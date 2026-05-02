  • Сафонову могут дать отдых перед ответным матчем с «Баварией». 19-летний Марин может выйти в старте «ПСЖ» на игру с «Лорьяном»
54

Сафонову могут дать отдых на матч с «Лорьяном».

Голкипер Ренато Марин может выйти в стартовом составе «ПСЖ» в субботнем матче против «Лорьяна» в 32-м туре Лиги 1.

19-летний вратарь еще не играл за парижскую команду в чемпионате Франции. У него одна игра в этом сезоне в Кубке страны.

Клуб может выпустить молодого вратаря в старте, чтобы дать отдохнуть Матвею Сафонову перед игрой Лиги чемпионов, пишет Actu Foot со ссылкой на RMC Sport.

6 мая «ПСЖ» в гостях сыграет с «Баварией» во втором полуфинальном матче ЛЧ (первая игра – 5:4).

Ранее Сафонов выходил в стартовом составе парижан в 19 встречах подряд.

Шевалье выбыл на несколько недель из-за травмы бедра. Конкурент Сафонова не играет с января

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Actu Foot
Как будто он в матчах Лиги не отдыхает
Ответ Растин Кол
Ты серьезно сейчас?) Вратари весь матч перемещаются по штрафной в поиске подходящей позиции и напрягаются при обороне. Посмотри статистику, в РПЛ публикуется по игрокам, может и в лиге 1 есть.
Ответ Xiil
Это прикол. В лиге 1 у псж нет конкурентов, к воротам Сафонова и не подходят и не бьют почти.
Момент когда Шевалье мог бы что то показать и доказать, а он травмирован. Невезучий он совсем. Уходить надо по хорошему. Мотю не подвинуть.
Ответ Евгений Сидоров
А зачем ему уходить ?
17 матчей в этом сезоне !
Если только в Краснодар - там хорошая вратарская школа, подтянут парнишку !
Но ведь и там тоже на скамейку )
Ответ Евгений Сидоров
Да это не момент, когда что то показать мог. Просто до этого если был риск травмы Матвея в матче, была замена. А сейчас если Мотя получит вдруг травму в игре Лиги, на ответку с Баварией замены нет
В целом логично, если с Матвеем что то случилось бы в этом матче, с Баварией пришлось выходить бы Марину.
Там скорее всего полностью второй состав выйдет, в чемпионате отрыв солидный чемпионство уже в кармане, тогда как уже в среду важнейшая игра сезона.
С учётом травмы Шевалье, нужно обкатывать ближайший резерв. Предположим, Сафонову в ответном матче наступит на кисть условный Киммих (не дай бог, конечно). И что, выпускать молодого без практики? А так будет практика против Лорьяна.
Впервые слышу о таком, ну или не вспомню такого случая, обычно вратарь всегда играет, даже если в матче выходят резервисты, вратаря всегда стараются в тонусе держать
Ответ hikkikomori
Перспектива поехать в Мюнхен с 19 летним кипером с 1 матчем в сезоне как бы намекает на ротацию...
Ответ hikkikomori
а чем матч в неделю не игровой тонус? это ж не месяц пропуска. ну и кроме того, Сафонов показал, что для него это не проблема, когда вернулся после перелома пальца в этом году.
Скорее всего вся основа отдохнет...
Логично было бы дать сегодня отдохнуть не только Сафонову, но и всем лидерам команды – Дембеле, Хвиче, Дуэ, Хакими и т.д.
Ответ krokodilych
У Хакими травма бедра, Дуэ в составе, остальные в запасе
Заслужил!
Тут дело уже не в отдыхе. Травма - и вуаля, они без вратаря в Мюнхене.
Ответ Любитель побеждать
Это понятно) но ведь можно и на тренировке травму получить, что же теперь и не тренироваться из за боязни получить травму?
Ответ Иван Никулин_1116720319
Воь шевалье и получил
Костиль о Сафонове: «Он завоевал место в «ПСЖ», сомневаться в нем – почти несправедливо. Чувствуется химия с партнерами. Я по-прежнему считаю, что потенциал Шевалье выше»
1 мая, 14:01
Андрей Канчельскис: «Надеюсь, Сафонов дойдет до финала ЛЧ, он прославляет наш футбол. Матвей нормально играл с «Баварией», в отличие от обороны – там иногда проходной двор был»
30 апреля, 19:38
Сафонов не номинирован на приз лучшему вратарю сезона в Лиге 1, так как провел недостаточно матчей. Пендерс, Грейф и Самба претендуют на награду
30 апреля, 19:06
Шевалье выбыл на несколько недель из-за травмы бедра. Конкурент Сафонова не играет с января
29 апреля, 17:32
Симеоне о падении Гризманна в штрафной «Арсенала»: «Мы все понимали, что Пубиль фолил, судья принял правильное решение. Не хочу искать оправдания»
46 минут назад
Вспоминаем самые яркие моменты «Локомотива» за всю историю существования
49 минут назадТесты и игры
Глава КДК про техническое поражение «Уфы»: «Угроза БПЛА не опровергает решение. Почему клуб организовал маршрут так, что из-за задержки одного рейса участие в матче стало невозможным?»
59 минут назад
Джулиано Симеоне о падении в штрафной «Арсенала»: «Из-за Габриэла я потерял равновесие и не смог пробить как следует, все произошло очень быстро. Судья даже не использовал ВАР»
сегодня, 22:18
Симеоне толкнул директора «Арсенала» Берту, который на 95-й жестами призывал судью закончить матч ЛЧ. Андреа 12 лет работал в «Атлетико»
сегодня, 21:54Фото
Лаос о судействе Зиберта: «Недостойно главного турнира в мире»
сегодня, 21:54
Артета о выходе «Арсенала» в финал ЛЧ: «Горжусь и радуюсь, ждать этого пришлось долго. В игре с «Атлетико» мы продемонстрировали зрелость»
сегодня, 21:44
Гризманн не выиграл ни ЛЧ, ни Ла Лигу за 17 лет в Испании. Форвард «Атлетико» переходит в «Орландо Сити» летом
сегодня, 21:41
Диего Симеоне: «Атлетико» в ЛЧ прошел намного дальше, чем ожидал, хорошая кампания. Мы заслуживали дополнительного времени с «Арсеналом», было много моментов. Они хорошо бились»
сегодня, 21:39
«Арсенал» выиграл 41 матч за сезон – это повторение рекорда клуба
сегодня, 21:29
Анри о шансах Франции на ЧМ-2026: «У нас 4 финала на 7 последних чемпионатах – я оптимистично настроен. Но надо уважать Аргентину, номер 10 там носит Месси»
20 минут назад
«Баварии» интересен Торнике Кварацхелия. 16-летний брат Хвичи встретится с руководством мюнхенцев (LaGazzetta.ge)
31 минуту назад
Игорь Семшов: «Галактионов из этого состава «Локо» выжимает максимум, 3-е место будет большим достижением. Уход Баринова не мог не сказаться»
34 минуты назад
39-летний Халк подписал с «Флуминенсе» контракт до конца 2027 года
48 минут назадФото
Райя с 8.2 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Арсенал» – «Атлетико». У Сака 7.9, худший – Дьокереш с 5.7
сегодня, 22:13
Артета о выходе в финал ЛЧ: «Невероятный вечер, мы творили историю вместе. Не могу еще сильнее гордиться каждым, кто связан с «Арсеналом»
сегодня, 22:04
«Арсенал» в финале ЛЧ – а каким получился прошлый заход? Погружаемся в 2006-й
сегодня, 21:58ВидеоСпортс"
Сака о выходе «Арсенала» в финал ЛЧ: «Прекрасная история. Надеюсь, что она хорошо закончится в Будапеште. Мы очень рады»
сегодня, 21:50
У «Арсенала» 30 сухих матчей в этом сезоне – такого не было с сезона-1993/94
сегодня, 21:29
Вратарь «Арсенала» Райя провел 9 сухих матчей в сезоне ЛЧ и повторил достижение Канисареса, Наваса и Менди
сегодня, 21:25
