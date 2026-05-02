  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кирьяков о том, подходит ли Карседо «Спартаку»: «Вопросы есть. Если в следующем сезоне нацелятся на первое место, надо сильно подумать»
20

Кирьяков о том, подходит ли Карседо «Спартаку»: «Вопросы есть. Если в следующем сезоне нацелятся на первое место, надо сильно подумать»

Кирьяков высказался о том, подходит ли Карседо «Спартаку» для борьбы за чемпионство.

Сергей Кирьяков высказался о том, подходит ли Хуан Карседо «Спартаку» для борьбы за чемпионство.

В пятницу красно-белые под руководством испанского тренера уступили «Крыльям Советов» (1:2).

— Был период, когда «Спартак» действительно неплохо выглядел, действовал агрессивно, приближенно к современным требованиям. Но мы видим, что не обходится без ляпов, ошибок. Нет стабильности и уверенности в том, что такой футбол на протяжении долгого времени может дать результат.

— Пока к Карседо больше вопросов, чем уверенности в нем?

— Вообще вопросы есть. Если «Спартак» в следующем сезоне нацелился на борьбу за первое место, тут надо очень сильно подумать, – сказал экс-форвард сборной России.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
logoСпартак
logoХуан Карлос Карседо
logoСергей Кирьяков
logoпремьер-лига Россия
20 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Мне вот интересно, а вот выиграй вчера Спартак при той же игре, что он показал вчера, то чтобы эти псевдоэкперты говорили... Кстати, Спартак вчера неплохо играл. Увы, не хватало точных завершающих ударов. И уж точно Спартак не заслуживал поражения. Скорее наоборот... А тут ещё и Карась начудил с преждевременным свистком перед чистым голом...
Ну во первых, подходит ли тренер команде, должно оценивать руководство команды .
Понятно, что в руководстве не все гладко.
Во вторых, ну кто такой сейчас Кирьяков, чтобы оценивать положение дел в Спартаке? Он не тренер системы команды.
В любом случае видно, что Спартак преобразился.
Впервые за последнее время интересно смотреть на игру Спартака!
Какие могут быть вопросы к тренеру, команда которого уже через несколько месяцев играет в понятный футбол?!
Тренер вроде грамотный. Если Спартак продолжит метания с тренерами, первого места им ещё долго не видать
Какие вопросы могут быть у Кирьякова к Спартаку? Он про Спартак вспоминает, когда его спрашивают! Не чаще
О чем подумать?
Тедеско, кстати, освободился
Карседо - странный тренер. Жедсон - отличный, на редкость креативный футболист (а такие - редкость!), которого Карседо вдруг стал использовать в качестве правого защитника, причем постоянно! Это что такое?! )))
Сидим...думаем....может Кирьякова позвать?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Рабинер – фанатам «Спартака» после 1:2: «Прекратите истерить, никакого позора не было. Весной все проигрывали середнякам и аутсайдерам. Карседо толково работает»
1 мая, 17:47
Карседо про 1:2 с «Крыльями»: «Жаль, «Спартак» мог и хотел забирать игру. Во 2-м тайме создали много голевых моментов, но упустили контратаку»
1 мая, 17:15
Хуан Карседо: «Крылья» провели хороший матч. «Спартак» понимал, как они играют, но не добился результата. Тут не могли победить и «Локо», ЦСКА, «Рубин»
1 мая, 16:46
Рекомендуем
Главные новости
Симеоне о падении Гризманна в штрафной «Арсенала»: «Мы все понимали, что Пубиль фолил, судья принял правильное решение. Не хочу искать оправдания»
6 минут назад
Вспоминаем самые яркие моменты «Локомотива» за всю историю существования
9 минут назадТесты и игры
Глава КДК про техническое поражение «Уфы»: «Угроза БПЛА не опровергает решение. Почему клуб организовал маршрут так, что из-за задержки одного рейса участие в матче стало невозможным?»
19 минут назад
Джулиано Симеоне о падении в штрафной «Арсенала»: «Из-за Габриэла я потерял равновесие и не смог пробить как следует, все произошло очень быстро. Судья даже не использовал ВАР»
21 минуту назад
Лаос о судействе Зиберта: «Недостойно главного турнира в мире»
45 минут назад
Симеоне толкнул директора «Арсенала» Берту, который на 95-й жестами призывал судью закончить матч ЛЧ. Андреа 12 лет работал в «Атлетико»
45 минут назадФото
Артета о выходе «Арсенала» в финал ЛЧ: «Горжусь и радуюсь, ждать этого пришлось долго. В игре с «Атлетико» мы продемонстрировали зрелость»
55 минут назад
Гризманн не выиграл ни ЛЧ, ни Ла Лигу за 17 лет в Испании. Форвард «Атлетико» переходит в «Орландо Сити» летом
58 минут назад
Диего Симеоне: «Атлетико» в ЛЧ прошел намного дальше, чем ожидал, хорошая кампания. Мы заслуживали дополнительного времени с «Арсеналом», было много моментов. Они хорошо бились»
сегодня, 21:39
«Арсенал» выиграл 41 матч за сезон – это повторение рекорда клуба
сегодня, 21:29
Ко всем новостям
Последние новости
39-летний Халк подписал с «Флуминенсе» контракт до конца 2027 года
8 минут назадФото
Райя с 8.2 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Арсенал» – «Атлетико». У Сака 7.9, худший – Дьокереш с 5.7
26 минут назад
Артета о выходе в финал ЛЧ: «Невероятный вечер, мы творили историю вместе. Не могу еще сильнее гордиться каждым, кто связан с «Арсеналом»
35 минут назад
«Арсенал» в финале ЛЧ – а каким получился прошлый заход? Погружаемся в 2006-й
41 минуту назадВидеоСпортс"
Сака о выходе «Арсенала» в финал ЛЧ: «Прекрасная история. Надеюсь, что она хорошо закончится в Будапеште. Мы очень рады»
49 минут назад
У «Арсенала» 30 сухих матчей в этом сезоне – такого не было с сезона-1993/94
сегодня, 21:29
Вратарь «Арсенала» Райя провел 9 сухих матчей в сезоне ЛЧ и повторил достижение Канисареса, Наваса и Менди
сегодня, 21:25
Клубы Ла Лиги не выходят в финал ЛЧ два года подряд. До этого было 7 побед за 11 лет
сегодня, 21:09
У «Арсенала» 3 сухие победы и ничья в последних 4 матчах
сегодня, 21:05
«Атлетико» 10 лет не выходит в финал ЛЧ. Клуб трижды уступал в решающих матчах и никогда не брал трофей
сегодня, 20:56
Рекомендуем