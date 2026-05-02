Сафонов не сыграет с «Лорьяном» – вратарь не включен в заявку на игру перед ответным полуфиналом ЛЧ с «Баварией». У Матвея прервется серия из 19 матчей подряд за «ПСЖ»
Голкипер Матвей Сафонов не сыграет за «ПСЖ» в субботнем матче против «Лорьяна» в 32-м туре Лиги 1.
27-летний футболист сборной России не попал в заявку парижан на игру. Ранее сообщалось, что тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике может дать отдых Матвею перед ответным матчем с «Баварией» в 1/2 финала Лиги чемпионов и выпустить с первых минут 19-летнего Ренато Марина.
Воспитанник «Краснодара», таким образом, прервет серию из 19 матчей подряд, в которых он выходил в стартовом составе «ПСЖ».
6 мая «ПСЖ» в гостях сыграет с «Баварией» во втором полуфинальном матче ЛЧ (первая игра – 5:4).
Изображение: x.com/PSG_inside
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт «ПСЖ» в X
Писали ведь , что у Шевалье травма