Висса – худший трансфер сезона в АПЛ по версии Daily Mail. Исак – 4-й, Гарначо – 5-й, Гиттенс – 8-й, Симонс – 9-й, Делап – 10-й, Виртц – 14-й

Daily Mail составила топ-20 худших трансферов сезона в АПЛ.

Британская газета составила список худших трансферов сезона в лиге – в него попали 20 футболистов. Топ-10 выглядит так:

1. Йоан Висса (в «Ньюкасл» из «Брентфорда» за 55 млн фунтов);

2. Джеймс Макати (в «Ноттингем Форест » из «Манчестер Сити» за 30 млн фунтов);

3. Харви Эллиотт (в «Астон Виллу » из «Ливерпуля », аренда с опцией выкупа);

4. Александер Исак (в «Ливерпуль» из «Ньюкасла» за 125 млн фунтов);

5. Алехандро Гарначо (в «Челси» из «Манчестер Юнайтед» за 40 млн фунтов);

6. Джон Арьяс (в «Вулверхэмптон» из «Флуминенсе» за 15 млн фунтов);

7. Конор Галлахер (в «Тоттенхэм» из «Атлетико» за 35 млн фунтов);

8. Джейми Гиттенс (в «Челси» из «Боруссии» Дортмунд за 48,5 млн фунтов);

9. Хави Симонс (в «Тоттенхэм» из «РБ Лейпциг» за 52 млн фунтов);

10. Лиам Делап (в «Челси» из «Ипсвича» за 30 млн фунтов).

Отметим, что переход Ника Вольтемаде в «Ньюкасл» за 69 млн фунтов авторы списка поставили на 12-е место, трансфер Флориана Виртца в «Ливерпуль» за 116 млн фунтов – на 14-е, а сделку по переходу Тиджани Рейндерса в «Манчестер Сити» за 46,5 млн фунтов – на 18-е.