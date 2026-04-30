У Эмери седьмой полуфинал ЛЕ – ни у кого нет больше трех. Испанец дошел до финала последние пять раз
На счету Унаи Эмери в два с лишним раза больше выходов в полуфинал Лиги Европы, чем у любого другого тренера.
«Астон Вилла» под руководством испанца играет в гостях у «Ноттингем Форест» (0:1, второй тайм).
Испанец дошел до 1/2 финала ЛЕ в седьмой раз в тренерской карьере. Ни у одного другого тренера больше трех полуфиналов нет.
Ранее Эмери доводил до этой стадии «Валенсию» (2012), «Севилью» (2014–2016), «Арсенал» (2019) и «Вильярреал» (2021). Только с первым из этих клубов пройти дальше не удалось.
«ПСЖ» vs «Бавария» (5:4) – лучший матч сезона?46042 голоса
Да!
Нет
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: TNT Sports
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ещё и полуфинал с Вильерреалом в ЛЧ где они в ответке возили Ливерпуль:) Один из самых великих тренеров в истории футбола:)
Ещё и полуфинал с Вильерреалом в ЛЧ где они в ответке возили Ливерпуль:) Один из самых великих тренеров в истории футбола:)
тренеришек вообще-то)
Пока не будет 10 финала, будем называть его трениришка
Пока не будет 10 финала, будем называть его трениришка
А потом? :)
А потом? :)
Придумаем что-нибудь другое)))
Пока тяжело идёт
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем