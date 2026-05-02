  • «Барселона» обыграла «Осасуну» на выезде – 2:1. Левандовски и Ферран забили после 80-й минуты
239

«Барселона» победила «Осасуну».

«Барселона» в гостях обыграла «Осасуну» (2:1) в 34-м туре Ла Лиги.

Матч проходил на стадионе «Эль-Садар».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Роберт Левандовски забил на 81-й минуте с передачи Маркуса Рэшфорда, Ферран Торрес – на 86-й.  Рауль Гарсия Де Аро отыграл один мяч на 88-й.

Ла Лига Испания. 34 тур
2 мая 19:00, Эль-Садар
Осасуна
1 - 2
1.29xG1.57
Барселона
Хуан Крус
90’
+9’
  Рауль Гарсия
88’
88’
Педри   Берналь
86’
  Ферран Торрес
Рубен Гарсия   Бретонес
86’
Монкайола   Осамбела
85’
Торро   Барха
85’
82’
Эрик Гарсия   Араухо
81’
  Левандовски
Монкайола
74’
Будимир   Рауль Гарсия
70’
Мойсес Гомес   Орос
70’
62’
Бардагжи   Рэшфорд
62’
Ольмо   Ферран Торрес
62’
Гави   де Йонг
60’
Эрик Гарсия
2тайм
Перерыв
24’
Гави
Осасуна
Эррера, Галан, Бойомо, Катена, Розье, Монкайола, Торро, Моро, Мойсес Гомес, Рубен Гарсия, Будимир
Запасные: Фернандес, Стаматакис, Муньос, Хуан Крус, Эррандо, Аргибиде, Торро, Мойсес Гомес, Рубен Гарсия, Будимир, Бенито, Монкайола
1тайм
Барселона:
Гарсия, Жоау Канселу, Мартин, Кубарси, Эрик Гарсия, Педри, Гави, Фермин Лопес, Ольмо, Бардагжи, Левандовски
Запасные: Аллер, Касадо, Бардагжи, Рафинья, Эрик Гарсия, Ольмо, Бальде, Педри, Шченсны, Эспарт, Гави
239 комментариев
+14 от кабинета
Всех с победой кулес
Мы лучший клуб Испании 💪🏻
Судейка должен отчитатся перед мадридскими кабинетами, типа что смог, сделал, чела за фол на Педри не удалил, 8 мин добавил.
У Фермина результативных действий в 2 раза больше, чем у распиаренного гулера:))
А зачем сравнивать Фермина с Гуллером? Там больше Педри с ним нало сравнивать. И распиаренный только потому что перешел в Реал. Так то его и Барса вела
А заметили как спокойно стало на ветках, когда Барса вплотную приблизилась к чемпионству?
Токсичная часть сайта до сих пор празднует октябрьское чемпионство
Бабье лето (+5) превратилось в мужскую весну (+14)😎
извините, забыл перед сном, реал это позор футбола! всем спокойной ночи 🌙
Откуда 8 минут нарисовались 😁 реально решили так дать шанс Сосуне ?
Тубус пытается хоть какую-то интригу сохранить в Ла Лиге.
Шансы Сосуне будут даваться завтра в виде абонемента на пенки против Эспаньола😎
Всех болельщиков Барселоны с победой! Скучно,натужно,но забрали важные три очка. Всем добра и спокойной ночи!
Думаю это установка Флика. Играть прагматично на результат
не скучно и не натужно! без ключевых игроков
Декс,войд,роман идите по пысайте и ложитесь спать
друг на друга
😂😂😂
Просто прекрасно. Два самых сложных выезда прошли идеально, и это при всех проблемах в атаке! Руни все таки зелёный перед Рэшфордом.
Ну справедливости ради на Руни в первом тайме постоянно висел деф с подстраховкой он даже мяч получал в борьбу. А против Решфорда как будто забыли играть. Момент с голом вообще эпичный. Лева дважды показал куда набросить, Маркус даже успел переспросить. Типа точно туда? Лева кивнул и прилетело.
Чемпионство все ближе и ближе 💯
