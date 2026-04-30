Висса – худший трансфер сезона в АПЛ по версии Daily Mail. Исак – 4-й, Гарначо – 5-й, Гиттенс – 8-й, Симонс – 9-й, Делап – 10-й, Виртц – 14-й
Переход Йоана Висса в «Ньюкасл» признан худшим трансфером сезона в АПЛ по версии Daily Mail.
Британская газета составила список худших трансферов сезона в лиге – в него попали 20 футболистов. Топ-10 выглядит так:
1. Йоан Висса (в «Ньюкасл» из «Брентфорда» за 55 млн фунтов);
2. Джеймс Макати (в «Ноттингем Форест» из «Манчестер Сити» за 30 млн фунтов);
3. Харви Эллиотт (в «Астон Виллу» из «Ливерпуля», аренда с опцией выкупа);
4. Александер Исак (в «Ливерпуль» из «Ньюкасла» за 125 млн фунтов);
5. Алехандро Гарначо (в «Челси» из «Манчестер Юнайтед» за 40 млн фунтов);
6. Джон Арьяс (в «Вулверхэмптон» из «Флуминенсе» за 15 млн фунтов);
7. Конор Галлахер (в «Тоттенхэм» из «Атлетико» за 35 млн фунтов);
8. Джейми Гиттенс (в «Челси» из «Боруссии» Дортмунд за 48,5 млн фунтов);
9. Хави Симонс (в «Тоттенхэм» из «РБ Лейпциг» за 52 млн фунтов);
10. Лиам Делап (в «Челси» из «Ипсвича» за 30 млн фунтов).
Отметим, что переход Ника Вольтемаде в «Ньюкасл» за 69 млн фунтов авторы списка поставили на 12-е место, трансфер Флориана Виртца в «Ливерпуль» за 116 млн фунтов – на 14-е, а сделку по переходу Тиджани Рейндерса в «Манчестер Сити» за 46,5 млн фунтов – на 18-е.
Исак вообще с ногой сломанной в больничке пол года провалялся, или это тоже критерий при выборе худших?)
1. Исак сломался не сам, а защит Ван Де Вен влетел в него, переломав кость. Т.е. Исак не хрусталь (за что могли бы накинуть баллов в этом рейтинге неудачников), а стечение обстоятельств. В того же Дейка залетал с двух ног Пикфорд, ломая его на год, но Вирджила СМИ британские не гнобили из-за этого.
2.Понятно, что это ещё и ценник за трансфер влияет, рекорд как никак.
3. Этот рейтинг составлял Daily Mail, а у них исторически с Ливерпулем отношения не айс.
4. Вот сейчас Экитике на год вылетел на ровном месте. Как его оценивать нам спустя это время на травме, тоже как разочарование?
P.S. Это моё очень субъективное мнение, не претендую на истину, но считаю, что выжимка времени, которую провёл Исак на поле, маленькая. Если уж реально оценивать его, то хотя бы к Рождеству, когда он проведёт норм предсезонку, не приедет растренированным, как в прошлом году, когда он игнорил трени Касла, и отыграет матчей так хотя бы 20 в основе (а в идеале ещё и с новым гл тренером😅🙃).
В остальное, конечно, нет (и никогда нет), но в Гиттенса почему-то верю, просто ему бы уехать на годик-два в аренду и всё время играть, чтобы быть готовым ментально.