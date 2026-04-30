«Мбаппе не является лидером для остальных игроков – ни в раздевалке, ни на поле. Они ожидали, что он проявит себя больше». Журналист Кастаньо о форварде «Реала»

Игроки «Реала» считают, что Мбаппе не хватает лидерских качеств.

Игроки «Реала » считают, что Килиан Мбаппе проявляет недостаточно лидерских качеств, заявил журналист COPE Хуанма Кастаньо.

«За закрытыми дверями в «Реале» считают, что Мбаппе не такой лидер, как они ожидали. Он не является лидером ни в раздевалке, ни на поле для остальных игроков.

Они ожидали, что он проявит себя больше», – сказал Кастаньо в эфире El Partidazo de COPE.

По его словам, на француза возлагали большие ожидания в этом плане, поскольку другого звездного игрока мадридского клуба, Винисиуса Жуниора , «нужно защищать, за ним надо присматривать».