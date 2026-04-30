  • Трамп о словах Инфантино про приезд Ирана на ЧМ: «Джанни – это нечто. Если он так сказал, я не против. Пусть играют»
Трамп про Иран и ЧМ-2026: пусть играют.

Дональд Трамп не возражает против выступления Ирана на ЧМ-2026.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино сообщил, что иранцы будут играть в США.

«Если Джанни так сказал, то я не против. Джанни так сказал? Джанни Инфантино – это нечто.

Ну, если они выиграют, нам придется об этом беспокоиться. Я буду этим обеспокоен.

Знаете что, пусть играют. Джанни прекрасен, он мой друг. Он говорил мне: «Делайте то, что считаете нужным. Можете пускать их, но не обязаны».

Возможно, у них хорошая команда, я не знаю. У них хорошая команда? В это сложно поверить, я бы сказал. Но, думаю, пусть играют», – сказал глава США.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: As
Джанни, срочно вторую премию мира этому господину!
Ответ Любезный Коссутий
Только если Иран выиграет.
Ответ Любезный Коссутий
это когда донни с аятоллой в гольф сыграют)
Представляю что было говори так Путин в 2018..
Ответ Бегемотик
Или в 2028 !
Ответ Бегемотик
Kхе-кхе
ЧМ в какой-то цирк превратили:)
Ответ rigobersong
Уверен, что с Ираном будут постоянные провокации. Вбросы через сми. Типа игроки сбежали из Ирана, не хотят возвращаться. И всё в этом духе про воздух свободы.
Ответ rigobersong
Весь мировой спорт в цирк превратили
Тарантиновские монологи
Ответ Антон_1117096158
Просто переживает теперь , что все иранские и украинские корабли уже на дне и приплыть на ЧМ Сборной Ирана будет не на чем !
Придётся ему привлечь объединенную группировку ВМФ Монголии и Чехии для выполнения задачи !
Ответ OldRedWhite
Задача надеюсь будет выполняться в Белорусском море ?
Джанни? Слушай. А твое какое собачье дело сыграет Иран или нет. Забыли у тебя спросить
Ответ Павел_1116679604
Ты как с самым главным в Мире разговариваешь? Все же под его дудку танцуют, абсолютно все
Рыжий-лохматый клован продолжает чудить.
Ответ Ю. Евгеньевич
Да если бы просто клоун. А этому клоуну дали власть. И теперь он думает что в этом цирке он главный
Ответ Ю. Евгеньевич
Комментарий удален модератором
Джани лаханта истамилока! Вата фак
«И эти люди запрещают нам ковыряться в носу»
Ответ med-a-lion
Joachim Löw (c)😄
Трампу осталось заявить - "Пусть солнце встаëт по утрам и садится по вечерам, я не против".
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
А оно хорошо встаёт? Трудно в это поверить, ну пусть встаёт.
Джанни , Иран кто это? Я давно победил Иран , я закончил 8 войн, смотри какая крутая у меня клюшка в гольф, я мог бы закончить больше войн, но пока их еще не развязал
