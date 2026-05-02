  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Сафонов не сыграет с «Лорьяном» – вратарь не включен в заявку на игру перед ответным полуфиналом ЛЧ с «Баварией». У Матвея прервется серия из 19 матчей подряд за «ПСЖ»
Фото
79

Сафонов не сыграет с «Лорьяном» – вратарь не включен в заявку на игру перед ответным полуфиналом ЛЧ с «Баварией». У Матвея прервется серия из 19 матчей подряд за «ПСЖ»

Сафонов не сыграет с «Лорьяном» перед ответным полуфиналом ЛЧ с «Баварией».

Голкипер Матвей Сафонов не сыграет за «ПСЖ» в субботнем матче против «Лорьяна» в 32-м туре Лиги 1.

27-летний футболист сборной России не попал в заявку парижан на игру. Ранее сообщалось, что тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике может дать отдых Матвею перед ответным матчем с «Баварией» в 1/2 финала Лиги чемпионов и выпустить с первых минут 19-летнего Ренато Марина.

Воспитанник «Краснодара», таким образом, прервет серию из 19 матчей подряд, в которых он выходил в стартовом составе «ПСЖ».

6 мая «ПСЖ» в гостях сыграет с «Баварией» во втором полуфинальном матче ЛЧ (первая игра – 5:4).

Изображение: x.com/PSG_inside

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт «ПСЖ» в X
logoМатвей Сафонов
logoПСЖ
logoлига 1 Франция
logoЛорьян
logoЛига чемпионов УЕФА
logoпремьер-лига Россия
logoЛуис Энрике
logoСборная России по футболу
logoБавария
79 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Помню, кто-то из великих вратарей говорил что ему перерыв категорически противопоказан, мол игровой ритм и тонус сбивается. Надеюсь у Матвея не так.
Ответ Клирик
Помню, кто-то из великих вратарей говорил что ему перерыв категорически противопоказан, мол игровой ритм и тонус сбивается. Надеюсь у Матвея не так.
Ага, лучше получить травму и остаться без вратарей на ответку. Ясен пень Энрике не стал рисковать.
Ответ Любитель побеждать
Ага, лучше получить травму и остаться без вратарей на ответку. Ясен пень Энрике не стал рисковать.
Можно и с Баварией не рисковать, вдруг травму получит перед финалом
Удачи Сафонову в матче с Баварией!
Ответ Senya Sett
Удачи Сафонову в матче с Баварией!
Это правда! В чемпе пусть 3-й номер стоит.
Наверно правильно, отдохнуть и готовится к ключевому матчу сезона
Ответ Николай Йокич MVP
Наверно правильно, отдохнуть и готовится к ключевому матчу сезона
Тут интереснее даже : Кто в запасе ?
Писали ведь , что у Шевалье травма
Страхуются от возможной травмы. ЛЧ важнее очевидно.
Правильно, нужно отдохнуть. А то судя по всему Матвею предстоит в Мюнхене играть в игру "Волк и яйца"
Пусть отдохнёт. Впереди важнейший матч.
В целом всë ок: дать поиграть молодому, а Матвею дать отдых после четырёх пропущенных.
Норм. Отдых вместе с остальными лидерами. Посмотрит на игру с трибун или по телику
А вратарю прям сильно отдых нужен перед ответной игрой в ЛЧ? Странноватое решение, учитывая, что у ПСЖ в Лиге 1 какая никакая, но борьба за чемпионство идёт. Но Энрике виднее, наверное.
Ответ Jauhojarvinousiainen
А вратарю прям сильно отдых нужен перед ответной игрой в ЛЧ? Странноватое решение, учитывая, что у ПСЖ в Лиге 1 какая никакая, но борьба за чемпионство идёт. Но Энрике виднее, наверное.
Матвей получил судорогу в конце матча с "Баварией", поэтому берегут, чтобы она сильно не проявлялась
Ответ Jauhojarvinousiainen
А вратарю прям сильно отдых нужен перед ответной игрой в ЛЧ? Странноватое решение, учитывая, что у ПСЖ в Лиге 1 какая никакая, но борьба за чемпионство идёт. Но Энрике виднее, наверное.
Тут дело не в отдыхе. Так как Шевалье травмировался, то тренер просто не хочет потерять и второго вратаря перед важнейшим матчем
Отдельная жирная новость, ок
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат Франции. «Лион» обыграл «Ренн», «Париж» забил 4 гола «Бресту», «Лилль» и «Гавр» сыграли вничью
3 мая, 20:46
Энрике о ротации в «ПСЖ»: «Мне нужно поговорить с игроками индивидуально. Это непросто, это как играть в «Тетрис»
2 мая, 03:59
Сафонову могут дать отдых перед ответным матчем с «Баварией». 19-летний Марин может выйти в старте «ПСЖ» на игру с «Лорьяном»
1 мая, 21:13
Рекомендуем
Главные новости
Симеоне о падении Гризманна в штрафной «Арсенала»: «Мы все понимали, что Пубиль фолил, судья принял правильное решение. Не хочу искать оправдания»
вчера, 22:33
Вспоминаем самые яркие моменты «Локомотива» за всю историю существования
вчера, 22:30Тесты и игры
Глава КДК про техническое поражение «Уфы»: «Угроза БПЛА не опровергает решение. Почему клуб организовал маршрут так, что из-за задержки одного рейса участие в матче стало невозможным?»
вчера, 22:20
Джулиано Симеоне о падении в штрафной «Арсенала»: «Из-за Габриэла я потерял равновесие и не смог пробить как следует, все произошло очень быстро. Судья даже не использовал ВАР»
вчера, 22:18
Симеоне толкнул директора «Арсенала» Берту, который на 95-й жестами призывал судью закончить матч ЛЧ. Андреа 12 лет работал в «Атлетико»
вчера, 21:54Фото
Лаос о судействе Зиберта: «Недостойно главного турнира в мире»
вчера, 21:54
Артета о выходе «Арсенала» в финал ЛЧ: «Горжусь и радуюсь, ждать этого пришлось долго. В игре с «Атлетико» мы продемонстрировали зрелость»
вчера, 21:44
Гризманн не выиграл ни ЛЧ, ни Ла Лигу за 17 лет в Испании. Форвард «Атлетико» переходит в «Орландо Сити» летом
вчера, 21:41
Диего Симеоне: «Атлетико» в ЛЧ прошел намного дальше, чем ожидал, хорошая кампания. Мы заслуживали дополнительного времени с «Арсеналом», было много моментов. Они хорошо бились»
вчера, 21:39
«Арсенал» выиграл 41 матч за сезон – это повторение рекорда клуба
вчера, 21:29
Ко всем новостям
Последние новости
Анри о шансах Франции на ЧМ-2026: «У нас 4 финала на 7 последних чемпионатах – я оптимистично настроен. Но надо уважать Аргентину, номер 10 там носит Месси»
вчера, 22:59
«Баварии» интересен Торнике Кварацхелия. 16-летний брат Хвичи встретится с руководством мюнхенцев (LaGazzetta.ge)
вчера, 22:48
Игорь Семшов: «Галактионов из этого состава «Локо» выжимает максимум, 3-е место будет большим достижением. Уход Баринова не мог не сказаться»
вчера, 22:45
39-летний Халк подписал с «Флуминенсе» контракт до конца 2027 года
вчера, 22:31Фото
Райя с 8.2 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Арсенал» – «Атлетико». У Сака 7.9, худший – Дьокереш с 5.7
вчера, 22:13
Артета о выходе в финал ЛЧ: «Невероятный вечер, мы творили историю вместе. Не могу еще сильнее гордиться каждым, кто связан с «Арсеналом»
вчера, 22:04
«Арсенал» в финале ЛЧ – а каким получился прошлый заход? Погружаемся в 2006-й
вчера, 21:58ВидеоСпортс"
Сака о выходе «Арсенала» в финал ЛЧ: «Прекрасная история. Надеюсь, что она хорошо закончится в Будапеште. Мы очень рады»
вчера, 21:50
У «Арсенала» 30 сухих матчей в этом сезоне – такого не было с сезона-1993/94
вчера, 21:29
Вратарь «Арсенала» Райя провел 9 сухих матчей в сезоне ЛЧ и повторил достижение Канисареса, Наваса и Менди
вчера, 21:25
Рекомендуем