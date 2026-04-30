  • У Эмери седьмой полуфинал ЛЕ – ни у кого нет больше трех. Испанец дошел до финала последние пять раз
У Эмери седьмой полуфинал ЛЕ – ни у кого нет больше трех. Испанец дошел до финала последние пять раз

На счету Унаи Эмери в два с лишним раза больше выходов в полуфинал Лиги Европы, чем у любого другого тренера.

«Астон Вилла» под руководством испанца играет в гостях у «Ноттингем Форест» (0:1, второй тайм).

Испанец дошел до 1/2 финала ЛЕ в седьмой раз в тренерской карьере. Ни у одного другого тренера больше трех полуфиналов нет.

Ранее Эмери доводил до этой стадии «Валенсию» (2012), «Севилью» (2014–2016), «Арсенал» (2019) и «Вильярреал» (2021). Только с первым из этих клубов пройти дальше не удалось.

Ещё и полуфинал с Вильерреалом в ЛЧ где они в ответке возили Ливерпуль:) Один из самых великих тренеров в истории футбола:)
Ответ rigobersong
тренеришек вообще-то)
Пока не будет 10 финала, будем называть его трениришка
Ответ Timur831
А потом? :)
Ответ lizarazu
Придумаем что-нибудь другое)))
Пока тяжело идёт
