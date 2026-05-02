  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Переговоры Джонса с «Ливерпулем» о новом контракте зашли в тупик. Хавбек интересен «Интеру» и клубам АПЛ
10

Переговоры Джонса с «Ливерпулем» о новом контракте зашли в тупик. Хавбек интересен «Интеру» и клубам АПЛ

Переговоры Джонса с «Ливерпулем» о новом контракте зашли в тупик.

Кертис Джонс и «Ливерпуль» не могут договориться о новом контракте.

Переговоры между 25-летним хавбеком и мерсисайдцами находятся в тупике уже несколько месяцев, и по окончании сезона англичанин может сменить клуб, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Действующее соглашение Джонса с «Ливерпулем» рассчитано до 30 июня 2027 года.

С января полузащитником интересуется «Интер», также за ситуацией следят ряд клубов АПЛ.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
logoКертис Джонс
logoЛиверпуль
logoсерия А Италия
logoпремьер-лига Англия
logoИнтер
logoвозможные трансферы
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Нужно оставлять, для ротации он хорош.
Ответ HardSmoke
Нужно оставлять, для ротации он хорош.
Комментарий скрыт
Ответ Maksi_2036
Комментарий скрыт
Для игрока ротации, он оличная опция.
Видимо, хочет играть чаще, но не тянет на игрока основы. Понятно, что для ротации хорошо бы оставить, но если его не устраивает такая роль — понять можно и отпустить
парень в команде давно, воспитанник, а получает меньше всех в команде , 15 000 фунтов стерлингов в неделю. Естественно хочет улучшить контракт
Джонс классный игрок
в интере будет разрывать
В Интере похоже видят в нем замену Мхитаряну
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат Англии. «Ман Сити» сыграл 3:3 с «Эвертоном», «Челси» проиграл «Ноттингему»
вчера, 20:58
«Ювентус» рассматривает Гринвуда на случай ухода Консейсау в АПЛ. Франсишку интересен «Ливерпулю» и «МЮ» (La Gazzetta dello Sport)
1 мая, 12:47
«Интер» может подписать Джонса летом в случае ухода Фраттези
28 февраля, 01:48
Рекомендуем
Главные новости
Симеоне о падении Гризманна в штрафной «Арсенала»: «Мы все понимали, что Пубиль фолил, судья принял правильное решение. Не хочу искать оправдания»
сегодня, 22:33
Вспоминаем самые яркие моменты «Локомотива» за всю историю существования
сегодня, 22:30Тесты и игры
Глава КДК про техническое поражение «Уфы»: «Угроза БПЛА не опровергает решение. Почему клуб организовал маршрут так, что из-за задержки одного рейса участие в матче стало невозможным?»
сегодня, 22:20
Джулиано Симеоне о падении в штрафной «Арсенала»: «Из-за Габриэла я потерял равновесие и не смог пробить как следует, все произошло очень быстро. Судья даже не использовал ВАР»
сегодня, 22:18
Симеоне толкнул директора «Арсенала» Берту, который на 95-й жестами призывал судью закончить матч ЛЧ. Андреа 12 лет работал в «Атлетико»
сегодня, 21:54Фото
Лаос о судействе Зиберта: «Недостойно главного турнира в мире»
сегодня, 21:54
Артета о выходе «Арсенала» в финал ЛЧ: «Горжусь и радуюсь, ждать этого пришлось долго. В игре с «Атлетико» мы продемонстрировали зрелость»
сегодня, 21:44
Гризманн не выиграл ни ЛЧ, ни Ла Лигу за 17 лет в Испании. Форвард «Атлетико» переходит в «Орландо Сити» летом
сегодня, 21:41
Диего Симеоне: «Атлетико» в ЛЧ прошел намного дальше, чем ожидал, хорошая кампания. Мы заслуживали дополнительного времени с «Арсеналом», было много моментов. Они хорошо бились»
сегодня, 21:39
«Арсенал» выиграл 41 матч за сезон – это повторение рекорда клуба
сегодня, 21:29
Ко всем новостям
Последние новости
Анри о шансах Франции на ЧМ-2026: «У нас 4 финала на 7 последних чемпионатах – я оптимистично настроен. Но надо уважать Аргентину, номер 10 там носит Месси»
сегодня, 22:59
«Баварии» интересен Торнике Кварацхелия. 16-летний брат Хвичи встретится с руководством мюнхенцев (LaGazzetta.ge)
сегодня, 22:48
Игорь Семшов: «Галактионов из этого состава «Локо» выжимает максимум, 3-е место будет большим достижением. Уход Баринова не мог не сказаться»
сегодня, 22:45
39-летний Халк подписал с «Флуминенсе» контракт до конца 2027 года
сегодня, 22:31Фото
Райя с 8.2 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Арсенал» – «Атлетико». У Сака 7.9, худший – Дьокереш с 5.7
сегодня, 22:13
Артета о выходе в финал ЛЧ: «Невероятный вечер, мы творили историю вместе. Не могу еще сильнее гордиться каждым, кто связан с «Арсеналом»
сегодня, 22:04
«Арсенал» в финале ЛЧ – а каким получился прошлый заход? Погружаемся в 2006-й
сегодня, 21:58ВидеоСпортс"
Сака о выходе «Арсенала» в финал ЛЧ: «Прекрасная история. Надеюсь, что она хорошо закончится в Будапеште. Мы очень рады»
сегодня, 21:50
У «Арсенала» 30 сухих матчей в этом сезоне – такого не было с сезона-1993/94
сегодня, 21:29
Вратарь «Арсенала» Райя провел 9 сухих матчей в сезоне ЛЧ и повторил достижение Канисареса, Наваса и Менди
сегодня, 21:25
Рекомендуем