  • Инфантино предлагал боссам палестинской и израильской федераций сделать фото. Палестинец отказал: «Я не могу жать руку тому, кого израильтяне прислали обелять фашизм и геноцид»
Джанни Инфантино не смог сделать общую фотографию с представителями израильской и палестинской футбольных федераций.

В четверг в Ванкувере прошел 76-й конгресс ФИФА. В какой-то момент президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино предложил главе Палестинской футбольной ассоциации Джибрилю Раджубу и вице-президенту Израильской футбольной ассоциации Басиму Шейху Сулиману сделать совместное фото. Палестинский функционер отказывался это делать и что-то раздраженно высказывал Инфантино, пока чиновник израильской федерации ждал рядом.

После этого Инфантино вышел на трибуну и произнес речь, в которой заявил, что у Палестины и Израиля одинаковые права и обязанности как у членов ФИФА, и призвал «работать вместе».

После этого глава ФИФА спустился к Раджубу и Шейху Сулиману и снова предлагал им пожать руки – палестинец вновь отказался это делать. 

Объясняя свое поведение, Раджуб заявил после мероприятия: «Я не могу пожать руку тому, кого израильтяне прислали, чтобы обелить свой фашизм и геноцид! Мы страдаем».

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Reuters
Он реально ожидал другого?
Ответ Scauser1988
Чувак живет, получая очень хорошие бабки. Что такое война, он не имеет ни малейшего понятия. У него вообще максимально иная жизнь, чем у не то что даже простых израильтян и палестинцев, даже функционеры этих федераций, при их статусе, и близко не живут как Инфантино. Я вполне допускаю, что он ИСКРЕННЕ ожидал другого.
Ответ Scauser1988
Трампыня же сказал, что победы одержаны. Они походу в этой парадигме и живут.
Лысый совсем дурачок по ходу
Ответ Давди Муталиев
Там буквально все лысые, кстати.
Надо в Турции ЧМ делать.
Ответ Pigmalion
В четверг в Ванкувере прошел 76-й конгресс ФИФА. В какой-то момент лысый предложил лысому и лысому сделать совместное фото. Лысый отказывался это делать и что-то раздраженно высказывал лысому, пока лысый ждал рядом.
Лысый не смог пропиариться
Мы живем во времена нескрываемого цирка, где герои в лице Инфантино, Трампа, и им подобные, играют свои роли клоунов. Где слились воедино лицемерие и пустословие. Где шоу стало подменой искусства. Где пропасть слоев населения стала огромной. На этом фоне преподносится… «праздник футбола» и в ход идут извечные популистские лозунги фифа про объединение людей через игру. Этот шут, по-другому не скажешь, эта масонская лицемерная Рожа настолько противна, насколько хочется мне скорее закончить свой комментарий и забыть эту новость.
Ответ Клементино
Комментарий скрыт
Ответ Клементино
Их рожи надо, наоборот, запомнить. Ещё придет хорошее время для всех нас.
Инсраньтино лицемер ничего удивительного
Ответ Ruslan-Spartakforever
На "премию мира" расчитывал, не получилось
А в западной сахаре или Судане нет геноцида. А игил геноцидом не занимался когда уничтожал людей за то что они не знают коран наизусть?! Ах да они же праведные исламисты это не считается. Вот только Израиль плохой. А том регионе постоянно кто то с кем то воюет! Но плохой только Израиль))
Ответ Треска
да Израиль очень плохой - они оправдали изнасилование солдатами ЦАХАЛ нееврейских женщин Палестины и Ливана, есть официальная новость об этом; ЦАХАЛ и ВСУ нацисты
Ответ Nobody3
Инфантино далеко не дурак,просто исполняет,как и положено слуге.
Ничего удивительного.
Ответ Bayern2004
Да уж , не отважный Мерц , ведущий войну на два фронта , против России и против Америки .
Все , как в старые добрые времена !
Как нам сегодня любезно объяснил Трамп ))
Самое забавное, что вице-президент Израильской футбольной ассоциации Басим Шейх Сулиман араб-мусульманин. Это к вопросу об апартеиде))
Ответ Someone-else1980
Это вопрос к коллаборационизму.
Ответ Michael-Robert Red-Devil-Tiger
Имеешь в виду, что он типа Тимощука?
Все по факту сказано.
