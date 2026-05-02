  • Ловчев о пенальти «Крыльев» после фола Барко на Бабкине: «Человек бежит к угловому флажку, а какой‑то тупой спартаковец бьет его по ногам»
Ловчев раскритиковал Барко за матч с «Крыльями».

Евгений Ловчев раскритиковал хавбека «Спартака» Эсекиэля Барко за матч с «Крыльями Советов» (1:2) в Мир РПЛ.

На 10-й минуте хавбек самарцев Сергей Бабкин убрал мяч под себя в штрафной красно-белых, и Барко зацепил ему ногу со спины. Арбитр Сергей Карасев тут же указал на точку, и Фернандо Костанца реализовал пенальти.

«Я увидел в этом моменте, что человек бежит к угловому флажку, а какой‑то, вот честно сказать, тупой спартаковский футболист берет и бьет его по ногам. 

Я вообще смотрю на оборону «Спартака» и думаю: они что, сами не видят, что творится пожар просто в каждой игре? Это при том, что мы прекрасно понимали, что «Крылья» будут бороться, что предыдущие игры уже лучше были, очки завоевывали и прочее. Ну нельзя же так играть в обороне! Это же постоянно идет просто.

Но еще раз говорю: человек с мячом бежал к угловому флажку. Миш (обращается к ведущему – Спортс”), это вот ты сидишь здесь, я тебя взял бы сейчас шлепнул, и все сказали у телевизора: «Зачем он это сделал‑то?» — сказал экс-защитник «Спартака».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
И ещё один тупой спартаковец комментирует...
Ответ Дранкель2142
🤣тупой ещё тупее
ловчев не спартаковец
Ловчев берега путает уже совсем, зачем же Барко оскорблять, да сыграл неудачно, но назвать игрока тупым и переходить на личности как минимум неэтично.
Комментарий скрыт
А что он сделал?
Вы ловчев расскажите как в 1977 по ногам лупили раздаеву в Кемерово, и что из этого получилось
В 10 матчах 7 пенальти там вся команда во главе с тренером тупая
Барко насмотрелся нарезок с Мостовым и теперь у него комплексы
Серафимыч, это Барко-то тупой? Да это единственная светлая голова в Спартаке! Наш мотор! Не его задача встречать нападающего в своей штрафной. Там должны были быть Денисов, Джику, Умяров или Литвинов. А оказался Барко! Потому что в обороне общий бардак и нервозность. Из-за этого и второй гол прилетел с рикошетов, хотя, если бы мяч полетел никого не задев, даже Максименко его бы отбил. Ни первый, ни второй момент серьёзной опасности воротам не представлял. Укрепление обороны, первоочередная задача Спартака на лето.
Он не оскорблял Барко
Действия Барко в своей штрафной - максимально тупые, что и привело к пенальти! О чем Ловчев и сказал!
Ловчев - красавец ! Ловчев: «А какой-то тупой спартаковец бьёт его по ногам!» 🤣🤣🤣 А разве Ловчев не правду сказал, футболист-профессионал, который получает миллионы евро разве не понимает, что в своей штрафной площадке нельзя бить соперника по ногам - будет сто процентов пенальти. В чём Ловчев не прав …?!
очень глупые пенальти привозят, на ровном месте...
И это ещё самый умный из спартаковцев! Страшно подумать, что в головах у остальных, например Джику или солари
Спартаку практически в каждой игре ставят пенальти , вывод простой , в команде огромное число ТУПЫХ.
Все 11-метровые никак не вытекают из хода игры, составчик летом надо подчистить от этих "самородков".
давно говорю, 4, 97, 98, 2...однозначно на выход...
Что-то вы как-то скромно обозначили игроков «на выход». Чем Угальде, Ливай, Жедсон и Солари лучше перечисленных?
Какой вклад в командные результаты они делают, КПД?
Если хотим за что-то бороться, то летом нужны кардинальные решения по трансферам.
