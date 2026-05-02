Муми Нгамале: «Мне нравится в «Динамо», но о будущем ничего не знаю: в переговорах – перерыв»
Полузащитник «Динамо» Муми Нгамале оценил вероятность продления контракта с бело-голубыми.
30 июня 31-летний игрок может стать свободным агентом.
— Вы хотите остаться в «Динамо»?
— Не знаю.
— Идут ли переговоры о продлении контракта?
— Разговор с руководством был, но сейчас перерыв в переговорах. Ждем обновлений.
— Вам нравится быть в «Динамо»?
— Да, мне нравится. Но сейчас о будущем ничего не знаю, — сказал Нгамале.
В 19 матчах текущего сезона Мир РПЛ на счету камерунца 4 гола и 2 ассиста.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
