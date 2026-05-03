  МЛС. «Канзас Сити» Шапи сыграл вничью с «Сиэтлом», «Интер Майами» Месси уступил «Орландо», «Атланта» Миранчука победила «Монреаль»
МЛС. «Канзас Сити» Шапи сыграл вничью с «Сиэтлом», «Интер Майами» Месси уступил «Орландо», «Атланта» Миранчука победила «Монреаль»

В МЛС прошли матчи регулярного чемпионата.

В чемпионате МЛС в субботу «Канзас Сити» Магомеда-Шапи Сулейманова сыграл вничью с «Сиэтлом» (1:1).

В ночь на воскресенье «Интер Майами» Лионеля Месси уступил «Орландо» (3:4), «Атланта» Алексея Миранчука победила «Монреаль» (3:1).

2 мая 18:30, Чилдренс Мерси Парк
Спортинг Канзас Сити
Завершен
1 - 1
1.23xG1.64
Сиэтл Саундерс
Матч окончен
90’
Дотсон
86’
Косса-Риенци   Kingston
86’
Феррейра   Дотсон
Ману Гарсия   Taylor Calheira
84’
76’
Мусовски   Де Росарио
Капита   Харрис
74’
67’
Моррис   Руснак
67’
Ротрок   Арриола
2тайм
Перерыв
31’
Рейген
  Йовелич
18’
2’
  Ротрок
Спортинг Канзас Сити
Кливленд, Reid, Wyatt Thomas Meyer, Ethan Andrew Bartlow, Davis, Jacob Bartlett, Йонсен, Сулейманов, Ману Гарсия, Капита, Йовелич
Запасные: Капита, Пулскамп, Macielo Tschantret, Schewe, Miller, Африфа, Ian Alexander James, Ману Гарсия, Бассонг
1тайм
Сиэтл Саундерс:
Томас, Толо, Рейген, Ролдан, Косса-Риенци, Ролдан, Snyder Brunell, Ротрок, Феррейра, Моррис, Мусовски
Запасные: Ротрок, Феррейра, Моррис, Фрай, Sebastian Sol De Mayo Gomez Londoño, Мусовски, Косса-Риенци, Бейкер, Lopez
МЛС. Регулярный чемпионат
2 мая 23:15, Nu Stadium
Интер Майами
Завершен
3 - 4
3.02xG1.93
Орландо Сити
Матч окончен
90’
+6’
Крепо
90’
+4’
Охеда   Zakaria Taifi
90’
+3’
  Tyrese Leandro Spicer
87’
Марин   Брекало
78’
  Охеда
Месси
78’
Суарес   Альенде
71’
68’
  Охеда
Фрэй   Мура
66’
Де Поль
59’
59’
Justin Ellis   Магуайр
Hoyos Marchisio
55’
Брайт
52’
46’
Tiago Souza de Jesus Carvalho   Tyrese Leandro Spicer
46’
Luis Otávio Costa de Aquino   Атуэста
2тайм
Перерыв
Сент-Клэр
45’
+5’
39’
  Охеда
36’
Марин
  Месси
33’
  Сеговия
25’
18’
Янссон
  Фрэй
4’
Интер Майами
Сент-Клэр, Аллен, Силва, Фалькон, Фрэй, Брайт, Де Поль, Сеговия, Месси, Суарес, Бертераме
Запасные: Суарес, Cesar Ezequiel Abadia-Reda, Dániel Pintér, Фрэй, Daniel Sumalla, Риос, Лухан, Preston Plambeck, Alexander Shaw
1тайм
Орландо Сити:
Крепо, Марин, Янссон, Теодоро, Ангуло, Luis Otávio Costa de Aquino, Охеда, Tiago Souza de Jesus Carvalho, Дорси, Охеда, Justin Ellis
Запасные: Картахена, Марин, Tiago Souza de Jesus Carvalho, Colin Guske, Luis Otávio Costa de Aquino, Охеда, Justin Ellis, Otero, Tahir Yazid Reid-Brown
МЛС. Регулярный чемпионат
2 мая 23:30, Мерседес-Бенц Стэдиум
Атланта Юнайтед
Завершен
3 - 1
1.16xG0.83
Монреаль Импэкт
Матч окончен
Tomás Jacob
90’
+5’
Михай
90’
+2’
90’
+2’
Риос
90’
+1’
Вера
Ойос
77’
Пико   Бреннан
76’
74’
Лонгстафф   Херберс
Грегерсен   Беррокаль
72’
Галарса   Edwards
72’
68’
Хайме   Opoku
Латте-Лат   Торрес
64’
Лобжанидзе   Пико
64’
59’
Пьет   Loturi
59’
Эскобар   Noah Streit
59’
Кармона   Риос
  Лобжанидзе
50’
2тайм
Перерыв
  Латте-Лат
45’
+6’
44’
Овусу
  Лобжанидзе
41’
20’
Пьет
6’
  Лонгстафф
Латте-Лат
4’
Атланта Юнайтед
Ойос, Амадор, Михай, Грегерсен, Tomás Jacob, Галарса, Муюмба, Cooper Wyatt Sanchez, Лобжанидзе, Латте-Лат, Миранчук
Запасные: Reilly, Грегерсен, Лобжанидзе, Elías de Jesús Báez Sotelo, Тогаси, Латте-Лат, Пико, Галарса, Хибберт
1тайм
Монреаль Импэкт:
Жилье, Petrasso, Вера, Моралес, Dawid Bugaj, Лонгстафф, Пьет, Кармона, Хайме, Овусу, Эскобар
Запасные: Тоурхалльссон, Лонгстафф, Эскобар, Крэйг, Пьет, Кармона, Хайме, Neal, Бреза
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
24 комментария
За Интер Майами 👋👋👋
Ответ Александр Кудрявцев
Комментарий скрыт
Ответ yrok77
Комментарий скрыт
Чтоб корëжило хворых да хмурых)
Ну пора бы уже Интеру победить на новом стадионе!
Интеру победить, а капитану команды помочь это сделать!
Будет уроком, как после 3-0 булки расслаблять.
как бы смешно не звучало, есть первая передача в сезоне от Месси в 100 матче за Майами!!!
1000-ый гол все ближе!
906-й гол в карьере Месси и 793-й без пенальти, во втором показателе Лео лучший в истории футбола!
шапито Майами просто тупо не вышла на второй тайм, и закономерно была унижена.позорище в розовой униформе, а не команда. я не знаю что может держать Месси в этом цирке после мундиаля.
Симеоне о падении Гризманна в штрафной «Арсенала»: «Мы все понимали, что Пубиль фолил, судья принял правильное решение. Не хочу искать оправдания»
16 минут назад
Вспоминаем самые яркие моменты «Локомотива» за всю историю существования
19 минут назадТесты и игры
Глава КДК про техническое поражение «Уфы»: «Угроза БПЛА не опровергает решение. Почему клуб организовал маршрут так, что из-за задержки одного рейса участие в матче стало невозможным?»
29 минут назад
Джулиано Симеоне о падении в штрафной «Арсенала»: «Из-за Габриэла я потерял равновесие и не смог пробить как следует, все произошло очень быстро. Судья даже не использовал ВАР»
31 минуту назад
Симеоне толкнул директора «Арсенала» Берту, который на 95-й жестами призывал судью закончить матч ЛЧ. Андреа 12 лет работал в «Атлетико»
55 минут назадФото
Лаос о судействе Зиберта: «Недостойно главного турнира в мире»
55 минут назад
Артета о выходе «Арсенала» в финал ЛЧ: «Горжусь и радуюсь, ждать этого пришлось долго. В игре с «Атлетико» мы продемонстрировали зрелость»
сегодня, 21:44
Гризманн не выиграл ни ЛЧ, ни Ла Лигу за 17 лет в Испании. Форвард «Атлетико» переходит в «Орландо Сити» летом
сегодня, 21:41
Диего Симеоне: «Атлетико» в ЛЧ прошел намного дальше, чем ожидал, хорошая кампания. Мы заслуживали дополнительного времени с «Арсеналом», было много моментов. Они хорошо бились»
сегодня, 21:39
«Арсенал» выиграл 41 матч за сезон – это повторение рекорда клуба
сегодня, 21:29
«Баварии» интересен Торнике Кварацхелия. 16-летний брат Хвичи встретится с руководством мюнхенцев (LaGazzetta.ge)
1 минуту назад
Игорь Семшов: «Галактионов из этого состава «Локо» выжимает максимум, 3-е место будет большим достижением. Уход Баринова не мог не сказаться»
4 минуты назад
39-летний Халк подписал с «Флуминенсе» контракт до конца 2027 года
18 минут назадФото
Райя с 8.2 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Арсенал» – «Атлетико». У Сака 7.9, худший – Дьокереш с 5.7
36 минут назад
Артета о выходе в финал ЛЧ: «Невероятный вечер, мы творили историю вместе. Не могу еще сильнее гордиться каждым, кто связан с «Арсеналом»
45 минут назад
«Арсенал» в финале ЛЧ – а каким получился прошлый заход? Погружаемся в 2006-й
51 минуту назадВидеоСпортс"
Сака о выходе «Арсенала» в финал ЛЧ: «Прекрасная история. Надеюсь, что она хорошо закончится в Будапеште. Мы очень рады»
59 минут назад
У «Арсенала» 30 сухих матчей в этом сезоне – такого не было с сезона-1993/94
сегодня, 21:29
Вратарь «Арсенала» Райя провел 9 сухих матчей в сезоне ЛЧ и повторил достижение Канисареса, Наваса и Менди
сегодня, 21:25
Клубы Ла Лиги не выходят в финал ЛЧ два года подряд. До этого было 7 побед за 11 лет
сегодня, 21:09
