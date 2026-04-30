16

Инфантино объявил об участии в выборах президента ФИФА в 2027-м. Джанни возглавляет организацию с 2016 года

Инфантино пойдет на выборы в 2027-м.

Джанни Инфантино не собирается покидать пост президента ФИФА.

56-летний швейцарец возглавляет Международную федерацию футбола с 2016 года и уже дважды переизбирался на эту должность – в 2019-м и в 2023-м.

Сегодня Инфантино объявил, что поборется за победу на выборах и в 2027-м: «Я хочу подтвердить, что буду кандидатом на пост президента ФИФА в следующем году».

Его поддержат как минимум три из шести конфедераций, поэтому нынешний глава организации считается фаворитом. Он может оказаться единственным кандидатом, как это было в предыдущие две избирательные кампании.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Athletic
logoДжанни Инфантино
logoФИФА
Лысый из человека который доставал шарики на жеребьевке ЛЧ стал президентом ФИФА.Причем очень стремительно
Ответ Scorpion Mk
Кто-то от ношения портфеля Собчака до царя батюшки за 8 лет прошёл...
Ответ Scorpion Mk
Может быть доставал "нужные шарики"?
Один кандидат будет. Классика.

Кто если не он?
Не будет Инфантино - не будет и футбола!
Ответ Егор_1116798610
А вы хотите, чтобы было как в (любой вид спорта) ? (С)
Как всегда самые демократические выборы:)
Хорошо, что на Западе все выборы демократичны)
А дядя Дональд дал добро?
Ответ q4v24z74n5
Так последнее время не вылазит от него, что ни новость то они где то рядом
Ответ q4v24z74n5
Под песню Марины Зебровой - Дональд Дональд Папа Римский
Инфанпутино
Этот Колобок, всегда улыбающийся, очень устраивает Госдеп и всё то, что с этим амерохамном связано. Понятное дело, что он и дальше будет рулить ФИФА. Других кандидатов тупо отсекут и останется только ОН, несменяемый. Прям на нашего, вечного, похож.🤣
