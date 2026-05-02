Чернов исключил возвращение в «Спартак»: «Если бы хотели позвать, уже бы позвали»

Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов уверен, что не вернется в «Спартак» летом, по окончании аренды в самарском клубе.

— Твой представитель сказал, что «Спартак» не выразил желание продлить соглашение.

 — Они давно его не выразили. Я собираюсь выиграть последние две игры, чтобы «Крылья» обеспечили себе прописку в РПЛ на следующий сезон. А дальше буду уже думать.

 — Вариант со «Спартаком» ты уже исключаешь?

— Конечно, да. Буду болеть за ребят последние два тура, но пока так.

 — Не обидно, что твоя история закончилась подобным образом?

 — Обидно, но а что делать? Это футбол: сегодня нужен, завтра не нужен. Допускаю ли, что еще позовут в «Спартак»? Нет. Если бы хотели позвать, уже бы позвали, — сказал Чернов.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Чернов вроде не самый плохой защитник, с русским паспортом, 30 лет. Уж посидеть подменять Джику с Ву мог бы.
Ответ dreamstep
Джину уж точно!
Я бы оставил его в Спартаке. На ротацию, прям не плохой вариант. С паспортом. Там еще Бабич скоро в строю будет.
Ответ Максим Лемаев
А нужна ли ему самому эта ротация, если в Крыльях он в старте выходит.
Ответ Любитель побеждать
Со стороны игрока посудить, что лучше, играть в посредственном клубе, каждый матч, с возможностью травмы, растяжения и т.д., лечиться потом, время на восстановление тратить? Или лучше сидеть на лавке в клубе, выходя периодически на 20-30 мин. и, при травме основного цз, минимизировать свою возможную травму и получать при этом зп такую же, а с учетом бонусов, наверное, больше? Что бы сам выбрал? Подумай перед ответом только.
Зачем он Спартаку ? Если б молодой , то на перспективу куда не шло , а так только лавку полировать.
Летом центр защиты надо усиливать , а Чернов никак под это не подходит.
Ответ Алексей З.
Молодым как раз нужно играть, а для ротации как раз нужны опытные
Ответ ASH11
Извините, но если весь шлак будете собирать, то на что рассчитывать?
Чернов уже был в «Спартаке», через раз выходит в КС, зачем он?
При желании или необходимости Литвинова опустите в защиту, и все дела.
Годы берут свое. Казалось, совсем недавно был молодым. Поздно у нас начинают играть...
Странное решение Спартака, российского добротного защитника сами отпустили просто так
Но, ещё и не отстегнули окончательно. Неужели откажется, если вернут? А, я бы вернул, вчера он хорошо сыграл, спас Крылья в паре моментов.
Надо продлевать, неплохо смотрится
на фоне Джику смотрелся бы не хуже...
Возможно, научился бы Чернов играть хотя бы на уровне того ужаса,который творится сейчас, позвали бы.
