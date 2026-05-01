Жезус – главная цель «Милана», желающего усилить атаку под ЛЧ. Контракт форварда с «Арсеналом» истекает в 2027-м
Жезус нравится «Милану».
Габриэл Жезус может продолжить карьеру в Серии А.
В подкасте Sky Calcio Unplugged прозвучала информация о том, что подписать форварда «Арсенала» хочет «Милан», желающий усилиться перед возвращением в Лигу чемпионов.
Бразилец стал основной целью «россонери». Пока неясно, готовы ли отпустить его лондонцы.
Контракт Жезуса с «Арсеналом» рассчитан до лета 2027 года. В этом сезоне у него 12 игр в АПЛ и 2 гола.
«ПСЖ» vs «Бавария» (5:4) – лучший матч сезона?46295 голосов
Да!
Нет
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио
25 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
9 голов за три года забил, топ-форвард
9 голов за три года забил, топ-форвард
топище🤣🤣🤣👏👏👏👏
9 голов за три года забил, топ-форвард
Сложно забивать из лазарета, где он провел два года из этих трех
О, главные санитары АПЛ в деле! Сперва покупали у Челси всяких Пулисиков, Нкунку и Аболтусов-Чиков, арендовывали донного Феликса и старого Уокера из Сити, брали Эмерсона из Тоттенхэма, теперь го и у Арсенала списанку покупать))
О, главные санитары АПЛ в деле! Сперва покупали у Челси всяких Пулисиков, Нкунку и Аболтусов-Чиков, арендовывали донного Феликса и старого Уокера из Сити, брали Эмерсона из Тоттенхэма, теперь го и у Арсенала списанку покупать))
Чем вас Пулишич не устроил?
Чем вас Пулишич не устроил?
Тем, что в АПЛ, кроме первого сезона, был мешком с говном
Бедный мой Милан, что же с тобой происходит что Жесус стал твоей главной целью .
Милан все никак не усилит атаку, то Хименес, то Полный Круг, то сын божий
Милан все никак не усилит атаку, то Хименес, то Полный Круг, то сын божий
Главное, что все эти трансферы производят тонны юмора в Миланский Середняках
Вот не понять его.Толи травмы превратили его в середняка или он уи пинает последний год?Ну вообще Милан умел оживлять игроков ранее.Может быть как полным провалом так и топом.
Вот не понять его.Толи травмы превратили его в середняка или он уи пинает последний год?Ну вообще Милан умел оживлять игроков ранее.Может быть как полным провалом так и топом.
Ну да, уже который по счету форвард будет за последнее время и все мимо
Вот не понять его.Толи травмы превратили его в середняка или он уи пинает последний год?Ну вообще Милан умел оживлять игроков ранее.Может быть как полным провалом так и топом.
он вроде только и лечится от травм? часто он играет то?
Ещё и приплатить Милану, чтобы его забрали
Слишком молод
В Италии будет топом
В Италии будет топом
если был бы здоровым, но увы
В Италии будет топом
Он и в апеэлке был топом)
после непрохода на ЧМ, они так ничего и не поняли
Ленточкой обвязать и на порог доставить
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем