Саа о «Тоттенхэме»: «У них давно нет стабильности. Конте говорил, что игроки не берут инициативу на себя, Моуринью и Постекоглу тоже жаловались. Надо подписывать опытных игроков»

Саа о «Тоттенхэме»: у них нет стабильности, нужна инициатива и опытные игроки.

Экс-форвард «Тоттенхэма» Луи Саа поделился мнением о ситуации в клубе.

«Шпоры» занимают 18-е место в турнирной таблице АПЛ , находясь в зоне вылета.

– Что не так в «Тоттенхэме»? Боитесь ли вы, что они могут вылететь?

– Ох, можно бояться за них, это точно, они находятся в очень сложной ситуации. Но в то же время я уверен в талантливых игроках, которые, я думаю, могут быть наиболее опасны, когда их загоняют в угол. В любом случае, я надеюсь, что так и будет, что они покажут свой характер – как это было в их последнем матче [с «Вулверхэмптоном»].

Что касается того, что пошло не так, я думаю, дело в отсутствии стабильности на протяжении многих лет. Возможно – и это то, что говорил Антонио Конте – иногда создается впечатление, что они слишком нерешительны и ищут партнера по команде, который возьмет инициативу на себя. Может быть, нарушается связь с точки зрения психологии в ключевые моменты, будь то во время матча или на протяжении всего сезона.

Иногда проблема кроется в руководстве и в стратегических решениях, касающихся трансферов – здорово подписывать суперталантливых молодых игроков, но, возможно, нужно привлекать тех, кто уже зарекомендовал себя как футболисты мирового класса – за это долго критиковали «Арсенал », – чтобы избежать недостатка опыта в ключевые моменты.

Мы видим это сегодня на примере «Челси». «Челси » подписал, я не знаю, около 20 талантливых молодых игроков, но в матче или в сезоне бывают ключевые моменты, когда ошибки обходятся команде очень дорого. Это может сработать с коммерческой точки зрения,но если это происходит регулярно, в ущерб результатам и игрокам, вы оказываетесь в ситуации, подобной той, что сложилась у «Тоттенхэма».

Я помню, как Жозе Моуринью жаловался на то же самое, как Эндж Постекоглу высказывал аналогичное замечание. Есть вещи, которые явно не работают. Я не могу точно сказать, в чем дело, я не участвую во встречах совета директоров!

Я просто болельщик, который смотрит футбол, возможно, глазами игрока, который был в курсе событий, и, вероятно, не мне нужно пытаться точно определить проблему – это было бы слишком просто. Я уверен, что другие игроки, особенно легенды, такие как Ледли Кинг и другие, предлагали свои варианты, но они до сих пор не нашли решения. Так что я не знаю, это очень сложно. У них есть таланты, бюджет, инфраструктура, тренеры. Мне трудно это понять, – сказал Саа.