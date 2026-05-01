16

Эбуэ о разводе: «Я многое потерял. У меня было три дома в Англии, много автомобилей – все потерял, как и деньги. Пресса была у дома каждый день – закрывал окна коробками, чтобы не снимали»

Эммануэль Эбуэ рассказал о последствиях развода с Орели Бертран после того, как ФИФА отстранила его от футбола на год в связи с долгами перед его бывшим агентом Себастьеном Бойсю.

«Они хотели, чтобы я заплатил агенту 1 млн евро, так что я сказал, что предпочту вообще не играть в футбол выплате такой суммы. Мой бывший агент пошел в ФИФА, и меня дисквалифицировали на год.

Я вернулся в Турцию, чтобы спрятаться, я не хотел, чтобы люди знали, что у меня нет клуба. И тут и начался бракоразводный процесс.

Я многое потерял. Честно говоря, не хочу говорить, сколько именно, но много. Я потерял все, что у меня было в Англии. Я купил там много домов, у меня там было три дома, множество автомобилей. Я все это потерял, а также потерял деньги.

Я был сильно расстроен. Я был сильно расстроен из-за того, что пресса знала, где я живу. Журналисты каждый день были под домом, и мне пришлось разрезать коробки и закрыть ими окна, чтобы меня не фотографировали.

Я был очень, очень сильно расстроен. Все было очень плохо, я даже не ел», – вспомнил экс-защитник «Арсенала» в подкасте  The 5th House.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
Сам в принципе виноват.Любил понты и был наказан жизнью за это.Хотя конечно же не принижаю его,стать футболистом такого уровня вырвавшись из нищеты это большое трудолюбие не каждому данное.Но расслабился рано нужно было не только спорту учиться.Большие деньги=ещё больший самоконтроль и ответственность.
Ответ Eduard Ma
Жена была инвестором - неудачные вложения и как итог: банкротство при разводе. Это не самоконтроль, а доверие, приведшее к личному краху.
Получается урок жизни, который можно взять с Эбуэ это не верить бабам
С следующий раз попробуй шторы задернуть
Классика. Как только мужчина перестаёт зарабатывать, бурные чувства тёти тут же пропадают
"...меня дисквалифицировали на год. Я вернулся в Турцию, у меня нет клуба. И тут начался бракоразводный процесс." Классика. Как только мужчина перестаёт зарабатывать, бурные чувства тёти тут же пропадают
Классика из классик. Когда были сложности в работе, чувства бывшей резко пропали. Потом, когда случился серьёзный рост - о, чудо! - чувства вдруг вернулись:)
Но нет, спасибо, не надо:))
Получается что наэбуэ Эбуэ
Пора создавать отдельный блок новостей "Слезы разведенных"
