Почеттино о Месси и Марадоне: «Оба входят в топ-5 в истории, но сравнивать невозможно. С Диего у меня такая эмоциональная связь, какой нет с Лео»

Маурисио Почеттино: Месси и Марадона входят в топ-5.

Маурисио Почеттино попросили сравнить Диего Марадону и Лионеля Месси .

– Они на одном уровне? Или один из них немного выше другого?

– С моей стороны было бы несправедливо судить, потому что я был очень близок с Марадоной, у меня в детстве была с ним такая эмоциональная связь, которой не было с Месси. Когда я встретил Месси, мне уже было 50 лет.

Но для меня оба они входят в топ-5 в истории. Но сравнивать их невозможно. То, что делает Месси, поражает, то, что делал Марадона... – сказал главный тренер сборной США .