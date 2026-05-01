  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Жезус – главная цель «Милана», желающего усилить атаку под ЛЧ. Контракт форварда с «Арсеналом» истекает в 2027-м
25

Жезус – главная цель «Милана», желающего усилить атаку под ЛЧ. Контракт форварда с «Арсеналом» истекает в 2027-м

Жезус нравится «Милану».

Габриэл Жезус может продолжить карьеру в Серии А.

В подкасте Sky Calcio Unplugged прозвучала информация о том, что подписать форварда «Арсенала» хочет «Милан», желающий усилиться перед возвращением в Лигу чемпионов.

Бразилец стал основной целью «россонери». Пока неясно, готовы ли отпустить его лондонцы.

Контракт Жезуса с «Арсеналом» рассчитан до лета 2027 года. В этом сезоне у него 12 игр в АПЛ и 2 гола.

«ПСЖ» vs «Бавария» (5:4) – лучший матч сезона?46295 голосов
Да!Лига чемпионов УЕФА
НетМикель Артета
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио
logoМилан
logoвозможные трансферы
logoсерия А Италия
logoАрсенал
logoГабриэл Жезус
logoпремьер-лига Англия
25 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
9 голов за три года забил, топ-форвард
Ответ Vakhore
9 голов за три года забил, топ-форвард
топище🤣🤣🤣👏👏👏👏
Ответ Vakhore
9 голов за три года забил, топ-форвард
Сложно забивать из лазарета, где он провел два года из этих трех
О, главные санитары АПЛ в деле! Сперва покупали у Челси всяких Пулисиков, Нкунку и Аболтусов-Чиков, арендовывали донного Феликса и старого Уокера из Сити, брали Эмерсона из Тоттенхэма, теперь го и у Арсенала списанку покупать))
Ответ S. A.
О, главные санитары АПЛ в деле! Сперва покупали у Челси всяких Пулисиков, Нкунку и Аболтусов-Чиков, арендовывали донного Феликса и старого Уокера из Сити, брали Эмерсона из Тоттенхэма, теперь го и у Арсенала списанку покупать))
Чем вас Пулишич не устроил?
Ответ 9kmbqzp5g2
Чем вас Пулишич не устроил?
Тем, что в АПЛ, кроме первого сезона, был мешком с говном
Бедный мой Милан, что же с тобой происходит что Жесус стал твоей главной целью .
Милан все никак не усилит атаку, то Хименес, то Полный Круг, то сын божий
Ответ madaev
Милан все никак не усилит атаку, то Хименес, то Полный Круг, то сын божий
Главное, что все эти трансферы производят тонны юмора в Миланский Середняках
Вот не понять его.Толи травмы превратили его в середняка или он уи пинает последний год?Ну вообще Милан умел оживлять игроков ранее.Может быть как полным провалом так и топом.
Ответ Eduard Ma
Вот не понять его.Толи травмы превратили его в середняка или он уи пинает последний год?Ну вообще Милан умел оживлять игроков ранее.Может быть как полным провалом так и топом.
Ну да, уже который по счету форвард будет за последнее время и все мимо
Ответ Eduard Ma
Вот не понять его.Толи травмы превратили его в середняка или он уи пинает последний год?Ну вообще Милан умел оживлять игроков ранее.Может быть как полным провалом так и топом.
он вроде только и лечится от травм? часто он играет то?
Ещё и приплатить Милану, чтобы его забрали
Слишком молод
В Италии будет топом
Ответ zenitmusic
В Италии будет топом
если был бы здоровым, но увы
Ответ zenitmusic
В Италии будет топом
Он и в апеэлке был топом)
после непрохода на ЧМ, они так ничего и не поняли
Ленточкой обвязать и на порог доставить
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Мусаев на вопрос о «лояльности судей» к «Краснодару»: «Где лояльность к нам была? Из‑за таких, как вы, эта лояльность и создается. Про то, что сегодня делал арбитр, ни слова не скажу»
14 минут назад
Кордоба об отмене гола «Акрону»: «Обычная, нормальная борьба в штрафной. Не понимаю, почему не засчитали»
14 минут назад
Алаев об отмене гола Кордобы «Акрону»: «Спорный момент. Хочется, чтобы никто не вмешивался в результат в последних турах и все решалось на поле»
20 минут назад
«МЮ» вышел в Лигу чемпионов. Клуб не участвовал там два сезона подряд
24 минуты назад
«Ливерпуль» проиграл «МЮ» оба матча в чемпионате впервые с сезона-2015/16
26 минут назад
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Эспаньола», «Бетис» против «Овьедо»
42 минуты назадLive
«МЮ» выиграл три матча подряд. При Кэррике у манкунианцев 10 побед в 14 играх
33 минуты назад
Чемпионат России. «Краснодар» одолел «Акрон» на выезде, «Ахмат» принимает«Пари НН», «Сочи» победил «Оренбург»
33 минуты назад
Диарра, Павлюченко и Билялетдинов – знаете, что их объединяет?
35 минут назадТесты и игры
«Ливерпуль» проиграл 11 матчей в АПЛ – такого не было с сезона-2014/15
38 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Барселона» сыграет с «Лионом» в финале женской ЛЧ. У «блауграны» 6-й финал подряд и 3 победы в 5 последних
1 минуту назад
Майну о Кэррике: «Хочется идти за ним, биться за него, умереть за него. За то, что «МЮ» изменил ход сезона, надо отдать должное тренеру и всем игрокам»
2 минуты назад
Тедеев после 0:1 с «Краснодаром»: «Акрон» с Дзюбой на поле не играл разнообразно? У нас другое мнение. Вы подтвердили, что он великий мастер»
5 минут назад
Лига PARI. «Факел» победил «Енисей», «Торпедо» выиграл у «Чайки» в гостях
8 минут назад
«Ювентус» – «Верона». 0:1 – Боуи открыл счет. Онлайн-трансляция
28 минут назадLive
«Ахмат» – «Пари НН». Мелкадзе и Сефас в старте. Онлайн-трансляция
34 минуты назадLive
Дзюба покинул стадион до окончания игры с «Краснодаром». Форвард «Акрона» получил травму во 2-м тайме
36 минут назад
Экс-судья Федотов согласен с отменой гола Кордобы: «Игрок «Краснодара» правой рукой придержал соперника за левую и сделал движение вниз, за счет чего и выиграл позицию»
42 минуты назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Кадисии», «Аль-Ахли» против «Аль-Охдуда»
59 минут назадLive
«Боруссия» Менхенгладбах – «Боруссия» Дортмунд. Гирасси, Брандт и Беллингем играют. Онлайн-трансляция
сегодня, 15:41Live
Рекомендуем