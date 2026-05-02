Гвардиола о том, что Лига 1 переносит матчи из-за ЛЧ, в отличие от АПЛ: «Если вам не нравится в Англии, поезжайте тренировать во Францию или Португалию»
Пеп Гвардиола: не нравится график в Англии – поезжайте во Францию.
Пеп Гвардиола прокомментировал готовность Лиги 1 переносить матчи, чтобы поддержать выступающий в Лиге чемпионов «ПСЖ».
«Такое может происходить в других странах, но тут – как есть, так есть. Надо адаптироваться.
Если вам это не нравится, поезжайте тренировать во Францию или в Португалию.
Мне тут нравится, и я много раз говорил, еще когда работал в «Барселоне» и видел, что другие тренеры здесь жалуются на расписание, что [в Англии] так всегда было. Так что я ничего другого и не ожидал», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: BBC
По факту же ПСЖ сейчас - это читерская кабинетная команда, которая рисует себе фейковое наследие в ЛЧ.
Сегодня прочитал новость, что Жоао Невешу нужно провести полных 20 матчей, чтобы сравняться по сыгранным минутам с Райсом в этом сезоне.
И так можно пройтись по каждому игроку, там никто из лидеров больше 25 матчей не сыграл в Лиге 1, у Дембеле аж 900 минут в сезоне.
У Хвичи 25 неполных матчей, у Мендеша 20, у Хакими 18, у Пачо 22, у Дуэ 20, у Маркиньоса 12, Карл, его чисто под ЛЧ готовят.
Каким образом с их темпом и давлением могут справляться игроки, которые за месяц имеют пробег, как некоторые игроки ПСЖ за сезон?
Так у этих игроков были трамы по ходу сезона.
Расчирикался не к добру ))
Я знаю, что ответит АПЛ: «Мы платим вам много денег, заткнитесь!»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в очередной раз раскритиковал английскую Премьер-лигу за чересчур сложный график
В среду «Манчестер Сити» выиграл на своем поле у «Копенгагена» (3:1) в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. За несколько дней до этого «горожане» одержали победу над «Манчестер Юнайтед» (3:1) в чемпионате Англии.
«Поговорить с Премьер-лигой? Я знаю, что они ответят: "Мы платим вам много денег, заткнитесь!"
Мне нужны были свежие ноги. Я вижу, что игроки очень устали. В некоторых странах, когда ты играешь в среду, тебе разрешают перед этим провести матч в субботу.
——————
Получается, Пеп уже второй год пакует чемоданы во Францию или Португалию?
Гвардиола считает, что клубы АПЛ должны устроить забастовку из-за напряженного графика
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что думает о напряженном графике, в котором команды АПЛ играли весь год.
«Проблема в расписании в целом. Сегодня тренеры будут общаться с руководством лиги и телевещателями и решать, как поступить. Благополучие игроков должно стоять превыше всего. Мы хотим защитить игроков, нам нужны пять замен.
Нужно, чтобы игроки и тренеры могли прийти к соглашению и устроить что-то вроде забастовки. Словами проблему не решить. Нужна забастовка, чтобы привлечь внимание людей", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.
——————
Ладно Пеп, мы тебя не осуждаем!
Если не переобуваться, то будут вонять ноги!
Мало проходных матчей.
Раньше лига1 была минусом а теперь якобы это лишь усиляет ПСЖ))
Вот вот, это истина. Им бы лишь охаять Париж, что хошь придумают.