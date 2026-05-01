Нигматуллин о ВАР: «Справедливости не приносит и убивает романтику футбола в какой-то степени. Игрок радуется голу – а оказывается, что кто-то пять минут назад мизинцем коснулся мяча»
– Сейчас очень много судейских скандалов. Нравится ли вам система ВАР?
– Я за справедливость в футболе, но ВАР, к сожалению, справедливости не приносит. И убивает в какой-то степени определенную романтику футбола.
Понятно, что иногда в каких-то эпизодах получается справедливо, но в целом красота футбола уходит. Игрок, например, забивает гол и не знает, радоваться ему или нет. Или потом он радуется, испытывает определенные эмоции, ради чего и играют в футбол и любят его, а потом оказалось, что там кто-то пять минут назад мизинцем коснулся мяча.
Но ВАР уже не отменят, надо просто адаптировать его к футболу, – сказал экс-вратарь сборной России.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Odds.ru
Но наверное нужно все таки учитывать, что любая медаль имеет две стороны. Так и ВАР, имеет как свои плюсы, так и минусы. На мой взгляд, говорить о том, что ВАР убивает "дух" футбола - это все таки субъективное мнение. Каждый воспринимает этот дух по своему.