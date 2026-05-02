  • Ари не считает Кордобу лучшим форвардом в истории «Краснодара»: «Ари на 1-м месте! Между Джоном и Лавом выбираю Вагнера – много играл в сборной, забивал достаточно в каждом клубе»
Ари не считает Кордобу лучшим форвардом в истории «Краснодара»: «Ари на 1-м месте! Между Джоном и Лавом выбираю Вагнера – много играл в сборной, забивал достаточно в каждом клубе»

– Кто сейчас лучший нападающий в РПЛ?

– Кордоба.

– Кордоба – лучший нападающий в истории «Краснодара»?

– Он на втором месте.

– Кто на первом?

– Ари! Но Кордоба будет лучшим, у него больше времени, много забил, стал чемпионом.

– Кто потенциально хороший конкурент для Кордобы в РПЛ среди нападающих?

Комличенко из «Локомотива». Нападающий должен забивать голы, он постоянно играет, плюс в сборной, большой конкурент для Кордобы.

– Кордоба может стать лучшим нападающим в РПЛ за всю историю?

– Будет тяжело, много легенд.

– С Вагнером Лавом его можно сравнить? Он недавно завершил карьеру.

– Тяжелый вопрос, но выбираю Вагнера. Он много играл в сборной, забил достаточно голов в каждом клубе, где выступал. Лав хорошо работал на команду, Кордоба такой же. Сейчас Джон – очень сильный игрок, но если посчитать все важные моменты в карьере Вагнера, то он будет лучше, – сказал экс-форвард сборной России.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metaratings
Может на лучшего нападающего в истории рпл Джон и не тянет, но в плане лучшего в Краснодаре вообще без шансов для бразила. Кордоба может играть провокатора или еще кого, и многие фанаты других клубов его не любят и возможно со своей стороны будут правы, но то что он отдается эмблеме-это факт, пока хитрый бразил многократно симулировал травмы, валялся в лазарете, даже зарабатывал специально пропуски и удаления чтобы на днюху домой поехать.
Вагнера же уважали болельщики и других клубов. Не был замечен в провокациях, симуляциях, в хамском и грязном поведении. Вагнер влюбил в себя не только болельщиков ЦСКА. Но и в игровом плане, Вагнер был гораздо сильнее.
полный бред. не уважали его спартачи
Они не футбольные люди))
Комличенко сильный ? Дзюба сильнее него в свои 39
Юмористы из Клуба фанатов Комличенко
Комличенко даже в Локомотиве не входит в тройку лучших бомбардиров.
Джон конечно сильный игрок, но с Вагнером все равно не сравнится
Вагнер феерил в золотую пору рос футбола, тут даже думать нечего кто лучше
и если вспоминать сильнейшего то это Веллитон
Комли.. чего??)))
