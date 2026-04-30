Трамп о словах Инфантино про приезд Ирана на ЧМ: «Джанни – это нечто. Если он так сказал, я не против. Пусть играют»

Трамп про Иран и ЧМ-2026: пусть играют.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино сообщил , что иранцы будут играть в США.

«Если Джанни так сказал, то я не против. Джанни так сказал? Джанни Инфантино – это нечто.

Ну, если они выиграют, нам придется об этом беспокоиться. Я буду этим обеспокоен.

Знаете что, пусть играют. Джанни прекрасен, он мой друг. Он говорил мне: «Делайте то, что считаете нужным. Можете пускать их, но не обязаны».

Возможно, у них хорошая команда, я не знаю. У них хорошая команда? В это сложно поверить, я бы сказал. Но, думаю, пусть играют», – сказал глава США.