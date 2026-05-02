  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Галактионов о судействе в последних играх: «Более-менее понятно, если арбитры действуют в обе стороны. Когда «Локомотив» обкладывают карточками, это не совсем понятно»
13

Галактионов о судействе в последних играх: «Более-менее понятно, если арбитры действуют в обе стороны. Когда «Локомотив» обкладывают карточками, это не совсем понятно»

Михаил Галактионов: непонятно, почему «Локомотив» обкладывают карточками.

Михаил Галактионов не удовлетворен судейством в последних матчах «Локомотива».

Полузащитник Алексей Батраков получил в игре с «Динамо» (1:1) желтую карточку и пропустит встречу с «Балтикой» – это вызвало у хавбека недоумение.

«Батракову тяжело было сдерживать себя. Есть определенные трактовки судейства, более-менее понятно, если арбитры действуют в обе стороны. Когда нас обкладывают карточками, это не совсем может быть понятно.

Но мы отталкиваемся от своего футбола и до конца будем цепляться за наше место. Идет нешуточная борьба, я уже сказал, что надо биться за себя и того парня. И  с «Балтикой» должен проявиться дух команды», – заявил главный тренер «Локомотива».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ТАСС
logoЛокомотив
ТАСС
logoАлексей Батраков
Евгений Кукуляк
logoДинамо Москва
logoсудьи
logoМихаил Галактионов
logoпремьер-лига Россия
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Я своей дочке заранее сказал (сидели ели мороженое), что судья сейчас покажет две жёлтые карточки. Она спросила за что, я ответил, что динамовцу за умышленную блокировку (причём довольно вежливую), Батракову за отмашку (удар, пинок) ногой. Я видел это на маленьком телевизоре на кухне, а тренер Михаил, стоявший в трёх метрах от эпизода, не видел, и сам сделавший отмашку, не видел. Эмоции, понятно, обидно не обыгрывать Динамо, в котором разброд и шатания, но это же профессионалы, нужно уметь держать себя в руках. 0-3 от Рубина и 0-2 от Крыльев тоже, наверное, судьи виноваты были.
Ответ Jason Kidd
Я своей дочке заранее сказал (сидели ели мороженое), что судья сейчас покажет две жёлтые карточки. Она спросила за что, я ответил, что динамовцу за умышленную блокировку (причём довольно вежливую), Батракову за отмашку (удар, пинок) ногой. Я видел это на маленьком телевизоре на кухне, а тренер Михаил, стоявший в трёх метрах от эпизода, не видел, и сам сделавший отмашку, не видел. Эмоции, понятно, обидно не обыгрывать Динамо, в котором разброд и шатания, но это же профессионалы, нужно уметь держать себя в руках. 0-3 от Рубина и 0-2 от Крыльев тоже, наверное, судьи виноваты были.
А что дочка то ответила с мороженым?)
Ответ alexsem69
А что дочка то ответила с мороженым?)
Она ответила, что Анчелотти, тренируя на совсем другом уровне, всегда спокоен и держит себя с достоинством.
Абсолютно заслуженная карточка Батракову!
Достаточно истерично себя в последних турах ведёт
А нытье физрука о судействе на фоне липовой пенки с Зенитом смотрится довольно жалко
Ответ ТрактоПоктер
Абсолютно заслуженная карточка Батракову! Достаточно истерично себя в последних турах ведёт А нытье физрука о судействе на фоне липовой пенки с Зенитом смотрится довольно жалко
Ваш физрук постоянно ноет о судействе,имея с запасом лучший состав в Лиге.Вот это реально довольно жалко выглядит.А в ворота Локо поставили ещё более дикий пенальти на Шпапцеве и забили,но 2 недели об этом никто не ныл.Вы же до сих пор вспоминаете пенальти,который в итоге никак не повлиял на итоговый исход.
"... Батракову тяжело было сдерживать себя. ..."
===========================================================================
Вот за это и желтая! В том моменте Батракову еще повезло, потому что хотел ударить соперника по ногам, но промазал! Если бы попал - была бы красная. )
Комментарий удален модератором
Ответ Merk88
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Yu_san8
Комментарий удален модератором
🤣
Обкладывают??? Молодец, умеет слова подбирать
Слабый тренер , давно пора отдохнуть
Странный всё же тренер Галактионов. За весь чемпионат у Локомотива не было стабильного целого матча , всегда даже в выигрышных матчах команда проваливала один из таймов.
Особенно бросается в глаза, что нету понимания и чуйки в заменах.
Грань между мелким волос и фолом видна только тренеру Локо, а вот судьи на это смотрят по другому, так как не играют за Локо....
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Михаил Галактионов: «У Комличенко с коленом что-то, прогнозы не очень хорошие. Монтес почувствовал что‑то с приводящей мышцей»
1 мая, 20:15
Батраков про 1:1 с «Динамо»: «Если бы Кукуляк не разбивал игру на микроэпизоды и непонятные фолы, она была бы интереснее. Любое касание в сторону «Локо» – свисток»
1 мая, 19:46
Батраков о дисквалификации на игру с «Балтикой»: «Не понимаю, за что мне дали желтую. Может, в микст-зоне судья остановится хоть раз, объяснит мне. Меня переполняют эмоции, боюсь лишнего наговорить»
1 мая, 19:08
Рекомендуем
Главные новости
Симеоне толкнул директора «Арсенала» Берту, который на 95-й жестами призывал судью закончить матч ЛЧ. Андреа 12 лет работал в «Атлетико»
8 минут назадФото
Артета о выходе «Арсенала» в финал ЛЧ: «Горжусь и радуюсь, ждать этого пришлось долго. В игре с «Атлетико» мы продемонстрировали зрелость»
18 минут назад
Гризманн не выиграл ни ЛЧ, ни Ла Лигу за 17 лет в Испании. Форвард «Атлетико» переходит в «Орландо Сити» летом
21 минуту назад
Диего Симеоне: «Атлетико» в ЛЧ прошел намного дальше, чем ожидал, хорошая кампания. Мы заслуживали дополнительного времени с «Арсеналом», было много моментов. Они хорошо бились»
23 минуты назад
«Арсенал» выиграл 41 матч за сезон – это повторение рекорда клуба
33 минуты назад
«УЕФА должен был позвонить в Лондон: «Просто уйдите с поля. Финал пройдет между «Баварией» и «ПСЖ». Снейдер был недоволен игрой «Арсенала» и «Атлетико» в 1-м тайме
44 минуты назад
Райс признан лучшим игроком матча «Арсенал» – «Атлетико»
47 минут назад
Пять клубов АПЛ дошли до финала ЛЧ за последние 8 лет. Из любой другой лиги – не больше двух команд за это время
52 минуты назад
Артета впервые вышел в финал ЛЧ – в качестве тренера «Арсенала»
сегодня, 21:00
«Атлетико» не выигрывает трофеев 5 сезонов подряд. Команда Симеоне вылетела из ЛЧ от «Арсенала»
сегодня, 20:57
Ко всем новостям
Последние новости
Артета о выходе в финал ЛЧ: «Невероятный вечер, мы творили историю вместе. Не могу еще сильнее гордиться каждым, кто связан с «Арсеналом»
через 1 минуту
«Арсенал» в финале ЛЧ – а каким получился прошлый заход? Погружаемся в 2006-й
4 минуты назадВидеоСпортс"
Лаос о судействе Зиберта: «Недостойно главного турнира в мире»
8 минут назад
Сака о выходе «Арсенала» в финал ЛЧ: «Прекрасная история. Надеюсь, что она хорошо закончится в Будапеште. Мы очень рады»
12 минут назад
У «Арсенала» 30 сухих матчей в этом сезоне – такого не было с сезона-1993/94
33 минуты назад
Вратарь «Арсенала» Райя провел 9 сухих матчей в сезоне ЛЧ и повторил достижение Канисареса, Наваса и Менди
37 минут назад
Клубы Ла Лиги не выходят в финал ЛЧ два года подряд. До этого было 7 побед за 11 лет
53 минуты назад
У «Арсенала» 3 сухие победы и ничья в последних 4 матчах
57 минут назад
«Атлетико» 10 лет не выходит в финал ЛЧ. Клуб трижды уступал в решающих матчах и никогда не брал трофей
сегодня, 20:56
Хавбек «Тоттенхэма» Симонс перенес операцию на колене после разрыва «крестов»
сегодня, 20:43
Рекомендуем