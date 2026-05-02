Тюрам и Мален претендуют на приз лучшему игроку апреля в Серии А
Объявлены имена номинантов на приз лучшему игроку месяца в Серии А.
На награду лучшему футболисту Серии А в апреле претендуют 6 футболистов.
Форвард «Ромы» Дониэлл Мален – 4+1 по «гол+пас» в 4 матчах.
Хавбек «Лацио» Кеннет Тайлор – 2 ассиста в 4 матчах.
Форвард «Интера» Маркус Тюрам – 5+2 в 4 матчах.
Форвард «Аталанты» Никола Крстович – 2 гола в 4 матчах.
Форвард «Кальяри» Себастьяно Эспозито – 2 гола в 4 матчах.
Форвард «Пармы» Неста Эльфеге – 2+1 в 3 матчах.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: аккаунт Серии А в Х
Мален красава, скорее всего будет 2 бомбардиром серии А, причём пришёл он зимой в середине сезона
