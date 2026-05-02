Чернов исключил возвращение в «Спартак»: «Если бы хотели позвать, уже бы позвали»
Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов уверен, что не вернется в «Спартак» летом, по окончании аренды в самарском клубе.
— Твой представитель сказал, что «Спартак» не выразил желание продлить соглашение.
— Они давно его не выразили. Я собираюсь выиграть последние две игры, чтобы «Крылья» обеспечили себе прописку в РПЛ на следующий сезон. А дальше буду уже думать.
— Вариант со «Спартаком» ты уже исключаешь?
— Конечно, да. Буду болеть за ребят последние два тура, но пока так.
— Не обидно, что твоя история закончилась подобным образом?
— Обидно, но а что делать? Это футбол: сегодня нужен, завтра не нужен. Допускаю ли, что еще позовут в «Спартак»? Нет. Если бы хотели позвать, уже бы позвали, — сказал Чернов.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Летом центр защиты надо усиливать , а Чернов никак под это не подходит.
Чернов уже был в «Спартаке», через раз выходит в КС, зачем он?
При желании или необходимости Литвинова опустите в защиту, и все дела.