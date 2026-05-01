Эбуэ о разводе: «Я многое потерял. У меня было три дома в Англии, много автомобилей – все потерял, как и деньги. Пресса была у дома каждый день – закрывал окна коробками, чтобы не снимали»
Эммануэль Эбуэ рассказал о последствиях развода с Орели Бертран после того, как ФИФА отстранила его от футбола на год в связи с долгами перед его бывшим агентом Себастьеном Бойсю.
«Они хотели, чтобы я заплатил агенту 1 млн евро, так что я сказал, что предпочту вообще не играть в футбол выплате такой суммы. Мой бывший агент пошел в ФИФА, и меня дисквалифицировали на год.
Я вернулся в Турцию, чтобы спрятаться, я не хотел, чтобы люди знали, что у меня нет клуба. И тут и начался бракоразводный процесс.
Я многое потерял. Честно говоря, не хочу говорить, сколько именно, но много. Я потерял все, что у меня было в Англии. Я купил там много домов, у меня там было три дома, множество автомобилей. Я все это потерял, а также потерял деньги.
Я был сильно расстроен. Я был сильно расстроен из-за того, что пресса знала, где я живу. Журналисты каждый день были под домом, и мне пришлось разрезать коробки и закрыть ими окна, чтобы меня не фотографировали.
Я был очень, очень сильно расстроен. Все было очень плохо, я даже не ел», – вспомнил экс-защитник «Арсенала» в подкасте The 5th House.
Я вернулся в Турцию, у меня нет клуба. И тут начался бракоразводный процесс."
Классика. Как только мужчина перестаёт зарабатывать, бурные чувства тёти тут же пропадают
Но нет, спасибо, не надо:))