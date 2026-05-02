7

Муми Нгамале: «Мне нравится в «Динамо», но о будущем ничего не знаю: в переговорах – перерыв»

Полузащитник «Динамо» Муми Нгамале оценил вероятность продления контракта с бело-голубыми.

30 июня 31-летний игрок может стать свободным агентом.

— Вы хотите остаться в «Динамо»?

— Не знаю.

— Идут ли переговоры о продлении контракта?

— Разговор с руководством был, но сейчас перерыв в переговорах. Ждем обновлений.

— Вам нравится быть в «Динамо»?

— Да, мне нравится. Но сейчас о будущем ничего не знаю, — сказал Нгамале.

В 19 матчах текущего сезона Мир РПЛ на счету камерунца 4 гола и 2 ассиста.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
Так то работоспособен,но не постоянен... разные игры проводит в одной хорош а в следующей не виден...
Надо ещё на год подписывать, не самый худший в Динамо. Иногда просто феерит.
Игрок основного состава. Если есть хорошее предложение, то продавать.
Своя молодеж на подходе есть.
Этот игрок не подходит под высокие цели "Динамо", которые декларирует клуб, однозначно! В любом клубе второй восьмерки может быть основным игроком, пожалуй. Но не в топ-клубах РПЛ.
В Сочи перейдёт значит
Не хуже многих, стабильности нет, вопрос в условиях, которые хочет. Если дадут хороший контракт, может просто на все забить, а если с привязкой к результатам, то игрок сам вряд ли согласится
Зато как бегал вчера. Заканчивающийся контракт творит чудеса!
