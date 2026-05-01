  • Нигматуллин о ВАР: «Справедливости не приносит и убивает романтику футбола в какой-то степени. Игрок радуется голу – а оказывается, что кто-то пять минут назад мизинцем коснулся мяча»
Руслан Нигматуллин: ВАР не приносит справедливости.

Руслан Нигматуллин раскритиковал систему видеоповторов.

– Сейчас очень много судейских скандалов. Нравится ли вам система ВАР?

– Я за справедливость в футболе, но ВАР, к сожалению, справедливости не приносит. И убивает в какой-то степени определенную романтику футбола.

Понятно, что иногда в каких-то эпизодах получается справедливо, но в целом красота футбола уходит. Игрок, например, забивает гол и не знает, радоваться ему или нет. Или потом он радуется, испытывает определенные эмоции, ради чего и играют в футбол и любят его, а потом оказалось, что там кто-то пять минут назад мизинцем коснулся мяча.

Но ВАР уже не отменят, надо просто адаптировать его к футболу, – сказал экс-вратарь сборной России.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Odds.ru
Руслан Нигматуллин
logoсудьи
видеоповторы
logoпремьер-лига Россия
Вар и букмекерки убивают футбол
Ответ daniel-cristian
Вар и букмекерки убивают футбол
Кстати, Луис Суарес сказал, что VAR убивает всякое желание праздновать голы, так как любой из них может быть не засчитан)
Но наверное нужно все таки учитывать, что любая медаль имеет две стороны. Так и ВАР, имеет как свои плюсы, так и минусы. На мой взгляд, говорить о том, что ВАР убивает "дух" футбола - это все таки субъективное мнение. Каждый воспринимает этот дух по своему.
Бывало даже отменяли гол команды и ставили в её же ворота пеналь ибо оказывалось что перед атакой кто-то также коснулся пальцем мяча у себя в штрафной
Да это не только к игроку относится, но и к болельщикам, которые выплескивают свои эмоции, а потом оказывается идет проверка
