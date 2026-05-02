Расулов про 1:1 с «Локо»: «Все остались недовольны. «Динамо» надо было дожимать их в 1-м тайме, действовать агрессивнее»
Голкипер «Динамо» Курбан Расулов подвел итоги матча 28-го тура Мир РПЛ с «Локомотивом» (1:1).
«Все остались недовольны – сыграли вничью. В первом тайме преимущество было у нас, во втором – у «Локомотива». Могли дожимать и добиваться победы, но, к сожалению, не получилось. Если бы действовали еще агрессивнее, могли бы забить.
Скорая встреча с «Краснодаром»? С кубанцами всегда тяжело играть, тем более у них на стадионе всегда много народу, и болельщики гонят их вперед, потому что весь город за них.
В последнее время у нас с «Краснодаром» много таких решающих матчей было. Сейчас будет очередная встреча за выход в суперфинал Кубка. Думаю, мы мотивированы на 100 процентов. Сейчас все мысли на Кубке, но про РПЛ забывать нельзя», – сказал Расулов.
В турнирной таблице РПЛ с «Динамо» с 38 очками занимает 8-е место.