов.

Болгарский футболист в России также выступал за «Кубань», «Рубин», «Ростов» и «Сочи».

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoИвелин Попов
logoСпартак
logoдевушки и спорт
logoпремьер-лига Россия
logoСпорт-Экспресс
logoсветская хроника
logoЗдоровье
24 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
видимо во Владимире жил Ивелин Попов. Или в Орехово Зуево.
Ответ creat1ve
видимо во Владимире жил Ивелин Попов. Или в Орехово Зуево.
В Вешках он жил. до МКАДа пешком 5 минут)
Откуда он ехал то что в пробке 6 часов простоял бы? Из Александрова или из Владимира?Не помню чтоб на метро можно было доехать оттуда, но ему виднее конечно
Ответ злоДей
Откуда он ехал то что в пробке 6 часов простоял бы? Из Александрова или из Владимира?Не помню чтоб на метро можно было доехать оттуда, но ему виднее конечно
Бывали глухие декабрьские пробки по нескольку часов, иногда неудачно встанешь и глушняк и в центре.
А в этом году и в область до Октябрьского/Люберец выехал в 19-00, приехал в 23-00
Думаю, все 36.
Он из Болгарии ехал?Шесть часов?
Ответ dimon-sm71
Он из Болгарии ехал?Шесть часов?
🤣
Что-то он много хвалебного о России наговорил в последнее время. Хочет тренером в РПЛ устроиться что ли?
..да и метро что надо..красивое и быстрое.
Чавой то она раззвизделась последнее время. Может, к дождю?
Медицина в РФ отличная…в Москве для миллионеров… Для остальных по всякому бывает, как повезёт.
Вот ! А вы тут говорите .
В ЕС хвалят )
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ивелин Попов о конфликте с Карпиным в «Ростове»: «Каждый футболист — эгоист. Тут как с маленьким ребенком — он просыпается и плачет, пока его не покормят»
1 мая, 06:12
Ивелин Попов: «Спартак» остается топ-клубом, потому что его сделали люди – Романцев, Титов и другие поколения. Некоторые делают вид, что не помнят российские команды – они врут»
30 апреля, 13:23
Экс-хавбек «Спартака» Попов о словах Массалыги про нежелание заправляться на «Газпроме»: «Все знают, что весь бензин оттуда – тогда и свет можно не включать. Вопросы надо решать на поле»
30 апреля, 11:20
Ивелин Попов готов работать в России: «Жил здесь с семьей 10 лет – все чувствовали себя очень комфортно. Дети до сих пор практикуют русский»
26 марта, 17:16
Ивелин Попов объявил о завершении карьеры по окончании сезона: «Было бы интересно поработать в «Спартаке», готов рассмотреть такую возможность»
21 ноября 2025, 10:37
Рекомендуем
Главные новости
Симеоне о падении Гризманна в штрафной «Арсенала»: «Мы все понимали, что Пубиль фолил, судья принял правильное решение. Не хочу искать оправдания»
сегодня, 22:33
Вспоминаем самые яркие моменты «Локомотива» за всю историю существования
сегодня, 22:30Тесты и игры
Глава КДК про техническое поражение «Уфы»: «Угроза БПЛА не опровергает решение. Почему клуб организовал маршрут так, что из-за задержки одного рейса участие в матче стало невозможным?»
сегодня, 22:20
Джулиано Симеоне о падении в штрафной «Арсенала»: «Из-за Габриэла я потерял равновесие и не смог пробить как следует, все произошло очень быстро. Судья даже не использовал ВАР»
сегодня, 22:18
Симеоне толкнул директора «Арсенала» Берту, который на 95-й жестами призывал судью закончить матч ЛЧ. Андреа 12 лет работал в «Атлетико»
сегодня, 21:54Фото
Лаос о судействе Зиберта: «Недостойно главного турнира в мире»
сегодня, 21:54
Артета о выходе «Арсенала» в финал ЛЧ: «Горжусь и радуюсь, ждать этого пришлось долго. В игре с «Атлетико» мы продемонстрировали зрелость»
сегодня, 21:44
Гризманн не выиграл ни ЛЧ, ни Ла Лигу за 17 лет в Испании. Форвард «Атлетико» переходит в «Орландо Сити» летом
сегодня, 21:41
Диего Симеоне: «Атлетико» в ЛЧ прошел намного дальше, чем ожидал, хорошая кампания. Мы заслуживали дополнительного времени с «Арсеналом», было много моментов. Они хорошо бились»
сегодня, 21:39
«Арсенал» выиграл 41 матч за сезон – это повторение рекорда клуба
сегодня, 21:29
Ко всем новостям
Последние новости
Анри о шансах Франции на ЧМ-2026: «У нас 4 финала на 7 последних чемпионатах – я оптимистично настроен. Но надо уважать Аргентину, номер 10 там носит Месси»
55 минут назад
«Баварии» интересен Торнике Кварацхелия. 16-летний брат Хвичи встретится с руководством мюнхенцев (LaGazzetta.ge)
сегодня, 22:48
Игорь Семшов: «Галактионов из этого состава «Локо» выжимает максимум, 3-е место будет большим достижением. Уход Баринова не мог не сказаться»
сегодня, 22:45
39-летний Халк подписал с «Флуминенсе» контракт до конца 2027 года
сегодня, 22:31Фото
Райя с 8.2 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Арсенал» – «Атлетико». У Сака 7.9, худший – Дьокереш с 5.7
сегодня, 22:13
Артета о выходе в финал ЛЧ: «Невероятный вечер, мы творили историю вместе. Не могу еще сильнее гордиться каждым, кто связан с «Арсеналом»
сегодня, 22:04
«Арсенал» в финале ЛЧ – а каким получился прошлый заход? Погружаемся в 2006-й
сегодня, 21:58ВидеоСпортс"
Сака о выходе «Арсенала» в финал ЛЧ: «Прекрасная история. Надеюсь, что она хорошо закончится в Будапеште. Мы очень рады»
сегодня, 21:50
У «Арсенала» 30 сухих матчей в этом сезоне – такого не было с сезона-1993/94
сегодня, 21:29
Вратарь «Арсенала» Райя провел 9 сухих матчей в сезоне ЛЧ и повторил достижение Канисареса, Наваса и Менди
сегодня, 21:25
Рекомендуем