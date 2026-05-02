  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Расулов про 1:1 с «Локо»: «Все остались недовольны. «Динамо» надо было дожимать их в 1-м тайме, действовать агрессивнее»
5

Расулов про 1:1 с «Локо»: «Все остались недовольны. «Динамо» надо было дожимать их в 1-м тайме, действовать агрессивнее»

Расулов про 1:1 с «Локо»: «Динамо» надо было дожимать их, быть агрессивнее.

Голкипер «Динамо» Курбан Расулов подвел итоги матча 28-го тура Мир РПЛ с «Локомотивом» (1:1).

«Все остались недовольны – сыграли вничью. В первом тайме преимущество было у нас, во втором – у «Локомотива». Могли дожимать и добиваться победы, но, к сожалению, не получилось. Если бы действовали еще агрессивнее, могли бы забить.

Скорая встреча с «Краснодаром»? С кубанцами всегда тяжело играть, тем более у них на стадионе всегда много народу, и болельщики гонят их вперед, потому что весь город за них.

В последнее время у нас с «Краснодаром» много таких решающих матчей было. Сейчас будет очередная встреча за выход в суперфинал Кубка. Думаю, мы мотивированы на 100 процентов. Сейчас все мысли на Кубке, но про РПЛ забывать нельзя», – сказал Расулов.

В турнирной таблице РПЛ с «Динамо» с 38 очками занимает 8-е место.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Советский спорт»
logoпремьер-лига Россия
logoЛокомотив
logoДинамо Москва
logoКраснодар
logoСоветский спорт
logoКурбан Расулов
logoFONBET Кубок России
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Штангам скажи спасибо, Расул. Сами просели, а толковой игры и в 1-м тайме было мало.
Ответ maddd
Штангам скажи спасибо, Расул. Сами просели, а толковой игры и в 1-м тайме было мало.
Не штангам надо говорить спасибо, а кривоногим игрокам Локомотива.🤣
Позорная игра в исполнении Динамо, давно не видел такого количества потери мяча, оборона проходной двор, в голове не укладывается,как седьмого в Краснодаре играть будем.
Не знаю что он там видел, Но по мне Локо был лучше. Прям наверно во многом первый тайм равный и наверно Локо должен был сравнять счет. Второй тайм во обще динамо не играла за исключение 75-85 минуту, защиты во обще нет центр поля не какой
Ничья на руку Балтике, но все же справедливости ради ни кто на победу сегодня не наиграл! Второй тайм Локо выглядел лучше, сравняли счет, остались в меньшенстве и даже в такой ситуации играли в атаку, но на победу точно не наиграли! Ничья- справедливый итог!
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Бакаев после 1:1 с «Динамо»: «Отсудили хорошо, мне понравилось. Галактионов требует играть агрессивно, не уступать в борьбе – это стиль «Локомотива»
1 мая, 20:25
Батраков про 1:1 с «Динамо»: «Если бы Кукуляк не разбивал игру на микроэпизоды и непонятные фолы, она была бы интереснее. Любое касание в сторону «Локо» – свисток»
1 мая, 19:46
Карпукас про 1:1 с «Динамо»: «Локомотив» заслуживал победу, не везет что-то весной. Мы неправильно распоряжались мячом, где-то торопились»
1 мая, 19:18
Гусев про 1:1 с «Локо»: «Динамо» не хватало последнего паса, было много необоснованных потерь. После гола занервничали, кое-что не получилось»
1 мая, 19:08
Рекомендуем
Главные новости
Симеоне о падении Гризманна в штрафной «Арсенала»: «Мы все понимали, что Пубиль фолил, судья принял правильное решение. Не хочу искать оправдания»
26 минут назад
Вспоминаем самые яркие моменты «Локомотива» за всю историю существования
29 минут назадТесты и игры
Глава КДК про техническое поражение «Уфы»: «Угроза БПЛА не опровергает решение. Почему клуб организовал маршрут так, что из-за задержки одного рейса участие в матче стало невозможным?»
39 минут назад
Джулиано Симеоне о падении в штрафной «Арсенала»: «Из-за Габриэла я потерял равновесие и не смог пробить как следует, все произошло очень быстро. Судья даже не использовал ВАР»
41 минуту назад
Симеоне толкнул директора «Арсенала» Берту, который на 95-й жестами призывал судью закончить матч ЛЧ. Андреа 12 лет работал в «Атлетико»
сегодня, 21:54Фото
Лаос о судействе Зиберта: «Недостойно главного турнира в мире»
сегодня, 21:54
Артета о выходе «Арсенала» в финал ЛЧ: «Горжусь и радуюсь, ждать этого пришлось долго. В игре с «Атлетико» мы продемонстрировали зрелость»
сегодня, 21:44
Гризманн не выиграл ни ЛЧ, ни Ла Лигу за 17 лет в Испании. Форвард «Атлетико» переходит в «Орландо Сити» летом
сегодня, 21:41
Диего Симеоне: «Атлетико» в ЛЧ прошел намного дальше, чем ожидал, хорошая кампания. Мы заслуживали дополнительного времени с «Арсеналом», было много моментов. Они хорошо бились»
сегодня, 21:39
«Арсенал» выиграл 41 матч за сезон – это повторение рекорда клуба
сегодня, 21:29
Ко всем новостям
Последние новости
«Баварии» интересен Торнике Кварацхелия. 16-летний брат Хвичи встретится с руководством мюнхенцев (LaGazzetta.ge)
11 минут назад
Игорь Семшов: «Галактионов из этого состава «Локо» выжимает максимум, 3-е место будет большим достижением. Уход Баринова не мог не сказаться»
14 минут назад
39-летний Халк подписал с «Флуминенсе» контракт до конца 2027 года
28 минут назадФото
Райя с 8.2 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Арсенал» – «Атлетико». У Сака 7.9, худший – Дьокереш с 5.7
46 минут назад
Артета о выходе в финал ЛЧ: «Невероятный вечер, мы творили историю вместе. Не могу еще сильнее гордиться каждым, кто связан с «Арсеналом»
55 минут назад
«Арсенал» в финале ЛЧ – а каким получился прошлый заход? Погружаемся в 2006-й
сегодня, 21:58ВидеоСпортс"
Сака о выходе «Арсенала» в финал ЛЧ: «Прекрасная история. Надеюсь, что она хорошо закончится в Будапеште. Мы очень рады»
сегодня, 21:50
У «Арсенала» 30 сухих матчей в этом сезоне – такого не было с сезона-1993/94
сегодня, 21:29
Вратарь «Арсенала» Райя провел 9 сухих матчей в сезоне ЛЧ и повторил достижение Канисареса, Наваса и Менди
сегодня, 21:25
Клубы Ла Лиги не выходят в финал ЛЧ два года подряд. До этого было 7 побед за 11 лет
сегодня, 21:09
Рекомендуем