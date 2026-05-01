Жезус – главная цель «Милана», желающего усилить атаку под ЛЧ. Контракт форварда с «Арсеналом» истекает в 2027-м

Жезус нравится «Милану».

Габриэл Жезус может продолжить карьеру в Серии А.

В подкасте Sky Calcio Unplugged прозвучала информация о том, что подписать форварда «Арсенала » хочет «Милан », желающий усилиться перед возвращением в Лигу чемпионов.

Бразилец стал основной целью «россонери». Пока неясно, готовы ли отпустить его лондонцы.

Контракт Жезуса с «Арсеналом» рассчитан до лета 2027 года. В этом сезоне у него 12 игр в АПЛ и 2 гола.