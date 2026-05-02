Ловчев о пенальти «Крыльев» после фола Барко на Бабкине: «Человек бежит к угловому флажку, а какой‑то тупой спартаковец бьет его по ногам»

Ловчев раскритиковал Барко за матч с «Крыльями».

Евгений Ловчев раскритиковал хавбека «Спартака» Эсекиэля Барко за матч с «Крыльями Советов» (1:2) в Мир РПЛ .

На 10-й минуте хавбек самарцев Сергей Бабкин убрал мяч под себя в штрафной красно-белых, и Барко зацепил ему ногу со спины. Арбитр Сергей Карасев тут же указал на точку, и Фернандо Костанца реализовал пенальти.

«Я увидел в этом моменте, что человек бежит к угловому флажку, а какой‑то, вот честно сказать, тупой спартаковский футболист берет и бьет его по ногам.

Я вообще смотрю на оборону «Спартака» и думаю: они что, сами не видят, что творится пожар просто в каждой игре? Это при том, что мы прекрасно понимали, что «Крылья » будут бороться, что предыдущие игры уже лучше были, очки завоевывали и прочее. Ну нельзя же так играть в обороне! Это же постоянно идет просто.

Но еще раз говорю: человек с мячом бежал к угловому флажку. Миш (обращается к ведущему – Спортс”), это вот ты сидишь здесь, я тебя взял бы сейчас шлепнул, и все сказали у телевизора: «Зачем он это сделал‑то?» — сказал экс-защитник «Спартака».