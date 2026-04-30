Трамп о словах Инфантино про приезд Ирана на ЧМ: «Джанни – это нечто. Если он так сказал, я не против. Пусть играют»
Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино сообщил, что иранцы будут играть в США.
«Если Джанни так сказал, то я не против. Джанни так сказал? Джанни Инфантино – это нечто.
Ну, если они выиграют, нам придется об этом беспокоиться. Я буду этим обеспокоен.
Знаете что, пусть играют. Джанни прекрасен, он мой друг. Он говорил мне: «Делайте то, что считаете нужным. Можете пускать их, но не обязаны».
Возможно, у них хорошая команда, я не знаю. У них хорошая команда? В это сложно поверить, я бы сказал. Но, думаю, пусть играют», – сказал глава США.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: As
Придётся ему привлечь объединенную группировку ВМФ Монголии и Чехии для выполнения задачи !