23

Форвард «Родины» Максименко: «Этот состав способен играть в РПЛ. Даже сейчас, без достаточного усиления»

Нападающий «Родины» Артем Максименко считает, что нынешний состав команды способен играть в Мир РПЛ.

После 31 тура московский клуб занимает в Лиге PARI 2-е место.

— Если «Родина» выйдет в РПЛ, команда будет нуждаться в каком-то глобальном усилении состава? Или с нынешним подбором игроков по силам удержаться в Премьер-лиге?

— Я думаю, этот состав способен играть в премьер-лиге. Даже сейчас, без достаточного усиления. Но дальше уже не мы будем решать, кто покинет команду в межсезонье, а кто в нее придет.

— За счет чего вам лично и вашей команде в целом удается настолько успешный сезон?

— Мотивация у нас высокая. У всех футболистов «Родины» цель одна. Как в принципе и у самого клуба такая задача. «Родина» уже третий раз близка к выходу в РПЛ. Надеюсь, сейчас это тот сезон, который действительно будет успешным в глобальном плане. И для клуба, и для меня в том числе, – сказал Максименко.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
23 комментария
Артём, конечно способен играть , ровно 30 туров , а потом снова 38 в первой лиге 😉
Всегда нужен опыт выступлений. И трансферы под дивизион выше.
это вообще очень смешно, когда выходит команда из первого дива и "усиляется" игроками типа с опытом рпл - всякими сбитыми лётчиками гоцуками, подберёзкиными и т.д., чей реальный уровень всю жизнь был подвал рпл, который соответствует топу фнл. в итоге, команда даже слабее может стать, чем была в пердиве т.к. игроки эти давно уже потеряли всякую мотивацию, а умений хорошо играть в футбол там никогда и не было.
"И без своего стадиона".- добавил игрок
Акрону это не мешает
заходи не бойся ...выходи не плачь...
"Родина", пожалуй, самая играющая команда ФНЛ. Вопрос, нужна ли Москве еще одна команда, там у старожилов посещаемость неважная.
