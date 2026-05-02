  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Почеттино о Месси и Марадоне: «Оба входят в топ-5 в истории, но сравнивать невозможно. С Диего у меня такая эмоциональная связь, какой нет с Лео»
15

Почеттино о Месси и Марадоне: «Оба входят в топ-5 в истории, но сравнивать невозможно. С Диего у меня такая эмоциональная связь, какой нет с Лео»

Маурисио Почеттино: Месси и Марадона входят в топ-5.

Маурисио Почеттино попросили сравнить Диего Марадону и Лионеля Месси.

– Они на одном уровне? Или один из них немного выше другого?

– С моей стороны было бы несправедливо судить, потому что я был очень близок с Марадоной, у меня в детстве была с ним такая эмоциональная связь, которой не было с Месси. Когда я встретил Месси, мне уже было 50 лет.

Но для меня оба они входят в топ-5 в истории. Но сравнивать их невозможно. То, что делает Месси, поражает, то, что делал Марадона... – сказал главный тренер сборной США.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: YouTube-канал The Overlap
logoМаурисио Почеттино
logoСборная США по футболу
logoЛионель Месси
logoМЛС
logoДиего Марадона
logoСборная Аргентины по футболу
logoИнтер Майами
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
В любой статистике всех мировых рейтингов: Месси, Марадона, Пеле или Месси, Пеле, Марадона, вот три лучших футболиста в истории по мнению всех специалистов, тренеров и игроков!
Ответ Alex.K71
В любой статистике всех мировых рейтингов: Месси, Марадона, Пеле или Месси, Пеле, Марадона, вот три лучших футболиста в истории по мнению всех специалистов, тренеров и игроков!
а чем Марадона лучше какого-нибудь Мбаппе? Оба делали 10 очков по г+п на ЧМ, оба чемпионы мира, оба имели чемпионство в не самом сильном клубе (Наполи и Монако соответственно). По голам Мбаппе, естественно сильнее. Почему так восхваляют Марадону??
Ответ Даниил Гутин
а чем Марадона лучше какого-нибудь Мбаппе? Оба делали 10 очков по г+п на ЧМ, оба чемпионы мира, оба имели чемпионство в не самом сильном клубе (Наполи и Монако соответственно). По голам Мбаппе, естественно сильнее. Почему так восхваляют Марадону??
тут дело не в статистике, Марадона был иконой футбола, как и Пеле. В то время видеть что они вытворяют на поле для людей был чистый кайф, они из ничего могли сделать гол, а сейчас футбол очень изменился.
Лучший бомбардир Аргентины Месси.
Лучший ассистент Аргентины Месси.
Лучший бомбардир в Южной Америки Месси.
Лучший ассистент Южной Америки Месси.
Лучший бомбардиром ЧМ среди Аргентинцев Месси.

ДВАЖДЫ лучший игрок турнира на ЧМ Месси.
1 у Марадоны.
РЕКОРДНЫЕ КОЛИЧЕСТВО раз лучший игрок турниров и матчей за сборную Лео, а Марадоны нет даже в топ50 .

Голов за карьеру 900+ у Месси и 300 у Марадоны.

Голевые у Месси 400+, а у Марадоны 100+

Трофей у Месси 48.
А у Марадоны 13.

ЗБ у Месси 6. У Марадоны фото ЗБ.
ЗМ у Месси 8. У Марадоны героин.
рональду величайший 🐓в истории спорта
я это тут оставлю для одноклеточных
они сюда по любому зайдут 🖐
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Почеттино о Неймаре: «По таланту – на уровне Месси, Мбаппе, Марадоны, Роналдиньо. Невероятное мастерство. Но в футболе талант и навыки – это еще не все»
1 мая, 20:06
Вальдано считает Почеттино подходящим тренером для «Реала»: «Моуринью – уже перевернутая страница, у Скалони нет опыта работы в клубах»
1 мая, 14:13
Почеттино о Кейне в «Тоттенхэме»: «У Харри были не самые лучшие привычки, когда мы начали работу. Но он был настроен на успех и быстро изменил их»
30 апреля, 13:51
Рекомендуем
Главные новости
Симеоне о падении Гризманна в штрафной «Арсенала»: «Мы все понимали, что Пубиль фолил, судья принял правильное решение. Не хочу искать оправдания»
4 минуты назад
Вспоминаем самые яркие моменты «Локомотива» за всю историю существования
7 минут назадТесты и игры
Глава КДК про техническое поражение «Уфы»: «Угроза БПЛА не опровергает решение. Почему клуб организовал маршрут так, что из-за задержки одного рейса участие в матче стало невозможным?»
17 минут назад
Джулиано Симеоне о падении в штрафной «Арсенала»: «Из-за Габриэла я потерял равновесие и не смог пробить как следует, все произошло очень быстро. Судья даже не использовал ВАР»
19 минут назад
Лаос о судействе Зиберта: «Недостойно главного турнира в мире»
43 минуты назад
Симеоне толкнул директора «Арсенала» Берту, который на 95-й жестами призывал судью закончить матч ЛЧ. Андреа 12 лет работал в «Атлетико»
43 минуты назадФото
Артета о выходе «Арсенала» в финал ЛЧ: «Горжусь и радуюсь, ждать этого пришлось долго. В игре с «Атлетико» мы продемонстрировали зрелость»
53 минуты назад
Гризманн не выиграл ни ЛЧ, ни Ла Лигу за 17 лет в Испании. Форвард «Атлетико» переходит в «Орландо Сити» летом
56 минут назад
Диего Симеоне: «Атлетико» в ЛЧ прошел намного дальше, чем ожидал, хорошая кампания. Мы заслуживали дополнительного времени с «Арсеналом», было много моментов. Они хорошо бились»
58 минут назад
«Арсенал» выиграл 41 матч за сезон – это повторение рекорда клуба
сегодня, 21:29
Ко всем новостям
Последние новости
39-летний Халк подписал с «Флуминенсе» контракт до конца 2027 года
6 минут назадФото
Райя с 8.2 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Арсенал» – «Атлетико». У Сака 7.9, худший – Дьокереш с 5.7
24 минуты назад
Артета о выходе в финал ЛЧ: «Невероятный вечер, мы творили историю вместе. Не могу еще сильнее гордиться каждым, кто связан с «Арсеналом»
33 минуты назад
«Арсенал» в финале ЛЧ – а каким получился прошлый заход? Погружаемся в 2006-й
39 минут назадВидеоСпортс"
Сака о выходе «Арсенала» в финал ЛЧ: «Прекрасная история. Надеюсь, что она хорошо закончится в Будапеште. Мы очень рады»
47 минут назад
У «Арсенала» 30 сухих матчей в этом сезоне – такого не было с сезона-1993/94
сегодня, 21:29
Вратарь «Арсенала» Райя провел 9 сухих матчей в сезоне ЛЧ и повторил достижение Канисареса, Наваса и Менди
сегодня, 21:25
Клубы Ла Лиги не выходят в финал ЛЧ два года подряд. До этого было 7 побед за 11 лет
сегодня, 21:09
У «Арсенала» 3 сухие победы и ничья в последних 4 матчах
сегодня, 21:05
«Атлетико» 10 лет не выходит в финал ЛЧ. Клуб трижды уступал в решающих матчах и никогда не брал трофей
сегодня, 20:56
Рекомендуем