  Энрике о ротации в «ПСЖ»: «Мне нужно поговорить с игроками индивидуально. Это непросто, это как играть в «Тетрис»
Энрике о ротации в «ПСЖ»: «Мне нужно поговорить с игроками индивидуально. Это непросто, это как играть в «Тетрис»

Тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о ротации в команде в преддверии сегодняшнего матча Лиги 1 с «Лорьяном».

В среду парижане сыграют в гостях с «Баварией» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (первая игра – 5:4).

«Каждый матч уникален и по-своему сложен. Мы должны учитывать все факторы.

Мне нужно поговорить с игроками индивидуально. Это непросто, это как играть в «Тетрис». Мы должны взять три очка и подготовить игроков к самому важному матчу сезона», – сказал Энрике.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ESPN
Энрике не перестает удивлять, всегда казалось, что решения он принимает только сам. Видимо, хочет точнее узнать, кто как готов. Может, что-то почувствовать в настройках. Действительно главный матч.
В сезоне 2014-15 Луис в Барсе за первую половину сезона раза 3 выставил один и тот же состав. Там были постоянные изменения в игре. Все игроки топовые были недовольны. Были слухи что они с Лео не общались(его тоже меняли). Но потом, после НГ он пообщался с президентом и ключевыми игроками и определился с составом. Вообщем ротация не самая сильная его сторона
Матч с Атлетико после нового года, когда Барсы выиграл 3:1 с голами МСН стал поворотным моментом того сезона, большим эмоциональным бустом, хотя до этого были слухи о смене тренера, о провальном сезоне и т.п.
Можно я отдам Энрике свой тетрис, а сам поруковожу остаток сезона ПСЖ?)) и зарплатами обменяемся
Можно Машку за......
Да ему кажется не надо парится, в этом противостоянии с Баварией уже все ясно. ПСЖ в финале. Не верится что Бавария пройдет ПСЖ с разницей в два мяча.
