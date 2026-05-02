Почеттино о Месси и Марадоне: «Оба входят в топ-5 в истории, но сравнивать невозможно. С Диего у меня такая эмоциональная связь, какой нет с Лео»
Маурисио Почеттино: Месси и Марадона входят в топ-5.
Маурисио Почеттино попросили сравнить Диего Марадону и Лионеля Месси.
– Они на одном уровне? Или один из них немного выше другого?
– С моей стороны было бы несправедливо судить, потому что я был очень близок с Марадоной, у меня в детстве была с ним такая эмоциональная связь, которой не было с Месси. Когда я встретил Месси, мне уже было 50 лет.
Но для меня оба они входят в топ-5 в истории. Но сравнивать их невозможно. То, что делает Месси, поражает, то, что делал Марадона... – сказал главный тренер сборной США.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: YouTube-канал The Overlap
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Лучший ассистент Аргентины Месси.
Лучший бомбардир в Южной Америки Месси.
Лучший ассистент Южной Америки Месси.
Лучший бомбардиром ЧМ среди Аргентинцев Месси.
ДВАЖДЫ лучший игрок турнира на ЧМ Месси.
1 у Марадоны.
РЕКОРДНЫЕ КОЛИЧЕСТВО раз лучший игрок турниров и матчей за сборную Лео, а Марадоны нет даже в топ50 .
Голов за карьеру 900+ у Месси и 300 у Марадоны.
Голевые у Месси 400+, а у Марадоны 100+
Трофей у Месси 48.
А у Марадоны 13.
ЗБ у Месси 6. У Марадоны фото ЗБ.
ЗМ у Месси 8. У Марадоны героин.
я это тут оставлю для одноклеточных
они сюда по любому зайдут 🖐