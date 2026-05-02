«Барселона» обыграла «Осасуну» на выезде – 2:1. Левандовски и Ферран забили после 80-й минуты

«Барселона» победила «Осасуну».

«Барселона » в гостях обыграла «Осасуну» (2:1) в 34-м туре Ла Лиги.

Матч проходил на стадионе «Эль-Садар».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Роберт Левандовски забил на 81-й минуте с передачи Маркуса Рэшфорда, Ферран Торрес – на 86-й. Рауль Гарсия Де Аро отыграл один мяч на 88-й.

Ла Лига Испания. 34 тур 2 мая 19:00, Эль-Садар Осасуна Завершен 1 - 2 1.29 xG 1.57 Барселона Матч окончен Хуан Крус 90’ +9’ Рауль Гарсия

88’ 88’ Педри Берналь 86’ Ферран Торрес

Рубен Гарсия Бретонес 86’ Монкайола Осамбела 85’ Торро Барха 85’ 82’ Эрик Гарсия Араухо 81’ Левандовски

Монкайола 74’ Будимир Рауль Гарсия 70’ Мойсес Гомес Орос 70’ 62’ Бардагжи Рэшфорд 62’ Ольмо Ферран Торрес 62’ Гави де Йонг 60’ Эрик Гарсия 2 тайм Перерыв 24’ Гави Осасуна Эррера, Галан, Бойомо, Катена, Розье, Монкайола, Торро, Моро, Мойсес Гомес, Рубен Гарсия, Будимир Запасные: Фернандес, Стаматакис, Муньос, Хуан Крус, Эррандо, Аргибиде, Торро, Мойсес Гомес, Рубен Гарсия, Будимир, Бенито, Монкайола 1 тайм Барселона: Гарсия, Жоау Канселу, Мартин, Кубарси, Эрик Гарсия, Педри, Гави, Фермин Лопес, Ольмо, Бардагжи, Левандовски Запасные: Аллер, Касадо, Бардагжи, Рафинья, Эрик Гарсия, Ольмо, Бальде, Педри, Шченсны, Эспарт, Гави

