  • «Спартак» проиграл «Крыльям» и пожаловался на Карасева, «Ак Барс» повел 3-1 в серии с «Металлургом», Зверев и Синнер – в финале Мадрида, ЦСКА троллит «Зенит» и другие новости
1. «Спартак» внезапно проиграл в гостях «Крыльям Советов» (1:2). Это второе поражение в трех последних матчах и четвертое при Хуане Карседо. Франсис Кахигао обрушился с критикой на арбитра Сергея Карасева после игры. Причины жаловаться есть – весной именно в ворота «Спартака» чаще всего ставят пенальти. Ну а в Самаре праздник: там всем выплатят по 600 тысяч рублей за победу.

В другом матче пятницы «Локомотив» сыграл вничью с «Динамо» – 1:1. У железнодорожников всего одна победа в шести последних играх (у «Динамо» ситуация не лучше), а следующий матч пропустят Батраков и Ньямси. Михаил Галактионов расстроен: требла не будет.

2. «Ак Барс» победил «Металлург» и повел 3-1 в полуфинальной серии Кубка Гагарина, несмотря на прервавшуюся серию успешных запросов на просмотр гола. Разин остался недоволен судьями и критиковал Федерацию спортивных журналистов, а затем и вовсе объявил бойкот всем интервью и шоу.

3. Янник Синнер победил Артура Фиса в полуфинале турнира в Мадриде, Александр Зверев обыграл Александра Блокса. Немец впервые с октября 2024-го вышел в финал «Мастерса», однако у итальянца он не может выиграть уже восемь матчей кряду.

Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в финал парного тысячника в Мадриде.

4. ЦСКА выложил проморолик к матчу с «Зенитом» в стиле игры на SEGA – с паролем 1,2,3 и намеками на судейские трюки петербуржцев.

5. Кубок Стэнли. «Тампа» сравняла счет (3-3) в серии первого раунда с «Монреалем» (1:0 ОТ в 6-й игре), Василевский сыграл на ноль и вышел на 1-е место по числу сухарей в плей-офф среди россиян (8, обогнал Набокова). «Баффало» выбил «Бостон» (4-2, 4:1 в шестом матче), выиграв первую серию плей-офф с 2007 года. «Вегас» выбил «Юту» (4-2, 5:1 в шестом матче), Барбашев продолжает набирать очки

6. Ландо Норрис выиграл квалификацию к спринту на Гран-при Майами «Ф-1».

7. ЭСК поддержала решение о пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Локомотивом». Правильным признали и 11-метровый «Краснодара» в игре против «Спартака».

8. НБА. 28 очков Леброна помогли «Лейкерс» выбить «Хьюстон» (4-2 в серии первого раунда),«Орландо» упустил 24-очковое преимущество в матче с «Детройтом» у себя дома, счет в серии сравнялся (3-3). «Торонто» спасся в концовке матча с «Кливлендом» и дожал соперника в овертайме (тоже 3-3 в серии). Седьмых матчей в итоге будет сразу 3 – второй самый большой показатель с 2003 года.

9. «Спартак» Кострома и «Челябинск» не получат лицензии для РПЛ. В костромском клубе объяснили это «сложностями при строительстве стадиона».

10. Александра Трусова исполнила четверной тулуп на шоу Этери Тутберидзе в Астане.

11. В компании PARI заявили, что из-за о новых налогов и законах для букмекеров часть компаний «не выживет» к 2028 году.

12. «Шанхай» Леонида Слуцкого уступил «Чэнду» (2:3), ведя 2:0 и пропустив на 92-й и 96-й минутах.

13. «Динамо» разгромило «Локомотив», «Слава» уступила «Красному Яру» в 1-м туре чемпионата России по регби.

Цитаты дня

Жена Семака: «Европейское образование дает больше возможностей. Так было всегда. Твой рупор будет звучать громче и на более широкую аудиторию»

Ари: «В Бразилии все говорили, что в России любят только водку. Я жил в России почти 20 лет, и все любят водку – это факт»

Энрике о критике матча «ПСЖ» и «Баварии»: «Если мнение дерьмовое, уважать его не нужно. Большинству понравилось, я среди них»

Жена Семака: «Сергей – сложный, ему интересна только дикая лошадка, которую надо постоянно приручать заново. Готовых идеальных мужчин не бывает, только тысячи часов «наката» дают эффект»

Ролик дня

утренний дайджест
Классная рубрика, я про последнию
Ответ fa(za)nat
Что-то мне подсказывает, что если бы там была мужская сборная, то меньше бы понравилось)
Ответ fa(za)nat
Да, ролик и музыка в нем прикольные 🙂
Всем жителям Самары выплатят по 600 тысяч?Тогда точно праздник.
спортc, вы когда дайжест делаете, для чего ссылки из приложения на вебстраницы стали лепить? что бы больше рекламы смотрели?
нет, открывается веб, сразу закрывается и идем дальше
Ответ biathfan
То же самое делаю. Идут лесом со своим сайтом. Я приложение скачиваю и терплю рекламу при входе, чтобы на браузерную версию заходить чтоли?
Что за ролик дня??
Ответ DroDmit11
Тоскуют. Вот когда судили "по понятиям", тогда совсем другое дело было!
Ответ DroDmit11
мотивация для зарядки, если требуется
И отдельно с большим наслаждением,
Я кладу на московский спартак (с)
Ответ Ваго2
«Мы свои не меняем привычки
Вдалеке от больших городов.
В рюкзаке моём сало и спички,
И Тургенева восемь томов»... (с)
Анна Сельдереевна опять кринжа навалила 🤦‍♂️
Ответ мохнатка
Да она-то каждый день готова валить. А вот политика спортса, который это перед матчами выкладывает, - оставляет желать.
Ответ мохнатка
А у тебя и мохнатка сразу дыбом встала от этой новости? Вам бы вокабулярий прокачать. Юбилей, сельдерей... Примитивы.
Надоело нас давно
Красно белое бгг
Что-то я не вижу траура "всей страны", той, что тусит как правило в Тушино)))
Посмотрите разминку сборной Аргентины, новости можно не читать, там не интересно
Девчонки в ролике- огонь!)
Симеоне о падении Гризманна в штрафной «Арсенала»: «Мы все понимали, что Пубиль фолил, судья принял правильное решение. Не хочу искать оправдания»
52 минуты назад
Вспоминаем самые яркие моменты «Локомотива» за всю историю существования
55 минут назад
Глава КДК про техническое поражение «Уфы»: «Угроза БПЛА не опровергает решение. Почему клуб организовал маршрут так, что из-за задержки одного рейса участие в матче стало невозможным?»
сегодня, 22:20
Джулиано Симеоне о падении в штрафной «Арсенала»: «Из-за Габриэла я потерял равновесие и не смог пробить как следует, все произошло очень быстро. Судья даже не использовал ВАР»
сегодня, 22:18
Симеоне толкнул директора «Арсенала» Берту, который на 95-й жестами призывал судью закончить матч ЛЧ. Андреа 12 лет работал в «Атлетико»
сегодня, 21:54
Лаос о судействе Зиберта: «Недостойно главного турнира в мире»
сегодня, 21:54
Артета о выходе «Арсенала» в финал ЛЧ: «Горжусь и радуюсь, ждать этого пришлось долго. В игре с «Атлетико» мы продемонстрировали зрелость»
сегодня, 21:44
Гризманн не выиграл ни ЛЧ, ни Ла Лигу за 17 лет в Испании. Форвард «Атлетико» переходит в «Орландо Сити» летом
сегодня, 21:41
Диего Симеоне: «Атлетико» в ЛЧ прошел намного дальше, чем ожидал, хорошая кампания. Мы заслуживали дополнительного времени с «Арсеналом», было много моментов. Они хорошо бились»
сегодня, 21:39
«Арсенал» выиграл 41 матч за сезон – это повторение рекорда клуба
сегодня, 21:29
Анри о шансах Франции на ЧМ-2026: «У нас 4 финала на 7 последних чемпионатах – я оптимистично настроен. Но надо уважать Аргентину, номер 10 там носит Месси»
26 минут назад
«Баварии» интересен Торнике Кварацхелия. 16-летний брат Хвичи встретится с руководством мюнхенцев (LaGazzetta.ge)
37 минут назад
Игорь Семшов: «Галактионов из этого состава «Локо» выжимает максимум, 3-е место будет большим достижением. Уход Баринова не мог не сказаться»
40 минут назад
39-летний Халк подписал с «Флуминенсе» контракт до конца 2027 года
54 минуты назад
Райя с 8.2 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Арсенал» – «Атлетико». У Сака 7.9, худший – Дьокереш с 5.7
сегодня, 22:13
Артета о выходе в финал ЛЧ: «Невероятный вечер, мы творили историю вместе. Не могу еще сильнее гордиться каждым, кто связан с «Арсеналом»
сегодня, 22:04
«Арсенал» в финале ЛЧ – а каким получился прошлый заход? Погружаемся в 2006-й
сегодня, 21:58
Сака о выходе «Арсенала» в финал ЛЧ: «Прекрасная история. Надеюсь, что она хорошо закончится в Будапеште. Мы очень рады»
сегодня, 21:50
У «Арсенала» 30 сухих матчей в этом сезоне – такого не было с сезона-1993/94
сегодня, 21:29
Вратарь «Арсенала» Райя провел 9 сухих матчей в сезоне ЛЧ и повторил достижение Канисареса, Наваса и Менди
сегодня, 21:25
