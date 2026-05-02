  Гвардиола о том, что Лига 1 переносит матчи из-за ЛЧ, в отличие от АПЛ: «Если вам не нравится в Англии, поезжайте тренировать во Францию или Португалию»
Гвардиола о том, что Лига 1 переносит матчи из-за ЛЧ, в отличие от АПЛ: «Если вам не нравится в Англии, поезжайте тренировать во Францию или Португалию»

Пеп Гвардиола: не нравится график в Англии – поезжайте во Францию.

Пеп Гвардиола прокомментировал готовность Лиги 1 переносить матчи, чтобы поддержать выступающий в Лиге чемпионов «ПСЖ».

«Такое может происходить в других странах, но тут – как есть, так есть. Надо адаптироваться.

Если вам это не нравится, поезжайте тренировать во Францию или в Португалию.

Мне тут нравится, и я много раз говорил, еще когда работал в «Барселоне» и видел, что другие тренеры здесь жалуются на расписание, что [в Англии] так всегда было. Так что я ничего другого и не ожидал», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: BBC
Не стал наезжать на своего кореша Энрике.

По факту же ПСЖ сейчас - это читерская кабинетная команда, которая рисует себе фейковое наследие в ЛЧ.
Сегодня прочитал новость, что Жоао Невешу нужно провести полных 20 матчей, чтобы сравняться по сыгранным минутам с Райсом в этом сезоне.
И так можно пройтись по каждому игроку, там никто из лидеров больше 25 матчей не сыграл в Лиге 1, у Дембеле аж 900 минут в сезоне.
У Хвичи 25 неполных матчей, у Мендеша 20, у Хакими 18, у Пачо 22, у Дуэ 20, у Маркиньоса 12, Карл, его чисто под ЛЧ готовят.

Каким образом с их темпом и давлением могут справляться игроки, которые за месяц имеют пробег, как некоторые игроки ПСЖ за сезон?
Ответ Proper Chels
Так у Жуана Невеша было несколько травм и он пропустил 10+ матчей.
Так у этих игроков были трамы по ходу сезона.
Ответ Proper Chels
Да хватить бомбить уже после проигрыша. Проигрывать тоже надо уметь достойно, как и выигрывать. Челси похоже не умеет ни то, ни другое.
Лысый лицемер, сам постоянно ныл о тяжком графике с самым дорогим составом в мире.
А Клопп не ныл что-ли ?
Клопп точно не нагонял такого пафоса.
Комментарий удален модератором
Если бы сейчас Арсенал не являл собою столь жалкого зрелища, то я сказал бы :
Расчирикался не к добру ))
Пеп Гвардиола 7 марта 2024 года:
Я знаю, что ответит АПЛ: «Мы платим вам много денег, заткнитесь!»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в очередной раз раскритиковал английскую Премьер-лигу за чересчур сложный график

В среду «Манчестер Сити» выиграл на своем поле у «Копенгагена» (3:1) в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. За несколько дней до этого «горожане» одержали победу над «Манчестер Юнайтед» (3:1) в чемпионате Англии.

«Поговорить с Премьер-лигой? Я знаю, что они ответят: "Мы платим вам много денег, заткнитесь!"

Мне нужны были свежие ноги. Я вижу, что игроки очень устали. В некоторых странах, когда ты играешь в среду, тебе разрешают перед этим провести матч в субботу.
——————
Получается, Пеп уже второй год пакует чемоданы во Францию или Португалию?
Чел, тут он просит перенести с воскресенья на субботу, а не перенос на другую неделю как с ПСЖ…
чел, и в чем разница? В АПЛ ни в какую не переносят матчи ни на пару дней аля на субботу, ни на неделю, ни на месяц из-за ЛЧ
23 декабря 2021 года:

Гвардиола считает, что клубы АПЛ должны устроить забастовку из-за напряженного графика

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что думает о напряженном графике, в котором команды АПЛ играли весь год.

«Проблема в расписании в целом. Сегодня тренеры будут общаться с руководством лиги и телевещателями и решать, как поступить. Благополучие игроков должно стоять превыше всего. Мы хотим защитить игроков, нам нужны пять замен.

Нужно, чтобы игроки и тренеры могли прийти к соглашению и устроить что-то вроде забастовки. Словами проблему не решить. Нужна забастовка, чтобы привлечь внимание людей", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.
——————
Ладно Пеп, мы тебя не осуждаем!
Если не переобуваться, то будут вонять ноги!
АПЛ лига крепких середняков, поэтому там сложно.
Мало проходных матчей.
ПСЖ переносил игры зато теперь играет каждые 3 дня. Какая разница если проходишь до полуфинала/финала лч все равно придется играть каждые 3 дня. Ноют ищут отмазки на поле ничего не могут противопоставить мощному ПСЖ
Раньше лига1 была минусом а теперь якобы это лишь усиляет ПСЖ))
"Раньше лига1 была минусом а теперь якобы это лишь усиляет ПСЖ))"

Вот вот, это истина. Им бы лишь охаять Париж, что хошь придумают.
И как будто Он не ныл по этому поводу в прошлые сезоны
Пеп: мне уже всё равно☝️ - это мой заключительный сезон в АПЛ🤌....
