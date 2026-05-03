МЛС. «Канзас Сити» Шапи сыграл вничью с «Сиэтлом», «Интер Майами» Месси уступил «Орландо», «Атланта» Миранчука победила «Монреаль»
В МЛС прошли матчи регулярного чемпионата.
В чемпионате МЛС в субботу «Канзас Сити» Магомеда-Шапи Сулейманова сыграл вничью с «Сиэтлом» (1:1).
В ночь на воскресенье «Интер Майами» Лионеля Месси уступил «Орландо» (3:4), «Атланта» Алексея Миранчука победила «Монреаль» (3:1).
2 мая 18:30, Чилдренс Мерси Парк
1 - 1
1.23xG1.64
2 мая 23:30, Мерседес-Бенц Стэдиум
3 - 1
1.16xG0.83
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
За Интер Майами 👋👋👋
Чтоб корëжило хворых да хмурых)
Ну пора бы уже Интеру победить на новом стадионе!
Интеру победить, а капитану команды помочь это сделать!
а вот и гол!!!
Охеда³!
Будет уроком, как после 3-0 булки расслаблять.
как бы смешно не звучало, есть первая передача в сезоне от Месси в 100 матче за Майами!!!
1000-ый гол все ближе!
906-й гол в карьере Месси и 793-й без пенальти, во втором показателе Лео лучший в истории футбола!
шапито Майами просто тупо не вышла на второй тайм, и закономерно была унижена.позорище в розовой униформе, а не команда. я не знаю что может держать Месси в этом цирке после мундиаля.
