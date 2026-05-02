Гвардиола о том, что Лига 1 переносит матчи из-за ЛЧ, в отличие от АПЛ: «Если вам не нравится в Англии, поезжайте тренировать во Францию или Португалию»

Пеп Гвардиола: не нравится график в Англии – поезжайте во Францию.

Пеп Гвардиола прокомментировал готовность Лиги 1 переносить матчи, чтобы поддержать выступающий в Лиге чемпионов «ПСЖ ».

«Такое может происходить в других странах, но тут – как есть, так есть. Надо адаптироваться.

Если вам это не нравится, поезжайте тренировать во Францию или в Португалию.

Мне тут нравится, и я много раз говорил, еще когда работал в «Барселоне» и видел, что другие тренеры здесь жалуются на расписание, что [в Англии] так всегда было. Так что я ничего другого и не ожидал», – сказал главный тренер «Манчестер Сити ».