  • «Мбаппе не является лидером для остальных игроков – ни в раздевалке, ни на поле. Они ожидали, что он проявит себя больше». Журналист Кастаньо о форварде «Реала»
Игроки «Реала» считают, что Мбаппе не хватает лидерских качеств.

Игроки «Реала» считают, что Килиан Мбаппе проявляет недостаточно лидерских качеств, заявил журналист COPE Хуанма Кастаньо. 

«За закрытыми дверями в «Реале» считают, что Мбаппе не такой лидер, как они ожидали. Он не является лидером ни в раздевалке, ни на поле для остальных игроков.

Они ожидали, что он проявит себя больше», – сказал Кастаньо в эфире El Partidazo de COPE.

По его словам, на француза возлагали большие ожидания в этом плане, поскольку другого звездного игрока мадридского клуба, Винисиуса Жуниора, «нужно защищать, за ним надо присматривать».

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
Ушёл с Псж, клуб с ходу выиграл лигу чемпионов, плюс Псж борется за финал лиги чемпионов, мбапе пришёл в Реал, второй год Реал бестрофейный.
Ответ Оптимизм смысл жизни_1117088297
в точку !
Ответ Оптимизм смысл жизни_1117088297
ПСЖ сделал ставку на командную игру...
мбапе разрушитель Реала, это даже не обсуждается, иине важно сколько он забивает
Ответ Решающий шаг 999
Сколько бы не забивал , а если плохо присматривает за Винисиусом - вон из Реала !
Ответ Решающий шаг 999
не обсуждается, так не обсуждается.
кто мы такие, чтобы ставить под сомнение твои выводы .
если уйдёт мбапе и винисиус, Реал освободиться от тренеров, Реал заиграет лучше, свободно, даже с теми кто сидит на скамейке
Ответ Don Fcb
Как только один из этих двоих уйдет, уже станет гораздо лучше
Ответ Don Fcb
Так ведь и есть. Против Атлетико шикарно сыграл их менее звездный состав. И командная игра появилась, и прессинг был на уровне
Вальверде лидер Реала.
Ответ onegin2007
по сути федя капитан, хороший капитан, но не лидер как гоат
Смотрел, как играл ПСЖ с Баварией, и пытался гипотетически вписать в игру Мбаппе. Итог - это невозможно представить. Он просто не нужен в матчах такого уровня с его эгоистичными наклонностями. ПСЖ бы даже за даром его не взяли обратно.
Мбаппе нужен только ФК Мбаппе
Ответ PVXXSN MADRIDISTA
мбапе просто бегунок
Диктатор не всегда лидер)
В смысле не является лидером? А за кем пошли игроки в раздевалку, когда Алонсо просил организовать коридор?)
Открыл Америку. Жаба Мопе всю карьеру был единалом, который любит фармить статку. В Реале он это возвел в абсолют.
О, игроки искали себе мамку, но не нашли ) Не, реально что ли не осознают, какой это стыд ? На себя не могут что ли ответственность взять за свои действия ?
Если мы говорим о Мбаппе, человек думает только о стате и возможности заработка, все.
Он уже в апреле думает как бы поехать на ЧМ не участвуя в лалиге, травма же.....Терпеть его не могу.
Ответ C7Ronaldo
С чего это, глорик? Кристину можешь терпеть, мпомпе не можешь...
