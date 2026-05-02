Ахметов остался в больнице из-за сотрясения мозга после столкновения с Ву

Полузащитник «Крыльев Советов» Ильзат Ахметов по-прежнему находится в больнице.

Накануне во время матча Мир РПЛ со «Спартаком» (2:1) игрок ненадолго потерял сознание в результате столкновения с защитником красно-белых Кристофером Ву

В итоге Ахметова унесли с поля на носилках, в больнице ему диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно‑мозговую травму и рваную рану верхней губы.

«Ильзата оставили в больнице под наблюдением врачей, завтра [в субботу] будет видно», — сообщили в пресс‑службе «Крыльев Советов».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Здоровья!
Он потерял сознание ещё в полете и ударился головой о землю, так что все серьезно
