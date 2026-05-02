Муми Нгамале: «Мне нравится в «Динамо», но о будущем ничего не знаю: в переговорах – перерыв»

Нгамале: мне нравится в «Динамо», но в переговорах перерыв.

Полузащитник «Динамо » Муми Нгамале оценил вероятность продления контракта с бело-голубыми.

30 июня 31-летний игрок может стать свободным агентом.

— Вы хотите остаться в «Динамо»?

— Не знаю.

— Идут ли переговоры о продлении контракта?

— Разговор с руководством был, но сейчас перерыв в переговорах. Ждем обновлений.

— Вам нравится быть в «Динамо»?

— Да, мне нравится. Но сейчас о будущем ничего не знаю, — сказал Нгамале.

В 19 матчах текущего сезона Мир РПЛ на счету камерунца 4 гола и 2 ассиста.