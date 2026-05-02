Галактионов о «Локомотиве»: «Очень жаль, что не выиграли золотой требл в этом году. Мы все для этого сделали с точки зрения комплектования, других нюансов»

Михаил Галактионов: жаль, что «Локо» не сделал золотой требл.

Михаил Галактионов с юмором отреагировал на вопрос о том, что «Локомотив » проигрывает борьбу за чемпионство.

– Батраков сегодня 27-е голевое действие сделал. И слухи, особенно в прошлом матче, о «ПСЖ» на Алексея влияют? Вы конкретно как-то разговаривали с ним по этому поводу?

– Нет – и не собираюсь.

– А не знаете, кто-то [из игроков] разговаривал? Может, Сафонов ему писал?

– Без понятия.

– Вы в команде уже очень давно. После рестарта второй год подряд борьба за чемпионство проигрывается. Какая в этом закономерность, на ваш взгляд?

– Конечно, очень жаль, что в этом году мы не выиграли золотой требл. Мы все для этого сделали. С точки зрения комплектования, с точки зрения всех различных нюансов команды. Но мы бьемся до конца.

Да, золотой требл был упущен, но мы закономерность будем искать в другом, – передает слова Галактионова корреспондент Спортса’’ Илья Ковалев.