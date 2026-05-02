Чернов исключил возвращение в «Спартак»: если бы хотели позвать, уже бы позвали.

Защитник «Крыльев Советов » Никита Чернов уверен, что не вернется в «Спартак» летом, по окончании аренды в самарском клубе.

— Твой представитель сказал, что «Спартак» не выразил желание продлить соглашение.

— Они давно его не выразили. Я собираюсь выиграть последние две игры, чтобы «Крылья» обеспечили себе прописку в РПЛ на следующий сезон. А дальше буду уже думать.

— Вариант со «Спартаком» ты уже исключаешь?

— Конечно, да. Буду болеть за ребят последние два тура, но пока так.

— Не обидно, что твоя история закончилась подобным образом?

— Обидно, но а что делать? Это футбол: сегодня нужен, завтра не нужен. Допускаю ли, что еще позовут в «Спартак »? Нет. Если бы хотели позвать, уже бы позвали, — сказал Чернов.