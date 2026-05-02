Энрике о ротации в «ПСЖ»: «Мне нужно поговорить с игроками индивидуально. Это непросто, это как играть в «Тетрис»

Энрике о ротации в «ПСЖ»: это как играть в «Тетрис».

Тренер «ПСЖ » Луис Энрике высказался о ротации в команде в преддверии сегодняшнего матча Лиги 1 с «Лорьяном ».

В среду парижане сыграют в гостях с «Баварией» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (первая игра – 5:4).

«Каждый матч уникален и по-своему сложен. Мы должны учитывать все факторы.

Мне нужно поговорить с игроками индивидуально. Это непросто, это как играть в «Тетрис». Мы должны взять три очка и подготовить игроков к самому важному матчу сезона», – сказал Энрике.