Ди Лоренцо может сыграть впервые за 3 месяца. Защитник «Наполи» восстановился от травмы стопы и прибыл на матч с «Комо»

Защитник «Наполи» Ди Лоренцо может сыграть впервые за 3 месяца.

Защитник «Наполи » Джованни Ди Лоренцо восстановился после операции на стопе.

32-летний игрок прибыл в составе неаполитанцев на сегодняшний выездной матч Серии А с «Комо ».

Последний раз Ди Лоренцо выходил на поле 31 января в игре чемпионата Италии с «Фиорентиной» (2:1), в которой он и получил повреждение.