«Спартак» проиграл «Крыльям» и пожаловался на Карасева, «Ак Барс» повел 3-1 в серии с «Металлургом», Зверев и Синнер – в финале Мадрида, ЦСКА троллит «Зенит» и другие новости

1. «Спартак» внезапно проиграл в гостях «Крыльям Советов» (1:2). Это второе поражение в трех последних матчах и четвертое при Хуане Карседо . Франсис Кахигао обрушился с критикой на арбитра Сергея Карасева после игры. Причины жаловаться есть – весной именно в ворота «Спартака» чаще всего ставят пенальти . Ну а в Самаре праздник: там всем выплатят по 600 тысяч рублей за победу .

В другом матче пятницы «Локомотив» сыграл вничью с «Динамо» – 1:1. У железнодорожников всего одна победа в шести последних играх (у «Динамо» ситуация не лучше ), а следующий матч пропустят Батраков и Ньямси . Михаил Галактионов расстроен: требла не будет .

2. «Ак Барс» победил «Металлург» и повел 3-1 в полуфинальной серии Кубка Гагарина, несмотря на прервавшуюся серию успешных запросов на просмотр гола. Разин остался недоволен судьями и критиковал Федерацию спортивных журналистов, а затем и вовсе объявил бойкот всем интервью и шоу .

3. Янник Синнер победил Артура Фиса в полуфинале турнира в Мадриде, Александр Зверев обыграл Александра Блокса. Немец впервые с октября 2024-го вышел в финал «Мастерса», однако у итальянца он не может выиграть уже восемь матчей кряду.

Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в финал парного тысячника в Мадриде.

4. ЦСКА выложил проморолик к матчу с «Зенитом» в стиле игры на SEGA – с паролем 1,2,3 и намеками на судейские трюки петербуржцев.

5. Кубок Стэнли. «Тампа» сравняла счет (3-3) в серии первого раунда с «Монреалем» (1:0 ОТ в 6-й игре), Василевский сыграл на ноль и вышел на 1-е место по числу сухарей в плей-офф среди россиян (8, обогнал Набокова). «Баффало» выбил «Бостон» (4-2, 4:1 в шестом матче), выиграв первую серию плей-офф с 2007 года . «Вегас» выбил «Юту» (4-2, 5:1 в шестом матче), Барбашев продолжает набирать очки .

6. Ландо Норрис выиграл квалификацию к спринту на Гран-при Майами «Ф-1».

7. ЭСК поддержала решение о пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Локомотивом». Правильным признали и 11-метровый «Краснодара» в игре против «Спартака».

8. НБА. 28 очков Леброна помогли «Лейкерс» выбить «Хьюстон» (4-2 в серии первого раунда),«Орландо» упустил 24-очковое преимущество в матче с «Детройтом» у себя дома, счет в серии сравнялся (3-3). «Торонто» спасся в концовке матча с «Кливлендом» и дожал соперника в овертайме (тоже 3-3 в серии). Седьмых матчей в итоге будет сразу 3 – второй самый большой показатель с 2003 года.

9. «Спартак» Кострома и «Челябинск» не получат лицензии для РПЛ . В костромском клубе объяснили это «сложностями при строительстве стадиона» .

10. Александра Трусова исполнила четверной тулуп на шоу Этери Тутберидзе в Астане.

11. В компании PARI заявили, что из-за о новых налогов и законах для букмекеров часть компаний «не выживет» к 2028 году.

12. «Шанхай» Леонида Слуцкого уступил «Чэнду» (2:3), ведя 2:0 и пропустив на 92-й и 96-й минутах.

13. «Динамо» разгромило «Локомотив», «Слава» уступила «Красному Яру» в 1-м туре чемпионата России по регби .

Цитаты дня

Жена Семака: «Европейское образование дает больше возможностей. Так было всегда. Твой рупор будет звучать громче и на более широкую аудиторию»

Ари: «В Бразилии все говорили, что в России любят только водку. Я жил в России почти 20 лет, и все любят водку – это факт»

Энрике о критике матча «ПСЖ» и «Баварии»: «Если мнение дерьмовое, уважать его не нужно. Большинству понравилось, я среди них»

Жена Семака: «Сергей – сложный, ему интересна только дикая лошадка, которую надо постоянно приручать заново. Готовых идеальных мужчин не бывает, только тысячи часов «наката» дают эффект»

