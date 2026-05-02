Ари не считает Кордобу лучшим форвардом в истории «Краснодара»: «Ари на 1-м месте! Между Джоном и Лавом выбираю Вагнера – много играл в сборной, забивал достаточно в каждом клубе»
Ари дал оценку Джону Кордобе из «Краснодара».
– Кто сейчас лучший нападающий в РПЛ?
– Кордоба.
– Кордоба – лучший нападающий в истории «Краснодара»?
– Он на втором месте.
– Кто на первом?
– Ари! Но Кордоба будет лучшим, у него больше времени, много забил, стал чемпионом.
– Кто потенциально хороший конкурент для Кордобы в РПЛ среди нападающих?
– Комличенко из «Локомотива». Нападающий должен забивать голы, он постоянно играет, плюс в сборной, большой конкурент для Кордобы.
– Кордоба может стать лучшим нападающим в РПЛ за всю историю?
– Будет тяжело, много легенд.
– С Вагнером Лавом его можно сравнить? Он недавно завершил карьеру.
– Тяжелый вопрос, но выбираю Вагнера. Он много играл в сборной, забил достаточно голов в каждом клубе, где выступал. Лав хорошо работал на команду, Кордоба такой же. Сейчас Джон – очень сильный игрок, но если посчитать все важные моменты в карьере Вагнера, то он будет лучше, – сказал экс-форвард сборной России.