Сафонов не сыграет с «Лорьяном» – вратарь не включен в заявку на игру перед ответным полуфиналом ЛЧ с «Баварией». У Матвея прервется серия из 19 матчей подряд за «ПСЖ»

Сафонов не сыграет с «Лорьяном» перед ответным полуфиналом ЛЧ с «Баварией».

Голкипер Матвей Сафонов не сыграет за «ПСЖ» в субботнем матче против «Лорьяна » в 32-м туре Лиги 1.

27-летний футболист сборной России не попал в заявку парижан на игру. Ранее сообщалось , что тренер «Пари Сен-Жермен » Луис Энрике может дать отдых Матвею перед ответным матчем с «Баварией» в 1/2 финала Лиги чемпионов и выпустить с первых минут 19-летнего Ренато Марина.

Воспитанник «Краснодара», таким образом, прервет серию из 19 матчей подряд , в которых он выходил в стартовом составе «ПСЖ».

6 мая «ПСЖ» в гостях сыграет с «Баварией» во втором полуфинальном матче ЛЧ (первая игра – 5:4).

Изображение: x.com/PSG_inside