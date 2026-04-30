«Мбаппе не является лидером для остальных игроков – ни в раздевалке, ни на поле. Они ожидали, что он проявит себя больше». Журналист Кастаньо о форварде «Реала»
Игроки «Реала» считают, что Мбаппе не хватает лидерских качеств.
Игроки «Реала» считают, что Килиан Мбаппе проявляет недостаточно лидерских качеств, заявил журналист COPE Хуанма Кастаньо.
«За закрытыми дверями в «Реале» считают, что Мбаппе не такой лидер, как они ожидали. Он не является лидером ни в раздевалке, ни на поле для остальных игроков.
Они ожидали, что он проявит себя больше», – сказал Кастаньо в эфире El Partidazo de COPE.
По его словам, на француза возлагали большие ожидания в этом плане, поскольку другого звездного игрока мадридского клуба, Винисиуса Жуниора, «нужно защищать, за ним надо присматривать».
«ПСЖ» vs «Бавария» (5:4) – лучший матч сезона?45749 голосов
Да!
Нет
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
62 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
кто мы такие, чтобы ставить под сомнение твои выводы .
Мбаппе нужен только ФК Мбаппе
Он уже в апреле думает как бы поехать на ЧМ не участвуя в лалиге, травма же.....Терпеть его не могу.