  • Висса – худший трансфер сезона в АПЛ по версии Daily Mail. Исак – 4-й, Гарначо – 5-й, Гиттенс – 8-й, Симонс – 9-й, Делап – 10-й, Виртц – 14-й
Daily Mail составила топ-20 худших трансферов сезона в АПЛ.

Переход Йоана Висса в «Ньюкасл» признан худшим трансфером сезона в АПЛ по версии Daily Mail.

Британская газета составила список худших трансферов сезона в лиге – в него попали 20 футболистов. Топ-10 выглядит так:

1. Йоан Висса (в «Ньюкасл» из «Брентфорда» за 55 млн фунтов);

2. Джеймс Макати (в «Ноттингем Форест» из «Манчестер Сити» за 30 млн фунтов);

3. Харви Эллиотт (в «Астон Виллу» из «Ливерпуля», аренда с опцией выкупа);

4. Александер Исак (в «Ливерпуль» из «Ньюкасла» за 125 млн фунтов);

5. Алехандро Гарначо (в «Челси» из «Манчестер Юнайтед» за 40 млн фунтов);

6. Джон Арьяс (в «Вулверхэмптон» из «Флуминенсе» за 15 млн фунтов);

7. Конор Галлахер (в «Тоттенхэм» из «Атлетико» за 35 млн фунтов);

8. Джейми Гиттенс (в «Челси» из «Боруссии» Дортмунд за 48,5 млн фунтов);

9. Хави Симонс (в «Тоттенхэм» из «РБ Лейпциг» за 52 млн фунтов);

10. Лиам Делап (в «Челси» из «Ипсвича» за 30 млн фунтов). 

Отметим, что переход Ника Вольтемаде в «Ньюкасл» за 69 млн фунтов авторы списка поставили на 12-е место, трансфер Флориана Виртца в «Ливерпуль» за 116 млн фунтов – на 14-е, а сделку по переходу Тиджани Рейндерса в «Манчестер Сити» за 46,5 млн фунтов – на 18-е.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Daily Mail
Ну да, Симонс в десятке, а Эланга с одним голом в лиге за 55 лямов — нет. Странный топ
Ответ MeKSer1324
Daily mail - таблоид
Eto tocno, Elanga odnoznacno v Top-5) Cel daje v iqrax s Karabaxom ne smoq prevzoyti svoeqo sopernika na flanqe, da tak, cto tot 2 raza zabil)))
У Виртца то неплохая 2ая половина сезона получилась. Ну да, ожидали большего, но точно не провал)) потенциал там будь здоров.
Исак вообще с ногой сломанной в больничке пол года провалялся, или это тоже критерий при выборе худших?)
если Исак каждый год будет пропускать половину сезона из-за травмы, то будет ли его трансфер успешным?
Соглашусь с Вами в чём-то, но здесь очень полярная ситуация, кмк, смотрите:
1. Исак сломался не сам, а защит Ван Де Вен влетел в него, переломав кость. Т.е. Исак не хрусталь (за что могли бы накинуть баллов в этом рейтинге неудачников), а стечение обстоятельств. В того же Дейка залетал с двух ног Пикфорд, ломая его на год, но Вирджила СМИ британские не гнобили из-за этого.
2.Понятно, что это ещё и ценник за трансфер влияет, рекорд как никак.
3. Этот рейтинг составлял Daily Mail, а у них исторически с Ливерпулем отношения не айс.
4. Вот сейчас Экитике на год вылетел на ровном месте. Как его оценивать нам спустя это время на травме, тоже как разочарование?

P.S. Это моё очень субъективное мнение, не претендую на истину, но считаю, что выжимка времени, которую провёл Исак на поле, маленькая. Если уж реально оценивать его, то хотя бы к Рождеству, когда он проведёт норм предсезонку, не приедет растренированным, как в прошлом году, когда он игнорил трени Касла, и отыграет матчей так хотя бы 20 в основе (а в идеале ещё и с новым гл тренером😅🙃).
А как же эти комментарии прошлым летом о том, что великий Гарначо заиграет после ужасного МЮ и добавит вариативности Челси на фланге?
Не знаю, кто писал эти комментарии. Более-менее здравомыслящим людям было понятно, что Гарначо очень средний игрок, но при этом крайне самоуверенный, который думает, что чуть ли не Криштиану Роналду, поэтому может решать все сам, хотя мастерства у него чуть больше, чем у Зелимхана Бакаева.
это комментарии писали не совсем здоровые люди. уже тем летом было очевидно, что Челси развели
У Ньюкасла вообще все трансферы мимо, Вольтемаде может еще ничего, команде пригодится, но за него где то в 3 раза переплатили, Висса это полено просто, цена ему 3-4 миллиона, а есть еще Эланга, которого купили за 50 лимонов, в итоге вместо 1го супер ТОПа Исака получили 1 среднего игрока и 2 полена. Да и у Исака в Ливерпуле не пошло, нечего было бастовать, заруинил подготовку к сезону и весь сезон провалил. В общем есть за Эдди Хау предъявить, с учетом, что только конец сезона позволит команде избежать борьбы за выживание.
Он и так на выход - полностью себя исчерпал
Исак весь сезон провалил? Это ты как понял?
И ни одного трансфера МЮ - сильный прогресс
так и третье место не просто так)
Эффективные американские менеджеры дали жару. За одно топ притащить и Гарначу, и Гиттенса, и Делапа - просто браво. Почти смогли переплюнуть легендарную закупку Бакайок 17 года под Конте.
Мне по какой-то неведомой причине верится в то, что Гиттенс может вырасти в толкового футболиста, правда.

В остальное, конечно, нет (и никогда нет), но в Гиттенса почему-то верю, просто ему бы уехать на годик-два в аренду и всё время играть, чтобы быть готовым ментально.
Непривычно не видеть в подобном рейтинге покупки МЮ. В этот раз более менее все трансферы сыграли нормально. Кунья, Мбемо и Шешко сделали свои 10+ результативных действий, Ламменс очень хорошо зашел в Юнайтед
Комментарий скрыт
Эллиот, который в аренде, и у которого странные условия выкупа из-за которых он и не играет, на 3?
а где великий Тайлер Диблинг из Эвертона за 40 млн?
Как можно в такие рейтинги ставить тех, кто вообще не играл основную часть сезона?
125кк уплочено? Уплочено! выхлоп какой? Почти нулевой
Как раз их и нужно
