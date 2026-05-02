Кирьяков о том, подходит ли Карседо «Спартаку»: «Вопросы есть. Если в следующем сезоне нацелятся на первое место, надо сильно подумать»
Сергей Кирьяков высказался о том, подходит ли Хуан Карседо «Спартаку» для борьбы за чемпионство.
В пятницу красно-белые под руководством испанского тренера уступили «Крыльям Советов» (1:2).
— Был период, когда «Спартак» действительно неплохо выглядел, действовал агрессивно, приближенно к современным требованиям. Но мы видим, что не обходится без ляпов, ошибок. Нет стабильности и уверенности в том, что такой футбол на протяжении долгого времени может дать результат.
— Пока к Карседо больше вопросов, чем уверенности в нем?
— Вообще вопросы есть. Если «Спартак» в следующем сезоне нацелился на борьбу за первое место, тут надо очень сильно подумать, – сказал экс-форвард сборной России.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
Понятно, что в руководстве не все гладко.
Во вторых, ну кто такой сейчас Кирьяков, чтобы оценивать положение дел в Спартаке? Он не тренер системы команды.
В любом случае видно, что Спартак преобразился.
Какие могут быть вопросы к тренеру, команда которого уже через несколько месяцев играет в понятный футбол?!