Ахметов остался в больнице из-за сотрясения мозга после столкновения с Ву
Полузащитник «Крыльев Советов» Ильзат Ахметов по-прежнему находится в больнице.
Накануне во время матча Мир РПЛ со «Спартаком» (2:1) игрок ненадолго потерял сознание в результате столкновения с защитником красно-белых Кристофером Ву.
В итоге Ахметова унесли с поля на носилках, в больнице ему диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно‑мозговую травму и рваную рану верхней губы.
«Ильзата оставили в больнице под наблюдением врачей, завтра [в субботу] будет видно», — сообщили в пресс‑службе «Крыльев Советов».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Здоровья!
Он потерял сознание ещё в полете и ударился головой о землю, так что все серьезно
Скорейшего выздоровления Ильзату!
Здоровья! Скорейшего выздоровления!
Здоровья Ильзат!
Здоровья тебе Ильзат !
Здоровья!
Скорейшего выздоровления Ильзат!
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем