Ари не считает Кордобу лучшим форвардом в истории «Краснодара»: «Ари на 1-м месте! Между Джоном и Лавом выбираю Вагнера – много играл в сборной, забивал достаточно в каждом клубе»

Ари: в истории «Краснодара» я лучший форвард.

Ари дал оценку Джону Кордобе из «Краснодара ».

– Кто сейчас лучший нападающий в РПЛ?

– Кордоба.

– Кордоба – лучший нападающий в истории «Краснодара»?

– Он на втором месте.

– Кто на первом?

– Ари! Но Кордоба будет лучшим, у него больше времени, много забил, стал чемпионом.

– Кто потенциально хороший конкурент для Кордобы в РПЛ среди нападающих?

– Комличенко из «Локомотива ». Нападающий должен забивать голы, он постоянно играет, плюс в сборной, большой конкурент для Кордобы.

– Кордоба может стать лучшим нападающим в РПЛ за всю историю?

– Будет тяжело, много легенд.

– С Вагнером Лавом его можно сравнить? Он недавно завершил карьеру.

– Тяжелый вопрос, но выбираю Вагнера. Он много играл в сборной, забил достаточно голов в каждом клубе, где выступал. Лав хорошо работал на команду, Кордоба такой же. Сейчас Джон – очень сильный игрок, но если посчитать все важные моменты в карьере Вагнера, то он будет лучше, – сказал экс-форвард сборной России.