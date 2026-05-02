Переговоры Джонса с «Ливерпулем» о новом контракте зашли в тупик. Хавбек интересен «Интеру» и клубам АПЛ
Переговоры между 25-летним хавбеком и мерсисайдцами находятся в тупике уже несколько месяцев, и по окончании сезона англичанин может сменить клуб, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Действующее соглашение Джонса с «Ливерпулем» рассчитано до 30 июня 2027 года.
С января полузащитником интересуется «Интер», также за ситуацией следят ряд клубов АПЛ.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
в интере будет разрывать