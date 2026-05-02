  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Галактионов о «Локомотиве»: «Очень жаль, что не выиграли золотой требл в этом году. Мы все для этого сделали с точки зрения комплектования, других нюансов»
Видео
81

Галактионов о «Локомотиве»: «Очень жаль, что не выиграли золотой требл в этом году. Мы все для этого сделали с точки зрения комплектования, других нюансов»

Михаил Галактионов: жаль, что «Локо» не сделал золотой требл.

Михаил Галактионов с юмором отреагировал на вопрос о том, что «Локомотив» проигрывает борьбу за чемпионство.

– Батраков сегодня 27-е голевое действие сделал. И слухи, особенно в прошлом матче, о «ПСЖ» на Алексея влияют? Вы конкретно как-то разговаривали с ним по этому поводу?

– Нет – и не собираюсь.

– А не знаете, кто-то [из игроков] разговаривал? Может, Сафонов ему писал?

– Без понятия.

– Вы в команде уже очень давно. После рестарта второй год подряд борьба за чемпионство проигрывается. Какая в этом закономерность, на ваш взгляд?

– Конечно, очень жаль, что в этом году мы не выиграли золотой требл. Мы все для этого сделали. С точки зрения комплектования, с точки зрения всех различных нюансов команды. Но мы бьемся до конца.

Да, золотой требл был упущен, но мы закономерность будем искать в другом, – передает слова Галактионова корреспондент Спортса’’ Илья Ковалев.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ВидеоСпортс”
logoАлексей Батраков
logoМатвей Сафонов
logoПСЖ
logoпремьер-лига Россия
logoЛокомотив
logoМихаил Галактионов
logoСпортс
81 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Былаб лч был бы квадрупл😁
Наверно проблема не только в тренере. Состав реально для 3-6 места.
Ответ Andrew Kiev
Наверно проблема не только в тренере. Состав реально для 3-6 места.
После рестарта подписали только Веру,о какой борьбе вообще речь.Причем оказалось,что Вера - это больше нечто эфемерное,чем помощник в этом сезоне.
Ответ Гамарджоба Генацвале
После рестарта подписали только Веру,о какой борьбе вообще речь.Причем оказалось,что Вера - это больше нечто эфемерное,чем помощник в этом сезоне.
Лол, толстый Вера вместо великого Баринова... Это чтото с чем-то)
Да, вылет из Лиги чемпионов был особенно обидным
Смешно пошутил
Ну да, комплектуются на уровне Зенита, но тренер до Семака не дотягивает
Ответ Гусеконь
Ну да, комплектуются на уровне Зенита, но тренер до Семака не дотягивает
Я бы даже сказал на уровне Саудов!
Ответ Гусеконь
Ну да, комплектуются на уровне Зенита, но тренер до Семака не дотягивает
Сам Галактионов тренер не для всех - ему нужны покладистые и дисциплинированные игроки, но то, что он выжимает из них, это гениально: как Карпукас носится, как Батраков (сомневаюсь, что он заиграет в Европе) все время в движении и открывается между линиями, как Бакаев превратился в футболиста, как медленный Морозов успевает подключаться к атака. Реально чувствуется рука тренера. Но руководство и сам Михаил должны успокоиться и взять курс на игру одними русскими ребятами. За такой командой булет следить очень интересно.
Золотой требл: чемпионат, кубок, а третье что? Лига чемпионов? Клубный чемпионат мира?
Ответ banchik1
Золотой требл: чемпионат, кубок, а третье что? Лига чемпионов? Клубный чемпионат мира?
Суперкубок, вестимо
Ответ nordmephi
Суперкубок, вестимо
Тьфу, блин, стормозил( Спасибо!
Какой-то выпад в сторону руководства. Явный намек на то, что никакого комплектования ему не предоставили, а задачи ставят наивысшие
Ответ RusDunkelheit
Какой-то выпад в сторону руководства. Явный намек на то, что никакого комплектования ему не предоставили, а задачи ставят наивысшие
И справедливо. Ни одного нормального трансфера сделать не могут, конкуренты при этом закупаются чуть ли не оптом, а задачи ему при этом ставят всех обыграть. Абсурд
Игроки Сочи могут тоже на это посетовать.
Осталось только выиграть квадрупл, и о требле можно забыть
Во всяком случае ,он почти единственный тренер РПЛ, который не ноет постоянно на судейство,сдутые мячи,погоду,заговоры и другую хрень.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Галактионов об интересе «ПСЖ» к Батракову: «Если будет конкретика от большого клуба – всестороннее развитие игрока должно быть в приоритете. Пока это слух – смысл мусолить?»
12 апреля, 17:52
Рекомендуем
Главные новости
Симеоне о падении Гризманна в штрафной «Арсенала»: «Мы все понимали, что Пубиль фолил, судья принял правильное решение. Не хочу искать оправдания»
сегодня, 22:33
Вспоминаем самые яркие моменты «Локомотива» за всю историю существования
сегодня, 22:30Тесты и игры
Глава КДК про техническое поражение «Уфы»: «Угроза БПЛА не опровергает решение. Почему клуб организовал маршрут так, что из-за задержки одного рейса участие в матче стало невозможным?»
сегодня, 22:20
Джулиано Симеоне о падении в штрафной «Арсенала»: «Из-за Габриэла я потерял равновесие и не смог пробить как следует, все произошло очень быстро. Судья даже не использовал ВАР»
сегодня, 22:18
Симеоне толкнул директора «Арсенала» Берту, который на 95-й жестами призывал судью закончить матч ЛЧ. Андреа 12 лет работал в «Атлетико»
сегодня, 21:54Фото
Лаос о судействе Зиберта: «Недостойно главного турнира в мире»
сегодня, 21:54
Артета о выходе «Арсенала» в финал ЛЧ: «Горжусь и радуюсь, ждать этого пришлось долго. В игре с «Атлетико» мы продемонстрировали зрелость»
сегодня, 21:44
Гризманн не выиграл ни ЛЧ, ни Ла Лигу за 17 лет в Испании. Форвард «Атлетико» переходит в «Орландо Сити» летом
сегодня, 21:41
Диего Симеоне: «Атлетико» в ЛЧ прошел намного дальше, чем ожидал, хорошая кампания. Мы заслуживали дополнительного времени с «Арсеналом», было много моментов. Они хорошо бились»
сегодня, 21:39
«Арсенал» выиграл 41 матч за сезон – это повторение рекорда клуба
сегодня, 21:29
Ко всем новостям
Последние новости
Анри о шансах Франции на ЧМ-2026: «У нас 4 финала на 7 последних чемпионатах – я оптимистично настроен. Но надо уважать Аргентину, номер 10 там носит Месси»
59 минут назад
«Баварии» интересен Торнике Кварацхелия. 16-летний брат Хвичи встретится с руководством мюнхенцев (LaGazzetta.ge)
сегодня, 22:48
Игорь Семшов: «Галактионов из этого состава «Локо» выжимает максимум, 3-е место будет большим достижением. Уход Баринова не мог не сказаться»
сегодня, 22:45
39-летний Халк подписал с «Флуминенсе» контракт до конца 2027 года
сегодня, 22:31Фото
Райя с 8.2 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Арсенал» – «Атлетико». У Сака 7.9, худший – Дьокереш с 5.7
сегодня, 22:13
Артета о выходе в финал ЛЧ: «Невероятный вечер, мы творили историю вместе. Не могу еще сильнее гордиться каждым, кто связан с «Арсеналом»
сегодня, 22:04
«Арсенал» в финале ЛЧ – а каким получился прошлый заход? Погружаемся в 2006-й
сегодня, 21:58ВидеоСпортс"
Сака о выходе «Арсенала» в финал ЛЧ: «Прекрасная история. Надеюсь, что она хорошо закончится в Будапеште. Мы очень рады»
сегодня, 21:50
У «Арсенала» 30 сухих матчей в этом сезоне – такого не было с сезона-1993/94
сегодня, 21:29
Вратарь «Арсенала» Райя провел 9 сухих матчей в сезоне ЛЧ и повторил достижение Канисареса, Наваса и Менди
сегодня, 21:25
Рекомендуем